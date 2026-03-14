Histórico de atualizações
1 de 4

  • Entrada em destaque

    23:09
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica venceu o Arouca e regressou aos triunfos no Campeonato. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

  • Entrada em destaque

    23:08
    Mariana Fernandes

    Não marcava no Campeonato há cinco meses, esteve 17 jornadas em branco e apareceu para marcar aos mesmos: a noite de Ivanovic

    O avançado croata foi eleito o Homem do Jogo, mas foi apanhado pelo blackout do Benfica e nem falou ao receber o prémio. Ivanovic não marcava na Liga desde outubro, quando marcou ao… Arouca.

    Não marcava no Campeonato há cinco meses, esteve 17 jornadas em branco e apareceu para marcar aos mesmos: a noite de Ivanovic

  • Entrada em destaque

    22:47
    Mariana Fernandes

    Ivanovic, a luz de mineiro que fugiu ao apagão em dia de blackout (a crónica do Arouca-Benfica)

    Num dia em que tudo começou mal e demorou a endireitar-se, o Benfica salvou a vitória em Arouca com um golo de Ivanovic nos descontos — sem Mourinho e sem que ninguém dos encarnados falasse (1-2).

    Ivanovic, a luz de mineiro que fugiu ao apagão em dia de blackout (a crónica do Arouca-Benfica)

  • Entrada em destaque

    22:40
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

  • Entrada em destaque

    22:35
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Benfica vence Arouca (1-2)

    Fim do jogo! O Benfica vence o Arouca com direito a reviravolta e regressa aos triunfos no Campeonato. Barbero, Richard Ríos e Ivanovic marcaram os golos da partida (1-2)

  • Entrada em destaque

    112'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Prestianni, por protestos.

  • Entrada em destaque

    111'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Trubin, por demorar na conversão de um pontapé de baliza.

  • Entrada em destaque

    98'
    Mariana Fernandes

    Alfonso Trezza e Amar Dedic são expulsos!

    Alfonso Trezza e Amar Dedic desentenderam-se depois do golo, chegaram a agarrar-se pelos colarinhos das camisolas, e são expulsos com cartão vermelho direto.

  • Entrada em destaque

    97'
    Mariana Fernandes

    Recuperação de bola em zona adiantada, com Leandro Barreiro a conduzir em velocidade antes de abrir em Prestianni na esquerda. O jovem avançado cruzou para o lado contrário e Ivanovic atirou cruzado para carimbar a reviravolta.

  • Entrada em destaque

    96'
    Mariana Fernandes

    Golo do Benfica!

    Está feita a reviravolta! Marca Ivanovic!

  • Entrada em destaque

    90'
    Mariana Fernandes

    Seis minutos de tempo extra para jogar.

  • Entrada em destaque

    90'
    Mariana Fernandes

    Remate de Sudakov, descaído na esquerda, a sair à malha lateral da baliza do Arouca.

  • Entrada em destaque

    22:21
    Mariana Fernandes

  • Entrada em destaque

    87'
    Mariana Fernandes

    Cabeceamento de Anísio Cabral, depois de um canto na direita, a passar por cima da baliza.

  • Entrada em destaque

    85'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Benfica

    Sai Schjelderup, entra Anísio Cabral.

  • Entrada em destaque

    84'
    Mariana Fernandes

    Grande oportunidade para Dylan Nandín, que apareceu sozinho na área a cabecear ao lado depois de um cruzamento na direita.

  • Entrada em destaque

    81'
    Mariana Fernandes

    Cabeceamento de Leandro Barreiro, ao primeiro poste e depois de um canto na direita, a sair ao lado da baliza.

  • Entrada em destaque

    80'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Arruabarrena, por protestos.

  • Entrada em destaque

    79'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Arouca

    Saem Barbero e Javi Sánchez, entram Boris Popovic e Dylan Nandín.

  • Entrada em destaque

    78'
    Mariana Fernandes

    Remate de Tomás Araújo, ao segundo poste e depois de um livre cobrado na direita, a sair ao lado da baliza.

1 de 4