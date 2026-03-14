Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Benfica vence Arouca (1-2)
- Alfonso Trezza e Amar Dedic são expulsos!
- Golo do Benfica!
- Golo do Benfica!
- Arranca a segunda parte do Arouca-Benfica!
- Intervalo! Benfica está a perder com o Arouca (1-0)
- Golo do Arouca!
- Grande penalidade para o Arouca!
- Começa o Arouca-Benfica!
- Onze inicial do Benfica
- Onze inicial do Arouca
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica venceu o Arouca e regressou aos triunfos no Campeonato. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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Não marcava no Campeonato há cinco meses, esteve 17 jornadas em branco e apareceu para marcar aos mesmos: a noite de Ivanovic
O avançado croata foi eleito o Homem do Jogo, mas foi apanhado pelo blackout do Benfica e nem falou ao receber o prémio. Ivanovic não marcava na Liga desde outubro, quando marcou ao… Arouca.
Não marcava no Campeonato há cinco meses, esteve 17 jornadas em branco e apareceu para marcar aos mesmos: a noite de Ivanovic
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Ivanovic, a luz de mineiro que fugiu ao apagão em dia de blackout (a crónica do Arouca-Benfica)
Num dia em que tudo começou mal e demorou a endireitar-se, o Benfica salvou a vitória em Arouca com um golo de Ivanovic nos descontos — sem Mourinho e sem que ninguém dos encarnados falasse (1-2).
Ivanovic, a luz de mineiro que fugiu ao apagão em dia de blackout (a crónica do Arouca-Benfica)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Arouca 1 – 2 Benfica ????
◉ Vitória muito difícil do Benfica, com Ivanovic a surgir como o herói encarnado, em cima do gongo, numa partida onde o Arouca criou xG e xGoT raros de ver contra um "grande", com Trubin a corresponder (2.5 golos evitados)
◉ Todos os… pic.twitter.com/HF7tEsd5jp
— GoalPoint (@_Goalpoint) March 14, 2026
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Final da partida! Benfica vence Arouca (1-2)
Fim do jogo! O Benfica vence o Arouca com direito a reviravolta e regressa aos triunfos no Campeonato. Barbero, Richard Ríos e Ivanovic marcaram os golos da partida (1-2)
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Cartão amarelo para Prestianni, por protestos.
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Cartão amarelo para Trubin, por demorar na conversão de um pontapé de baliza.
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Alfonso Trezza e Amar Dedic são expulsos!
Alfonso Trezza e Amar Dedic desentenderam-se depois do golo, chegaram a agarrar-se pelos colarinhos das camisolas, e são expulsos com cartão vermelho direto.
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Recuperação de bola em zona adiantada, com Leandro Barreiro a conduzir em velocidade antes de abrir em Prestianni na esquerda. O jovem avançado cruzou para o lado contrário e Ivanovic atirou cruzado para carimbar a reviravolta.
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Golo do Benfica!
Está feita a reviravolta! Marca Ivanovic!
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Seis minutos de tempo extra para jogar.
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Remate de Sudakov, descaído na esquerda, a sair à malha lateral da baliza do Arouca.
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⏱️ 83 mins
???? Arouca 1 – 1 Benfica ????
◉ RECORDE. O Arouca já soma 2.70 xGoals criados, suplantando não só o seu recorde nesta Liga como criando mais xG frente aos encarnados do que FC Porto ou Sporting em qualquer um dos clássicos já disputados na Liga, frente ao SLB#FCASLB… pic.twitter.com/JG9E2WFb6o
— GoalPoint (@_Goalpoint) March 14, 2026
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Cabeceamento de Anísio Cabral, depois de um canto na direita, a passar por cima da baliza.
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Substituição no Benfica
Sai Schjelderup, entra Anísio Cabral.
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Grande oportunidade para Dylan Nandín, que apareceu sozinho na área a cabecear ao lado depois de um cruzamento na direita.
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Cabeceamento de Leandro Barreiro, ao primeiro poste e depois de um canto na direita, a sair ao lado da baliza.
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Cartão amarelo para Arruabarrena, por protestos.
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Dupla substituição no Arouca
Saem Barbero e Javi Sánchez, entram Boris Popovic e Dylan Nandín.
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Remate de Tomás Araújo, ao segundo poste e depois de um livre cobrado na direita, a sair ao lado da baliza.