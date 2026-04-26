⚽️ FINAL ✅

???? AVS 1 – 1 Sporting ????

◉ Leão deixa escapar vantagem frente ao já condenado AVS e já não depende de si na corrida ao 2º lugar

◉ Leão somou o 3º maior desperdício da Liga (-2.36 vs xG), atirou 2 bolas aos ferros e Morita voltou a cometer uma grande penalidade por… pic.twitter.com/wRUBVc7KSS

— GoalPoint (@_Goalpoint) April 26, 2026