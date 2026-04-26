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    23:10
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting não foi além de um empate com o AVS na Vila das Aves e o FC Porto pode ser campeão nacional já na próxima jornada. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    23:08
    Mariana Fernandes

    "É o chamado manto verde, passou-se o manto verde aqui." Rui Borges critica arbitragem, FC Porto pode ser campeão na próxima jornada

    Com o empate do Sporting na Vila das Aves, o FC Porto pode ser campeão nacional já no próximo sábado e no Dragão, contra o Alverca. Rui Borges criticou arbitragem e assumiu “desgaste enorme”.

    “É o chamado manto verde, passou-se o manto verde aqui.” Rui Borges critica arbitragem, mas sublinha “desgaste enorme”

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    22:49
    Mariana Fernandes

    O despedaçar de uma equipa onde as peças já não encaixam (a crónica do AVS-Sporting)

    Contra um já despromovido AVS, Sporting voltou a ser lento, previsível e cansado e não foi além de um empate, deixando de depender apenas de si para ficar em 2.º e colocando a Champions em risco (1-1)

    O despedaçar de uma equipa onde as peças já não encaixam (a crónica do AVS-Sporting)

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    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    22:40
    Mariana Fernandes

    O golo do empate

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    22:37
    Mariana Fernandes

    Final da partida! AVS e Sporting empatam (1-1)

    Fim do jogo! AVS e Sporting empatam na Vila das Aves e os leões deixam de depender apenas de si para ficar no segundo lugar do Campeonato. Rafael Nel e Pedro Lima marcaram os golos da partida (1-1)

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    99'
    Mariana Fernandes

    Outra vez Adriel Ramos! O guarda-redes volta a negar o golo ao Sporting, agora após remate acrobático de Luis Suárez, com Trincão a atirar ao lado na recarga.

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    97'
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    Cartão amarelo para Daniel Bragança, por falta sobre Leonardo Rivas.

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    96'
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    Cartão amarelo para Adriel Ramos, por demorar na conversão de um pontapé de baliza.

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    96'
    Mariana Fernandes

    Morita! Grande oportunidade para o Sporting, com Luis Suárez a ir até à linha de fundo cruzar atrasado, onde Morita apareceu sozinho a rematar por cima.

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    95'
    Mariana Fernandes

    Quase o golo do AVS! Cavalgada de Óscar Perea em contra-ataque, completamente solto no meio-campo contrário, com o remate cruzado na cara de Rui Silva a sair ao poste.

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    93'
    Mariana Fernandes

    Remate de Luis Suárez, de fora de área, a passar ao lado da baliza do AVS.

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    92'
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    Substituição no AVS

    Sai Tunde, entra Carlos Ponck.

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    8'
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    Oito minutos de tempo extra para jogar na Vila das Aves.

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    84'
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    Substituição no Sporting

    Sai Kochorashvili, entra Daniel Bragança.

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    84'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no AVS

    Saem Pedro Lima e Diego Duarte, entram Guillem Molina e Nenê.

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    82'
    Mariana Fernandes

    Maxi Araújo e Geny Catamo ficam muito perto do golo! O jogador uruguaio rematou rasteiro para Adriel Ramos defender e o moçambicano, na recarga, acertou em cheio no poste.

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    81'
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    Remate de Tunde, de fora de área e em jeito, com Rui Silva a encaixar.

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    79'
    Mariana Fernandes

    Remate de Luis Guilherme, de fora de área e descaído na esquerda, com Adriel Ramos a encaixar.

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    22:15
    Mariana Fernandes

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