Momentos-chave
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting não foi além de um empate com o AVS na Vila das Aves e o FC Porto pode ser campeão nacional já na próxima jornada. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"É o chamado manto verde, passou-se o manto verde aqui." Rui Borges critica arbitragem, FC Porto pode ser campeão na próxima jornada
Com o empate do Sporting na Vila das Aves, o FC Porto pode ser campeão nacional já no próximo sábado e no Dragão, contra o Alverca. Rui Borges criticou arbitragem e assumiu “desgaste enorme”.
“É o chamado manto verde, passou-se o manto verde aqui.” Rui Borges critica arbitragem, mas sublinha “desgaste enorme”
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O despedaçar de uma equipa onde as peças já não encaixam (a crónica do AVS-Sporting)
Contra um já despromovido AVS, Sporting voltou a ser lento, previsível e cansado e não foi além de um empate, deixando de depender apenas de si para ficar em 2.º e colocando a Champions em risco (1-1)
O despedaçar de uma equipa onde as peças já não encaixam (a crónica do AVS-Sporting)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? AVS 1 – 1 Sporting ????
◉ Leão deixa escapar vantagem frente ao já condenado AVS e já não depende de si na corrida ao 2º lugar
◉ Leão somou o 3º maior desperdício da Liga (-2.36 vs xG), atirou 2 bolas aos ferros e Morita voltou a cometer uma grande penalidade por… pic.twitter.com/wRUBVc7KSS
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 26, 2026
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O golo do empate
⚽ GOLO
Pedro Lima 66'
I Liga (#31) | AFS (1)-1 Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA31 #AFSSCP #AFS #SCP
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— VSPORTS (@vsports_pt) April 26, 2026
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Final da partida! AVS e Sporting empatam (1-1)
Fim do jogo! AVS e Sporting empatam na Vila das Aves e os leões deixam de depender apenas de si para ficar no segundo lugar do Campeonato. Rafael Nel e Pedro Lima marcaram os golos da partida (1-1)
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Outra vez Adriel Ramos! O guarda-redes volta a negar o golo ao Sporting, agora após remate acrobático de Luis Suárez, com Trincão a atirar ao lado na recarga.
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Cartão amarelo para Daniel Bragança, por falta sobre Leonardo Rivas.
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Cartão amarelo para Adriel Ramos, por demorar na conversão de um pontapé de baliza.
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Morita! Grande oportunidade para o Sporting, com Luis Suárez a ir até à linha de fundo cruzar atrasado, onde Morita apareceu sozinho a rematar por cima.
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Quase o golo do AVS! Cavalgada de Óscar Perea em contra-ataque, completamente solto no meio-campo contrário, com o remate cruzado na cara de Rui Silva a sair ao poste.
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Remate de Luis Suárez, de fora de área, a passar ao lado da baliza do AVS.
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Substituição no AVS
Sai Tunde, entra Carlos Ponck.
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Oito minutos de tempo extra para jogar na Vila das Aves.
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Substituição no Sporting
Sai Kochorashvili, entra Daniel Bragança.
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Dupla substituição no AVS
Saem Pedro Lima e Diego Duarte, entram Guillem Molina e Nenê.
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Maxi Araújo e Geny Catamo ficam muito perto do golo! O jogador uruguaio rematou rasteiro para Adriel Ramos defender e o moçambicano, na recarga, acertou em cheio no poste.
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Remate de Tunde, de fora de área e em jeito, com Rui Silva a encaixar.
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Remate de Luis Guilherme, de fora de área e descaído na esquerda, com Adriel Ramos a encaixar.
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????????Pedro Lima marca em jogos consecutivos pela segunda vez nesta temporada:
> Rio Ave, Sporting
> FC Alverca, Fornos de Algodres pic.twitter.com/qe7k6p3eYd
— Playmaker (@playmaker_PT) April 26, 2026