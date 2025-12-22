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    23:21
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica venceu o Famalicão e somou o quarto triunfo consecutivo. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    23:20
    Mariana Fernandes

    "Não foi uma vitória do talento ou da beleza, foi do trabalho." Mourinho lembra o que é preciso fazer "quando não se joga muito bem"

    O treinador português reconheceu que a vitória contra o Famalicão não foi “bela”, mas elogiou a “solidez” da equipa, que leva quatro triunfos seguidos sem sofrer golos. Tomás Araújo jogou doente.

    “Não foi uma vitória do talento ou da beleza, foi do trabalho.” Mourinho lembra o que é preciso fazer “quando não se joga muito bem”

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    22:56
    Mariana Fernandes

    Prestianni e a ideia de que os verdadeiros artistas brilham até em dias a preto e branco (a crónica do Benfica-Famalicão)

    O Benfica não brilhou, mas aproveitou a vantagem alcançada ainda na primeira parte e venceu o Famalicão em casa, despedindo-se do Estádio da Luz em 2025 com o quarto triunfo consecutivo (1-0).

    Prestianni e a ideia de que os verdadeiros artistas brilham até em dias a preto e branco (a crónica do Benfica-Famalicão)

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    22:54
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    22:44
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Benfica vence Famalicão na Luz (1-0)

    Fim do jogo! O Benfica vence o Famalicão na Luz e soma o quarto triunfo consecutivo. Pavlidis marcou o único golo da partida de grande penalidade (1-0)

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    90'
    Mariana Fernandes

    Cinco minutos de tempo extra para jogar na Luz.

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    87'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Benfica

    Sai Prestianni, entra Manu Silva.

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    81'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Benfica

    Saem Pavlidis e Sudakov, entram Ivanovic e Rodrigo Rêgo.

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    80'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Famalicão

    Sai Sorriso, entra Roméo Beney.

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    78'
    Mariana Fernandes

    Prestianni! Grande oportunidade para o Benfica, com o argentino a tirar Gil Dias da frente na direita antes de rematar cruzado para Carevic defender.

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    Mariana Fernandes

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    22:22
    Mariana Fernandes

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    69'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Famalicão

    Saem Mathias de Amorim e Rafa Soares, entram Simon Elisor e Antoine Joujou.

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    66'
    Mariana Fernandes

    Cabeceamento de António Silva, depois de um canto na direita, com Carevic a recolher.

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    65'
    Mariana Fernandes

    Aursnes! Grande oportunidade para o Benfica, com o médio norueguês a aparecer na área depois de uma recuperação em zona adiantada. Carevic defendeu o remate.

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    57'
    Mariana Fernandes

    Zabiri! Boa oportunidade para o Famalicão, com o avançado a rematar forte de fora de área e Trubin a defender.

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    56'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Benfica

    Sai Tomás Araújo, com uma aparente indisposição, e entra António Silva.

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    54'
    Mariana Fernandes

    Tomás Araújo está em dificuldades físicas. O central sentou-se no relvado e vai ter de sair.

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    51'
    Mariana Fernandes

    Remate de Amar Dedic, de fora de área, a passar ao lado da baliza do Famalicão

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    45'
    Mariana Fernandes

    Arranca a segunda parte do Benfica-Famalicão!

    Recomeça a partida na Luz!

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