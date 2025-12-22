⚽️ FINAL ✅

???? Benfica 1 – 0 Famalicão ????

◉ "Jogo tacticamente rico" na Luz, com apenas uma ocasião considerada flagrante: o golo decisivo de Pavlidis, de penáltis

◉ FAMA entrou bem e mostrou-se organizado, com e sem bola, mas foi inofensivo no ataque, com mérito também para a… pic.twitter.com/1C2pq2eiFv

— GoalPoint (@_Goalpoint) December 22, 2025