Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Benfica vence Famalicão na Luz (1-0)
- Arranca a segunda parte do Benfica-Famalicão!
- Intervalo! Benfica está a vencer o Famalicão (1-0)
- Golo do Benfica!
- Grande penalidade para o Benfica!
- Começa o Benfica-Famalicão!
- Onze inicial do Famalicão
- Onze inicial do Benfica
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica venceu o Famalicão e somou o quarto triunfo consecutivo. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Não foi uma vitória do talento ou da beleza, foi do trabalho." Mourinho lembra o que é preciso fazer "quando não se joga muito bem"
O treinador português reconheceu que a vitória contra o Famalicão não foi “bela”, mas elogiou a “solidez” da equipa, que leva quatro triunfos seguidos sem sofrer golos. Tomás Araújo jogou doente.
“Não foi uma vitória do talento ou da beleza, foi do trabalho.” Mourinho lembra o que é preciso fazer “quando não se joga muito bem”
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Prestianni e a ideia de que os verdadeiros artistas brilham até em dias a preto e branco (a crónica do Benfica-Famalicão)
O Benfica não brilhou, mas aproveitou a vantagem alcançada ainda na primeira parte e venceu o Famalicão em casa, despedindo-se do Estádio da Luz em 2025 com o quarto triunfo consecutivo (1-0).
Prestianni e a ideia de que os verdadeiros artistas brilham até em dias a preto e branco (a crónica do Benfica-Famalicão)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Benfica 1 – 0 Famalicão ????
◉ "Jogo tacticamente rico" na Luz, com apenas uma ocasião considerada flagrante: o golo decisivo de Pavlidis, de penáltis
◉ FAMA entrou bem e mostrou-se organizado, com e sem bola, mas foi inofensivo no ataque, com mérito também para a… pic.twitter.com/1C2pq2eiFv
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 22, 2025
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Final da partida! Benfica vence Famalicão na Luz (1-0)
Fim do jogo! O Benfica vence o Famalicão na Luz e soma o quarto triunfo consecutivo. Pavlidis marcou o único golo da partida de grande penalidade (1-0)
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Cinco minutos de tempo extra para jogar na Luz.
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Substituição no Benfica
Sai Prestianni, entra Manu Silva.
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Dupla substituição no Benfica
Saem Pavlidis e Sudakov, entram Ivanovic e Rodrigo Rêgo.
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Substituição no Famalicão
Sai Sorriso, entra Roméo Beney.
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Prestianni! Grande oportunidade para o Benfica, com o argentino a tirar Gil Dias da frente na direita antes de rematar cruzado para Carevic defender.
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⏱️ 70 mins
???? Benfica 1 – 0 Famalicão ????
◉ Prestianni é o homem com mais duelos disputados no jogo, 17 (que já são muitos) e venceu 11 deles#SLBFCF #SLBenfica pic.twitter.com/J6Y8EOJJiK
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 22, 2025
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Últimos jogadores a marcar 50 golos pelo ????Benfica:
2025/26 ????????Vangelis Pavlidis
2024/25 ????????Di María
2021/22 ????????Rafa Silva
2029/21 ????????Seferovic
2019/20 ????????Pizzi pic.twitter.com/Opae9800GR
— Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025
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Dupla substituição no Famalicão
Saem Mathias de Amorim e Rafa Soares, entram Simon Elisor e Antoine Joujou.
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Cabeceamento de António Silva, depois de um canto na direita, com Carevic a recolher.
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Aursnes! Grande oportunidade para o Benfica, com o médio norueguês a aparecer na área depois de uma recuperação em zona adiantada. Carevic defendeu o remate.
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Zabiri! Boa oportunidade para o Famalicão, com o avançado a rematar forte de fora de área e Trubin a defender.
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Substituição no Benfica
Sai Tomás Araújo, com uma aparente indisposição, e entra António Silva.
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Tomás Araújo está em dificuldades físicas. O central sentou-se no relvado e vai ter de sair.
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Remate de Amar Dedic, de fora de área, a passar ao lado da baliza do Famalicão
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Arranca a segunda parte do Benfica-Famalicão!
Recomeça a partida na Luz!