Carneiro diz que dados de execução orçamental "deviam fazer soar campainhas de alerta" no Governo

A reunião da Comissão Política Nacional do PS terminou com uma declaração aos jornalistas pelo secretário nacional Filipe Santos Costa que deu conta do debate lá dentro sobre o PTRR e as críticas de autarcas do partido sobre os apoios que não chegaram.

Um dos relatos mais impactantes durante a reunião, segundo alguns relatos ouvidos pelo Observador, foi o do presidente da câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, que foi muito crítico do Governo que acusou, inclusivamente, de um tratamento diferente dos autarcas atingidos pelas tempestades consoante a cor política.

Na declaração final, Filipe Santos Costa explicou que o PS vai apresentar um projeto resolução, no Parlamento, para vincular os governos à execução do Plano que tem um horizonte de nove anos. Plano é “apenas um embrulhar do que já existe”, disse ainda o dirigente socialista que chama “pouco denso” ao documento, o 25º do Governo: “É um plano a 15 dias”:

Falou ainda na reforma laboral, dizendo que a Comissão Política fez uma “apreciação muito negativa das propostas avançadas pelo Governo”. Quanto às frase do primeiro-ministro, sobre o país não acabar se não existir esta reforma laboral, o socialista diz que Montenegro “parece finalmente reconhecer a que a reforma laboral não é uma prioridade nem para os trabalhadores, nem para a maioria das forças políticas, nem para as demais entidades em concertação social. Não sendo prioridade para o próprio PM vemos um recuo que temos de saudar e que vem ao encontro do PS”.

*com Vasco Maldonado Correia