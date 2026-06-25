Momentos-chave
- Mundial-2026 já bateu o recorde de golos de uma edição
- As estatísticas do Paraguai-Austrália
- Como ficou o grupo D
- Final da partida! Turquia vence EUA (3-2)
- Golo da Turquia!
- Acabou! Austrália pela primeira na fase a eliminar em Mundiais consecutivos (0-0)
- Golo dos EUA!
- Recomeça em Santa Clara!
- Arranca a segunda parte do Turquia-EUA!
- Intervalo! Paraguai e Austrália não arriscam (0-0)
- Intervalo! Turquia está a vencer EUA (2-1)
- Golo da Turquia!
- Golo anulado aos EUA!
- Golo da Turquia!
- Golo dos EUA!
- Começa o Paraguai-Austrália!
- Começa o Turquia-EUA!
- Onze inicial dos EUA
- Onze inicial da Turquia
- O onze inicial da Austrália
- O onze inicial do Paraguai
- Portugal já podia ter garantindo o apuramento este noite, mas os resultados ainda não colaboraram
- As estatísticas do Tunísia-Países Baixos
- Países Baixos, Japão e Suécia apurados
- Final da partida! Japão e Suécia empatam (1-1)
- Acabou! Países Baixos batem Tunísia e vão defrontar Marrocos (1-3)
- Golo dos Países Baixos! 1-3 por Van Hecke
- Golo do Japão!
- Golo da Tunísia! 1-2 por Mastouri
- Arranca a segunda parte do Japão-Suécia!
- Intervalo! Japão e Suécia estão empatados (0-0)
- Intervalo! Países Baixos batem Tunísia (0-2)
- Golo dos Países Baixos! 0-2 por Brobbey
- Golo dos Países Baixos! 0-1 por Skhiri (a.g.)
- Começa o Tunísia-Países Baixos!
- Começa o Japão-Suécia!
- O onze inicial dos Países Baixos
- O onze inicial da Tunísia
- Onze inicial da Suécia
- Onze inicial do Japão
- Final da partida! Costa do Marfim vence Curaçau (0-2)
- Final da partida! Equador vence Alemanha (2-1)
- Golo do Equador!
- Golo da Costa do Marfim!
- Não há grande penalidade!
- Grande penalidade para a Alemanha!
- Arranca a segunda parte do Curaçau-Costa do Marfim!
- Arranca a segunda parte do Equador-Alemanha!
- Intervalo! Costa do Marfim a vencer Curaçau (0-1)
- Intervalo! Equador e Alemanha estão empatados (1-1)
- Golo do Equador!
- Golo da Costa do Marfim!
- Golo da Alemanha!
- Começa o Curaçau-Costa do Marfim!
- Começa o Equador-Alemanha!
- Vitória ou empate da Alemanha garante apuramento de Portugal
- Onze inicial da Alemanha
- Onze inicial do Equador
- As contas do Grupo E
- Onze inicial da Costa do Marfim
- Onze inicial de Curaçau
- Treino de Portugal interrompido por causa de tempestade
- Martínez conta com todos os 26 jogadores aptos (além de Ricardo Velho)
- FPF manifesta solidariedade com vítimas dos sismos na Venezuela
- "Acho que não foi raiva, queríamos fazer ainda melhor", explica Pedro Neto
- "A palavra-chave é resiliência. Temos de igualar ou superar a Colômbia nesse aspeto"
- "Relação com Trincão? Não há competição, há uma grande amizade", destaca Pedro Neto
- "Todos sentem que têm um papel importante, é uma das forças da equipa"
- "Espero que este seja o momento para explodir", diz Pedro Neto
- Carro atropela multidão no México
- Homens acusados de roubar equipamento de Inglaterra são afegãos com cidadania norte-americana
- Portugal pode garantir hoje os 16 avos de final
- Ferdinand aponta erro na gestão de Ronaldo nos jogos
- Seleção da Argentina celebra 39 anos de Messi com camisolas especiais
- "Temos os ingredientes para ser a melhor nação", afirmou o selecionador de Marrocos
- Taremi e adjunto foram novamente interrogados no aeroporto antes de voo para os EUA
- "Acho que vamos para casa", admite Steve Clarke após derrota da Escócia
- "De partir o coração": Gordon Ramsay reage a derrota da Escócia no Mundial
- De fãs a rivais no Mundial: o reencontro de dois jogadores do Uzbequistão com Ronaldo 17 anos depois
Histórico de atualizações
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A cobertura do Observador sobre o dia 15 deste Mundial fica por aqui.
Para acompanhar todos os desenvolvimentos desta sexta-feira, siga o nosso novo liveblog.
Dia 16 do Mundial-2026. Bélgica carimba primeiro lugar com goleada à Nova Zelândia (1-5), Egito resiste no fim e faz história, Irão em espera (1-1)
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Mundial-2026 já bateu o recorde de golos de uma edição
173 goals at @FIFAWorldCup 2026! ⚽️
More than any other edition of the tournament, a new record ???? pic.twitter.com/gVhcO3GUeU
— FIFA (@FIFAcom) June 26, 2026
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A primeira final trouxe uma oportunidade irresistível que ninguém quis desperdiçar (a crónica do Paraguai-Austrália)
O empate era suficiente e ninguém quis fazer por mais, apesar de o segundo lugar estar em disputa. Austrália defendeu o seu lugar nos 16 avos e Paraguai tem de esperar uns dias… ou umas horas (0-0).
A primeira final trouxe uma oportunidade irresistível que ninguém quis desperdiçar (a crónica do Paraguai-Austrália)
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As estatísticas do Paraguai-Austrália
Paraguay 0-0 Australia
A game that would have been a lot more fun in a format without the third-place parachute. Next. pic.twitter.com/2XqfLNr5rc
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 26, 2026
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Como ficou o grupo D
- 1.º EUA — 6 pontos — apurado
- 2.º Austrália — 4 pts (2-2 golos) — apurado
- 3.º Paraguai — 4 pts (2-4) — em zona de apuramento
- 4.º Turquia — 3 pts
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O "Fight Club" estava na bancada, mas o KO apareceu em campo (a crónica do Turquia-EUA)
Num jogo em LA onde atores e atrizes de Hollywood apareceram em peso, a Turquia conseguiu juntar a eliminação anunciada a uma dramática vitória contra os EUA com um golo nos descontos (3-2).
O “Fight Club” estava na bancada, mas o KO apareceu em campo (a crónica do Turquia-EUA)
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Final da partida! Turquia vence EUA (3-2)
Fim do jogo! A Turquia vence os EUA em Los Angeles e consegue sair do Mundial 2026 com três pontos apesar da eliminação, enquanto que os norte-americanos falharam o objetivo das três vitórias em três jornadas. Auston Trusty, Sebastian Berhalter, Arda Guler, Orkun Kökçü e Kaan Ayhan marcaram os golos da partida (3-2)
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Golo da Turquia!
Inacreditável! Os turcos garantem a vitória mesmo em cima do apito final! Marca Kaan Ayhan!
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Acabou! Austrália pela primeira na fase a eliminar em Mundiais consecutivos (0-0)
Termina a partida no Levi’s Stadium (0-0)!
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Cinco minutos de compensação no Paraguai-Austrália
Turpin acrescenta cinco minutos num jogo que estava resolvido desde o primeiro minuto. Ninguém arrisca.
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É um grande golo de Sebastian Berhalter. Canto na esquerda, a defesa da Turquia alivia mal e o jogador norte-americano, com um remate seco de fora de área, voltou a empatar o jogo.
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Golo dos EUA!
Está feito o empate! Marca Sebastian Berhalter!
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Recomeça em Santa Clara!
Volta a jogar-se no Paraguai-Austrália (0-0)!
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Arranca a segunda parte do Turquia-EUA!
Recomeça a partida em Los Angeles!
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As estatísticas ao intervalo nos dois jogos
All the action has been in the game that can't impact the outcomes of Group D.
As it stands, Australia would finish second in Group D with Paraguay qualifying for the knockout stages as one of the top third-place teams. pic.twitter.com/5qtnSr9LKC
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 26, 2026
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Ao intervalo, resultados agradam a... todos
Resultados: Paraguai-Austrália (0-0), Turquia-EUA (2-1)
- 1.º EUA — 6 pontos — apurado
- 2.º Austrália — 4 pts (2-2 golos) — apurado
- 3.º Paraguai — 4 pts (2-4) — em zona de apuramento
- 4.º Turquia — 3 pts
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Intervalo! Paraguai e Austrália não arriscam (0-0)
Com o apuramento no bolso, o nulo persiste ao intervalo em Santa Clara (0-0)! Houve apenas dois remates enquadrados nesta primeiro tempo.
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Intervalo! Turquia está a vencer EUA (2-1)
Fim da primeira parte! A Turquia está a vencer os EUA em Los Angeles com golos de Auston Trusty, Arda Guler e Orkun Kökçü (2-1)
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Seis minutos de compensação no Paraguai-Austrália
Vão jogar-se mais seis minutos.
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Classificação atual do grupo D
Resultados: Paraguai-Austrália (0-0), Turquia-EUA (2-1)
- 1.º EUA — 6 pontos — apurado
- 2.º Austrália — 4 pts (2-2 golos) — apurado
- 3.º Paraguai — 4 pts (2-4) — em zona de apuramento
- 4.º Turquia — 3 pts