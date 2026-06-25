Momentos-chave
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    08:55
    Cátia Bruno

    A cobertura do Observador sobre o dia 15 deste Mundial fica por aqui.

    Para acompanhar todos os desenvolvimentos desta sexta-feira, siga o nosso novo liveblog.

    Dia 16 do Mundial-2026. Bélgica carimba primeiro lugar com goleada à Nova Zelândia (1-5), Egito resiste no fim e faz história, Irão em espera (1-1)

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    05:16
    Tiago Gama Alexandre

    Mundial-2026 já bateu o recorde de golos de uma edição

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    05:14
    Tiago Gama Alexandre

    A primeira final trouxe uma oportunidade irresistível que ninguém quis desperdiçar (a crónica do Paraguai-Austrália)

    O empate era suficiente e ninguém quis fazer por mais, apesar de o segundo lugar estar em disputa. Austrália defendeu o seu lugar nos 16 avos e Paraguai tem de esperar uns dias… ou umas horas (0-0).

    A primeira final trouxe uma oportunidade irresistível que ninguém quis desperdiçar (a crónica do Paraguai-Austrália)

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    05:13
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do Paraguai-Austrália

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    05:12
    Tiago Gama Alexandre

    Como ficou o grupo D

    • 1.º EUA — 6 pontos — apurado
    • 2.º Austrália — 4 pts (2-2 golos) — apurado
    • 3.º Paraguai — 4 pts (2-4) — em zona de apuramento
    • 4.º Turquia — 3 pts

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    05:09
    Mariana Fernandes

    O "Fight Club" estava na bancada, mas o KO apareceu em campo (a crónica do Turquia-EUA)

    Num jogo em LA onde atores e atrizes de Hollywood apareceram em peso, a Turquia conseguiu juntar a eliminação anunciada a uma dramática vitória contra os EUA com um golo nos descontos (3-2).

    O “Fight Club” estava na bancada, mas o KO apareceu em campo (a crónica do Turquia-EUA)

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    05:03
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Turquia vence EUA (3-2)

    Fim do jogo! A Turquia vence os EUA em Los Angeles e consegue sair do Mundial 2026 com três pontos apesar da eliminação, enquanto que os norte-americanos falharam o objetivo das três vitórias em três jornadas. Auston Trusty, Sebastian Berhalter, Arda Guler, Orkun Kökçü e Kaan Ayhan marcaram os golos da partida (3-2)

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    98'
    Mariana Fernandes

    Golo da Turquia!

    Inacreditável! Os turcos garantem a vitória mesmo em cima do apito final! Marca Kaan Ayhan!

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    04:59
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Austrália pela primeira na fase a eliminar em Mundiais consecutivos (0-0)

    Termina a partida no Levi’s Stadium (0-0)!

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Cinco minutos de compensação no Paraguai-Austrália

    Turpin acrescenta cinco minutos num jogo que estava resolvido desde o primeiro minuto. Ninguém arrisca.

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    50'
    Mariana Fernandes

    É um grande golo de Sebastian Berhalter. Canto na esquerda, a defesa da Turquia alivia mal e o jogador norte-americano, com um remate seco de fora de área, voltou a empatar o jogo.

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    49'
    Mariana Fernandes

    Golo dos EUA!

    Está feito o empate! Marca Sebastian Berhalter!

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Recomeça em Santa Clara!

    Volta a jogar-se no Paraguai-Austrália (0-0)!

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    45'
    Mariana Fernandes

    Arranca a segunda parte do Turquia-EUA!

    Recomeça a partida em Los Angeles!

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    03:58
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas ao intervalo nos dois jogos

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    03:53
    Tiago Gama Alexandre

    Ao intervalo, resultados agradam a... todos

    Resultados: Paraguai-Austrália (0-0), Turquia-EUA (2-1)

    • 1.º EUA — 6 pontos — apurado
    • 2.º Austrália — 4 pts (2-2 golos) — apurado
    • 3.º Paraguai — 4 pts (2-4) — em zona de apuramento
    • 4.º Turquia — 3 pts

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    03:51
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! Paraguai e Austrália não arriscam (0-0)

    Com o apuramento no bolso, o nulo persiste ao intervalo em Santa Clara (0-0)! Houve apenas dois remates enquadrados nesta primeiro tempo.

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    03:51
    Mariana Fernandes

    Intervalo! Turquia está a vencer EUA (2-1)

    Fim da primeira parte! A Turquia está a vencer os EUA em Los Angeles com golos de Auston Trusty, Arda Guler e Orkun Kökçü (2-1)

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minutos de compensação no Paraguai-Austrália

    Vão jogar-se mais seis minutos.

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    33'
    Tiago Gama Alexandre

    Classificação atual do grupo D

    Resultados: Paraguai-Austrália (0-0), Turquia-EUA (2-1)

    • 1.º EUA — 6 pontos — apurado
    • 2.º Austrália — 4 pts (2-2 golos) — apurado
    • 3.º Paraguai — 4 pts (2-4) — em zona de apuramento
    • 4.º Turquia — 3 pts

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