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    09:24
    Mariana Carrilho

    Bom dia! A cobertura do Observador do dia 18 do Mundial termina aqui.

    Para acompanhar o dia de hoje, veja o liveblog desta segunda-feira.

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    22:22
    Bruno Roseiro

    Nada é por acaso: Eustáquio esperou quatro meses para ser uma estrela em Hollywood (a crónica do África do Sul-Canadá)

    Era o jogo menos apelativo dos 16 avos, nem por isso deixou de ter um cabeça de cartaz: quando todos esperavam o prolongamento, Eustáquio encheu-se de fé e fez mais história pelo Canadá em LA (0-1).

    Nada é por acaso: Eustáquio esperou quatro meses para ser uma estrela em Hollywood (a crónica do África do Sul-Canadá)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 0-1 para a África do Sul

    Final do jogo em Los Angeles! Canadá vence África do Sul com um grande golo de Eustáquio nos descontos e está nos oitavos de final do Mundial, onde vai jogar com o vencedor do jogo entre Países Baixos e Marrocos.

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo do Canadá! 0-1 por Eustáquio

    E é golo do Canadá! Eustáquio ganha uma segunda bola à entrada da área após corte de um defesa sul-africano, receção com o peito e remate de primeira rasteiro sem hipóteses para o 1-0.

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    65'
    Bruno Roseiro

    Williams salva o golo de Laryea

    Canadá responde da melhor forma e volta a ficar muito perto do golo, com Laryea a ganhar em velocidade aos centrais contrários, a rematar de pé esquerdo e Williams a defender antes do alívio de um defesa para canto.

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    62'
    Bruno Roseiro

    Appolis remata muito perto do poste

    África do Sul entrou melhor no segundo tempo, tendo agora um lance de muito perigo com Appolis a testar a meia distância que saiu muito perto do poste da baliza de Crépeau.

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte do África do Sul-Canadá

    E volta a rolar a bola em Los Angeles, início da segunda parte do África do Sul-Canadá com arbitragem de João Pinheiro.

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    45'
    Bruno Roseiro

    Intervalo! 0-0 em Los Angeles

    Intervalo em Los Angeles! Apesar de ter estado melhor ao longo da primeira parte, Canadá não consegue evitar o nulo frente à África do Sul em tempo de descanso.

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    45'
    Bruno Roseiro

    Lance polémico na área da África do Sul em penálti

    Lance polémico na área da África do Sul, com Richie Laryea envolvido com um defesa contrário, João Pinheiro a ficar à espera da decisão do VAR mas o Canadá a ficar sem a grande penalidade tão reclamada pelo banco e pelos jogadores.

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    44'
    Bruno Roseiro

    Bombito fica muito próximo do primeiro golo

    Grande oportunidade para o Canadá, com Bombito a subir mais alto num canto, a ver o desvio de cabeça cortado em cima da linha e Buchanan a não conseguir fazer a recarga com nova defesa de Williams

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    22'
    Bruno Roseiro

    Cornelius falha o mais difícil de cabeça

    Grande oportunidade para o Canadá! Eustáquio marca o livre lateral descaído sobre a esquerda, a África do Sul falha no tempo da subida da linha mas Cornelius, sem oposição, desviou de cabeça para as mãos de Ronwen Williams.

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    16'
    Bruno Roseiro

    Jonathan David fica perto do golo

    O Canadá começa a crescer na partida e deixa o primeiro sinal de real perigo, com Jonathan David a aparecer ao primeiro poste a desviar de primeira pouco ao lado da baliza sul-africana.

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    5'
    Bruno Roseiro

    Crépeau defende remate de Mokoena

    Primeiro remate enquadrado com a baliza pertence à África do Sul, com a meia distância de Mokoena a ser travada por Crépeau a dois tempos.

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    20:05
    Bruno Roseiro

    Kevin Pina marcou o golo mais de longe da fase de grupos

    Kevin Pina, médio de Cabo Verde, marcou o golo mais longe da baliza na fase de grupos, batendo o uruguaio Muslera a mais de 30 metros de livre direto.

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    20:03
    Bruno Roseiro

    FIFA destacou melhores golos da fase de grupos (sem nenhum português)

    FIFA destacou os melhores golos da fase de grupos. Há Mbappé, há Lionel Messi, há Kevin Pina, não há nenhum dos seis golos marcados por Portugal em três encontros.

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    1'
    Bruno Roseiro

    E rola a bola, início do África do Sul-Canadá

    E rola a bola no SoFi Stadium, em Los Angeles, início do África do Sul-Canadá que terá arbitragem do português João Pinheiro (que arbitra o segundo encontro neste Mundial).

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    19:46
    Agência Lusa

    Selecionador da Coreia do Sul deixa cargo após nova eliminação precoce

    Capitão histórico do Mundial 2002, o treinador de 57 anos repete o fracasso de 2014 e abandona o cargo, apesar de ter contrato até fevereiro de 2027.

    Selecionador da Coreia do Sul deixa cargo após nova eliminação precoce

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    19:04
    Bruno Roseiro

    Jesse Marsch faz quatro alterações na equipa

    Jesse Marsch faz quatro alterações na equipa inicial em relação às opções que defrontaram a Suíça na última jornada do grupo B, com as saídas de Luc de Fougerolles, Choiniére, Ali Ahmed e Larin para as entradas de Bombito, Eustáquio, Liam Millar e Tani Oluwaseyi.

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    19:01
    Bruno Roseiro

    Onze inicial do Canadá

    Onze inicial do Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Nathan Saliba, Eustáquio; Buchanan, Liam Millar; Jonathan David e Tani Oluwaseyi

    Suplentes do Canadá: Dayne St. Clair, Owen Goodman, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Joel Waterman, Niko Sigur, Alfie Jones, Mathieu Choinière, Jonathan Osorio, Ali Ahmed, Jayden Nelson, Cyle Larin, Jacob Shaffelburg e Prince Owusu

    Treinador: Jesse Marsch

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    18:53
    Bruno Roseiro

    Hugo Broos faz uma alterações no onze inicial

    Hugo Broos, que conseguiu qualificar pela primeira vez a África do Sul para uma fase a eliminar do Mundial, faz apenas uma mexida em relação à equipa que defrontou a Coreia do Sul na última jornada do grupo A, com a saída de Mbatha para a entrada do também médio Mokoena.

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