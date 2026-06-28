Momentos-chave
- Final do jogo! 0-1 para a África do Sul
- Golo do Canadá! 0-1 por Eustáquio
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do África do Sul-Canadá
- Intervalo! 0-0 em Los Angeles
- Kevin Pina marcou o golo mais de longe da fase de grupos
- FIFA destacou melhores golos da fase de grupos (sem nenhum português)
- E rola a bola, início do África do Sul-Canadá
- Jesse Marsch faz quatro alterações na equipa
- Onze inicial do Canadá
- Onze inicial da África do Sul
- "Não foi grande coisa, mas persistimos": a mensagem de Rúben Dias
- Onze da primeira fase sem nenhum português
- Carlos Queiroz diz que agora não impera o futebol, "é o moneyball"
- Cody Gapko vive drama pessoal mas vai permanecer nos EUA
- Não está no Mundial mas é notícia pelo mercado: António Silva no AC Milan?
- Canadá quebrou uma "regra" nos Mundiais: vai jogar fora do seu país
- África consegue melhor prestação de sempre num Mundial
- Nico Williams pode desfalcar Espanha até ao final
Histórico de atualizações
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Bom dia! A cobertura do Observador do dia 18 do Mundial termina aqui.
Para acompanhar o dia de hoje, veja o liveblog desta segunda-feira.
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Nada é por acaso: Eustáquio esperou quatro meses para ser uma estrela em Hollywood (a crónica do África do Sul-Canadá)
Era o jogo menos apelativo dos 16 avos, nem por isso deixou de ter um cabeça de cartaz: quando todos esperavam o prolongamento, Eustáquio encheu-se de fé e fez mais história pelo Canadá em LA (0-1).
Nada é por acaso: Eustáquio esperou quatro meses para ser uma estrela em Hollywood (a crónica do África do Sul-Canadá)
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Final do jogo! 0-1 para a África do Sul
Final do jogo em Los Angeles! Canadá vence África do Sul com um grande golo de Eustáquio nos descontos e está nos oitavos de final do Mundial, onde vai jogar com o vencedor do jogo entre Países Baixos e Marrocos.
[ ???????? África do Sul 0-1 Canadá ???????? ]
Capitão Eustáquio carrega "les rouges" aos 8os! ????
???? O Canadá foi mais forte mas o golo decisivo só surgiu nos descontos, no pontapé do nosso conhecido STEPHEN EUSTÁQUIO ????????, que já vinha rubricando uma boa exibição, abrilhantada com o tento… pic.twitter.com/YbmX2g5r9g
— GoalPoint (@_Goalpoint) June 28, 2026
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Golo do Canadá! 0-1 por Eustáquio
E é golo do Canadá! Eustáquio ganha uma segunda bola à entrada da área após corte de um defesa sul-africano, receção com o peito e remate de primeira rasteiro sem hipóteses para o 1-0.
O capitão deu o exemplo ????
Grande pontapé de Eustáquio apurou o Canadá para os oitavos do Mundial FIFA 2026 ????????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #ÁfricadoSul #Canadá #betano pic.twitter.com/fCfRdNkDOd
— sport tv (@sporttvportugal) June 28, 2026
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Williams salva o golo de Laryea
Canadá responde da melhor forma e volta a ficar muito perto do golo, com Laryea a ganhar em velocidade aos centrais contrários, a rematar de pé esquerdo e Williams a defender antes do alívio de um defesa para canto.
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Appolis remata muito perto do poste
África do Sul entrou melhor no segundo tempo, tendo agora um lance de muito perigo com Appolis a testar a meia distância que saiu muito perto do poste da baliza de Crépeau.
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E volta a rolar a bola, início da segunda parte do África do Sul-Canadá
E volta a rolar a bola em Los Angeles, início da segunda parte do África do Sul-Canadá com arbitragem de João Pinheiro.
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Intervalo! 0-0 em Los Angeles
Intervalo em Los Angeles! Apesar de ter estado melhor ao longo da primeira parte, Canadá não consegue evitar o nulo frente à África do Sul em tempo de descanso.
INTERVALO ⏱️
[ ???????? África do Sul 0-0 Canadá ???????? ]
???? Canadianos vão procurando confirmar o favoritismo, criando mais perigo e tendo mais bola, mas até agora o guardião Ronwen Williams ???????? (6.2) tem chegado até para os maiores apertos
???? Aposta e vê todos os jogos do Mundial na… pic.twitter.com/637AX7CTmO
— GoalPoint (@_Goalpoint) June 28, 2026
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Lance polémico na área da África do Sul em penálti
Lance polémico na área da África do Sul, com Richie Laryea envolvido com um defesa contrário, João Pinheiro a ficar à espera da decisão do VAR mas o Canadá a ficar sem a grande penalidade tão reclamada pelo banco e pelos jogadores.
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Bombito fica muito próximo do primeiro golo
Grande oportunidade para o Canadá, com Bombito a subir mais alto num canto, a ver o desvio de cabeça cortado em cima da linha e Buchanan a não conseguir fazer a recarga com nova defesa de Williams
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Cornelius falha o mais difícil de cabeça
Grande oportunidade para o Canadá! Eustáquio marca o livre lateral descaído sobre a esquerda, a África do Sul falha no tempo da subida da linha mas Cornelius, sem oposição, desviou de cabeça para as mãos de Ronwen Williams.
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Jonathan David fica perto do golo
O Canadá começa a crescer na partida e deixa o primeiro sinal de real perigo, com Jonathan David a aparecer ao primeiro poste a desviar de primeira pouco ao lado da baliza sul-africana.
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Crépeau defende remate de Mokoena
Primeiro remate enquadrado com a baliza pertence à África do Sul, com a meia distância de Mokoena a ser travada por Crépeau a dois tempos.
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Kevin Pina marcou o golo mais de longe da fase de grupos
Kevin Pina, médio de Cabo Verde, marcou o golo mais longe da baliza na fase de grupos, batendo o uruguaio Muslera a mais de 30 metros de livre direto.
Pure TRIONDA data ⚽????. Which one was your favorite? #FIFAWorldCup @adidasfootball #YouGotThis pic.twitter.com/1v4VidDLub
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
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FIFA destacou melhores golos da fase de grupos (sem nenhum português)
FIFA destacou os melhores golos da fase de grupos. Há Mbappé, há Lionel Messi, há Kevin Pina, não há nenhum dos seis golos marcados por Portugal em três encontros.
The Group Stage gave us plenty of unforgettable goals. ????⚽ Now it's your turn – vote for your favourite!
????️ Voting is open for the next 48 hours.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament | @Hyundai
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
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E rola a bola, início do África do Sul-Canadá
E rola a bola no SoFi Stadium, em Los Angeles, início do África do Sul-Canadá que terá arbitragem do português João Pinheiro (que arbitra o segundo encontro neste Mundial).
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Selecionador da Coreia do Sul deixa cargo após nova eliminação precoce
Capitão histórico do Mundial 2002, o treinador de 57 anos repete o fracasso de 2014 e abandona o cargo, apesar de ter contrato até fevereiro de 2027.
Selecionador da Coreia do Sul deixa cargo após nova eliminação precoce
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Jesse Marsch faz quatro alterações na equipa
Jesse Marsch faz quatro alterações na equipa inicial em relação às opções que defrontaram a Suíça na última jornada do grupo B, com as saídas de Luc de Fougerolles, Choiniére, Ali Ahmed e Larin para as entradas de Bombito, Eustáquio, Liam Millar e Tani Oluwaseyi.
Time to put on for Canada ????#CANMNT pic.twitter.com/xQXFZJtEQy
— CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026
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Onze inicial do Canadá
Onze inicial do Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Nathan Saliba, Eustáquio; Buchanan, Liam Millar; Jonathan David e Tani Oluwaseyi
Suplentes do Canadá: Dayne St. Clair, Owen Goodman, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Joel Waterman, Niko Sigur, Alfie Jones, Mathieu Choinière, Jonathan Osorio, Ali Ahmed, Jayden Nelson, Cyle Larin, Jacob Shaffelburg e Prince Owusu
Treinador: Jesse Marsch
Today’s starters, presented by @GE_Appliances
???? Moïse and DC at the back
???? Tajon and Liam provide the width
???? JD and Tani up top
???????? ????????
LET’S GO #CANMNT pic.twitter.com/YiUt0ADYtz
— CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026
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Hugo Broos faz uma alterações no onze inicial
Hugo Broos, que conseguiu qualificar pela primeira vez a África do Sul para uma fase a eliminar do Mundial, faz apenas uma mexida em relação à equipa que defrontou a Coreia do Sul na última jornada do grupo A, com a saída de Mbatha para a entrada do também médio Mokoena.
The quiet before the storm…
⚽️ Bafana Bafana ???????? vs Canada ????????
???? Sunday, 28 June 2026
????️ Los Angeles Stadium
???? Kick-off: 21:00pm SA Time
???? SABC 1/3 & SABC+#Fifaworldcup #BafanaPride #BafanaBafana pic.twitter.com/i7hbv0yBkc
— Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 28, 2026