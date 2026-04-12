Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! FC Porto vence Estoril (1-3)
- Golo do Estoril!
- Golo do FC Porto!
- Arranca a segunda parte do Estoril-FC Porto!
- As estatísticas ao intervalo
- Intervalo! FC Porto está a vencer o Estoril (0-2)
- Golo do FC Porto!
- Golo anulado ao FC Porto!
- Golo do FC Porto!
- Golo do FC Porto!
- Começa o Estoril-FC Porto!
- Onze inicial do FC Porto
- Onze inicial do Estoril
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto venceu o Estoril e manteve a vantagem de cinco pontos em relação ao Sporting na liderança do Campeonato. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Foi um jogo maduro. O passado é o passado e mostrámos isso." FC Porto com três vitórias seguidas fora de casa pela primeira vez em 2026
Os dragões voltaram às vitórias depois de dois empates seguidos e Francesco Farioli mostrou-se satisfeito com a maturidade da equipa. Froholdt foi o MVP, mas entregou o prémio a Pepê.
“Foi um jogo maduro. O passado é o passado e mostrámos isso.” FC Porto com três vitórias seguidas fora de casa pela primeira vez em 2026
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Victor continua a escrever a única narrativa que importa (a crónica do Estoril-FC Porto)
Froholdt esteve no lance do primeiro golo dos dragões, ia marcando no autogolo e assinou o terceiro. No fim, o FC Porto venceu o Estoril, voltou aos triunfos e manteve a vantagem na liderança (1-3).
Victor continua a escrever a única narrativa que importa (a crónica do Estoril-FC Porto)
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As estatísticas finais
LIGA 25/26 ???????? | Dragão volta a simplificar "jogo difícil" e abre via para o título ????????
◉ Dragão entrou forte, assim se manteve e nem o golo de honra de Begraoui fez tremer o líder
◉ FCP fecha ciclo teoricamente mais complicado, sabendo que até final da Liga já só defronta… pic.twitter.com/DUt6jZMIZX
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 12, 2026
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O golo dos estorilistas
⚽ GOLO
Begraoui 78'
I Liga (#29) | Estoril (1)-3 FC Porto#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA29 #GDEPFCP #GDEP #FCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/IhOQhbIzPi pic.twitter.com/zqAbBPtP6O
— VSPORTS (@vsports_pt) April 12, 2026
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Final da partida! FC Porto vence Estoril (1-3)
Fim do jogo! O FC Porto vence o Estoril na Amoreira e mantém a vantagem de cinco pontos para o Sporting na liderança do Campeonato. Pepê, Xeka (ag), Victor Froholdt e Yanis Begraoui marcaram os golos da partida (1-3)
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Rodrigo Mora! Grande oportunidade para o FC Porto, com o jovem médio a atirar de fora de área e ligeiramente ao lado da baliza do Estoril.
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O terceiro golo dos dragões
⚽ GOLO
V. Froholdt 72'
I Liga (#29) | Estoril 0-(3) FC Porto#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA29 #GDEPFCP #GDEP #FCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/IhOQhbIzPi pic.twitter.com/R6oSy5EXwH
— VSPORTS (@vsports_pt) April 12, 2026
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Seis minutos de tempo extra para jogar na Amoreira.
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Mais um remate de Borja Sainz, agora rasteiro e de fora de área, com Joel Robles a encaixar.
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Borja Sainz! Boa oportunidade para o FC Porto, com Froholdt a cruzar na direita e o avançado espanhol a cabecear para uma grande defesa de Joel Robles.
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????????Yanis Begraoui marcou o 30.º golo pelo Estoril em 66 jogos.
Marcou o 2.º golo frente ao FC Porto em 4 partidas. pic.twitter.com/Nd35xLAiUr
— Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026
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Substituição no FC Porto
Sai Pepê, entra Seko Fofana.
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Cartão amarelo para Ricard Sánchez, por falta sobre Francisco Moura.
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????????Victor Froholdt marca o 7.º golo na temporada, é a sua época mais goleadora da carreira:
2025/26 FC Porto, 7
2024/25 FC Kobenhavn, 6 pic.twitter.com/6Re6lCnaSi
— Playmaker (@playmaker_PT) April 12, 2026
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É um belo golo do avançado. Combinação à entrada da grande área e Yanis Begraoui, depois de receber de costas para a baliza, rodou para atirar rasteiro e bater Diogo Costa.
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Golo do Estoril!
Os estorilistas reduzem a desvantagem! Marca Yanis Begraoui!
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Dupla substituição no Estoril
Saem Jordan Holsgrove e Jandro Orellana, entram Pizzi e Nodar Lominadze.
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Remate de Terem Moffi, de muito longe, a passar ao lado da baliza.
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Borja Sainz jogou com Alberto Costa na esquerda, o lateral cruzou rasteiro e à procura do segundo poste e Victor Froholdt, depois de a bola atravessar toda a grande área, só teve de encostar.