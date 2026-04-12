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    23:17
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto venceu o Estoril e manteve a vantagem de cinco pontos em relação ao Sporting na liderança do Campeonato. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    23:16
    Mariana Fernandes

    "Foi um jogo maduro. O passado é o passado e mostrámos isso." FC Porto com três vitórias seguidas fora de casa pela primeira vez em 2026

    Os dragões voltaram às vitórias depois de dois empates seguidos e Francesco Farioli mostrou-se satisfeito com a maturidade da equipa. Froholdt foi o MVP, mas entregou o prémio a Pepê.

    “Foi um jogo maduro. O passado é o passado e mostrámos isso.” FC Porto com três vitórias seguidas fora de casa pela primeira vez em 2026

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    22:52
    Mariana Fernandes

    Victor continua a escrever a única narrativa que importa (a crónica do Estoril-FC Porto)

    Froholdt esteve no lance do primeiro golo dos dragões, ia marcando no autogolo e assinou o terceiro. No fim, o FC Porto venceu o Estoril, voltou aos triunfos e manteve a vantagem na liderança (1-3).

    Victor continua a escrever a única narrativa que importa (a crónica do Estoril-FC Porto)

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    22:39
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    22:38
    Mariana Fernandes

    O golo dos estorilistas

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    22:33
    Mariana Fernandes

    Final da partida! FC Porto vence Estoril (1-3)

    Fim do jogo! O FC Porto vence o Estoril na Amoreira e mantém a vantagem de cinco pontos para o Sporting na liderança do Campeonato. Pepê, Xeka (ag), Victor Froholdt e Yanis Begraoui marcaram os golos da partida (1-3)

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    92'
    Mariana Fernandes

    Rodrigo Mora! Grande oportunidade para o FC Porto, com o jovem médio a atirar de fora de área e ligeiramente ao lado da baliza do Estoril.

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    22:28
    Mariana Fernandes

    O terceiro golo dos dragões

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    90'
    Mariana Fernandes

    Seis minutos de tempo extra para jogar na Amoreira.

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    88'
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    Mais um remate de Borja Sainz, agora rasteiro e de fora de área, com Joel Robles a encaixar.

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    87'
    Mariana Fernandes

    Borja Sainz! Boa oportunidade para o FC Porto, com Froholdt a cruzar na direita e o avançado espanhol a cabecear para uma grande defesa de Joel Robles.

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    22:23
    Mariana Fernandes

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    83'
    Mariana Fernandes

    Substituição no FC Porto

    Sai Pepê, entra Seko Fofana.

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    81'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Ricard Sánchez, por falta sobre Francisco Moura.

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    22:17
    Mariana Fernandes

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    80'
    Mariana Fernandes

    É um belo golo do avançado. Combinação à entrada da grande área e Yanis Begraoui, depois de receber de costas para a baliza, rodou para atirar rasteiro e bater Diogo Costa.

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    78'
    Mariana Fernandes

    Golo do Estoril!

    Os estorilistas reduzem a desvantagem! Marca Yanis Begraoui!

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    77'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Estoril

    Saem Jordan Holsgrove e Jandro Orellana, entram Pizzi e Nodar Lominadze.

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    77'
    Mariana Fernandes

    Remate de Terem Moffi, de muito longe, a passar ao lado da baliza.

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    74'
    Mariana Fernandes

    Borja Sainz jogou com Alberto Costa na esquerda, o lateral cruzou rasteiro e à procura do segundo poste e Victor Froholdt, depois de a bola atravessar toda a grande área, só teve de encostar.

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