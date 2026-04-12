LIGA 25/26 ???????? | Dragão volta a simplificar "jogo difícil" e abre via para o título ????????

◉ Dragão entrou forte, assim se manteve e nem o golo de honra de Begraoui fez tremer o líder

◉ FCP fecha ciclo teoricamente mais complicado, sabendo que até final da Liga já só defronta… pic.twitter.com/DUt6jZMIZX

— GoalPoint (@_Goalpoint) April 12, 2026