Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Sporting vence Estrela da Amadora na Reboleira (0-1)
- Golo do Sporting!
- Arranca a segunda parte do Estrela da Amadora-Sporting!
- Intervalo! Estrela da Amadora e Sporting estão empatados (0-0)
- Começa o Estrela da Amadora-Sporting!
- Onze inicial do Sporting
- Onze inicial do Estrela da Amadora
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting venceu o Estrela da Amadora na Reboleira e mantém-se na perseguição à liderança do FC Porto. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Perder tempo a ver o FC Porto? Vou ganhar tempo a ver o Arsenal." Sporting com três vitórias seguidas pela quarta vez desde dezembro
O treinador dos leões não escondeu o “jogo difícil” na Reboleira, mas elogiou a competitividade da equipa e explicou o onze e as substituições. Quenda voltou quatro meses depois, Bragança foi MVP.
“Perder tempo a ver o FC Porto? Vou ganhar tempo a ver o Arsenal.” Sporting com três vitórias seguidas pela quarta vez desde dezembro
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Bragança, o único que quis impedir que tudo o vento levasse (a crónica do Estrela da Amadora-Sporting)
Num jogo marcado pelo intenso vento que se fez sentir na Reboleira, o Sporting assinou exibição pobre e cinzenta mas conseguiu vencer o Estrela com um golo de Bragança, que voltou a ser crucial (0-1).
Bragança, o único que quis impedir que tudo o vento levasse (a crónica do Estrela da Amadora-Sporting)
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As estatísticas finais
⚽️ LIGA 25/26 ???????? | Leão sua para somar pontos que não podia falhar
◉ O Sporting foi à Amadora vencer com muita dificuldade (e eficácia), perante um Estrela organizado e com homens recuados que venceram quase todos os duelos (47-39)
◉ Lateral MAX SCHOLZE ???????? foi um dos… pic.twitter.com/Rn9i3e1zNu
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 11, 2026
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Final da partida! Sporting vence Estrela da Amadora na Reboleira (0-1)
Fim do jogo! O Sporting vence o Estrela da Amadora na Reboleira e mantém a perseguição à liderança do FC Porto. Daniel Bragança marcou o único golo da partida (0-1)
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Substituição no Sporting
Sai Trincão, entra Diomande.
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Cinco minutos de tempo extra para jogar na Reboleira.
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Cartaõ amarelo para Sydney van Hooijdonk, por falta sobre Debast.
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⏱️ 86 mins
???? Estrela da Amadora 0 – 1 Sporting ????
◉ Para lá de ter evitado um (auto)golo certo no primeiro tempo, Lekovic venceu todos os 5 duelos que travou com Luis Suárez ????#CFEASCP pic.twitter.com/P5fuvzHSIk
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 11, 2026
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Cartão amarelo para Jefferson Encada, por simulação.
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Cartão amarelo para Rui Silva, por demorar na cobrança de um pontapé de baliza.
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Remate de Jorge Meireles, de fora de área, a passar por cima da baliza de Rui Silva.
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Geny Catamo! Grande remate do moçambicano, de muito longe e descaído na direita, com a bola a esbarrar em cheio na trave da baliza do Estrela da Amadora.
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Tripla substituição no Estrela da Amadora
Saem Eddy Doué, Rodrigo Pinho e Bruno Langa, entram Jefferson Encada, Sydney van Hooijdonk e Otávio.
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O golo que está a fazer a diferença
⚽ GOLO
Daniel Bragança 59'
I Liga (#29) | Estrela Amadora 0-(1) Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA29 #CFEASCP #CFEA #SCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/bPzFcrYTc5 pic.twitter.com/3HPcakRBpb
— VSPORTS (@vsports_pt) April 11, 2026
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Rui Silva! Boa defesa do guarda-redes do Sporting, que voou para afastar um remate de Max Scholze que desviou em Suárez e quase o traiu.
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????????Geovany Quenda regressa quatro meses depois.
O último jogo tinha sido há 16 jornadas, na igualdade a uma bola na Luz frente ao Benfica. pic.twitter.com/G5qmLxZRQT
— Playmaker (@playmaker_PT) April 11, 2026
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Dupla substituição no Sporting
Saem Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, entram Morita e Geovany Quenda.
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Substituição no Estrela da Amadora
Sai Robinho, entra Jorge Meireles.
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????????Daniel Bragança marcou o 5.º golo nesta temporada, todos no campeonato, o 1.º fora de casa. pic.twitter.com/84Jf6Y7I1s
— Playmaker (@playmaker_PT) April 11, 2026