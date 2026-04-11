⚽️ LIGA 25/26 ???????? | Leão sua para somar pontos que não podia falhar

◉ O Sporting foi à Amadora vencer com muita dificuldade (e eficácia), perante um Estrela organizado e com homens recuados que venceram quase todos os duelos (47-39)

◉ Lateral MAX SCHOLZE ???????? foi um dos… pic.twitter.com/Rn9i3e1zNu

— GoalPoint (@_Goalpoint) April 11, 2026