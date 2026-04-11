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    23:17
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting venceu o Estrela da Amadora na Reboleira e mantém-se na perseguição à liderança do FC Porto. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    23:16
    Mariana Fernandes

    "Perder tempo a ver o FC Porto? Vou ganhar tempo a ver o Arsenal." Sporting com três vitórias seguidas pela quarta vez desde dezembro

    O treinador dos leões não escondeu o “jogo difícil” na Reboleira, mas elogiou a competitividade da equipa e explicou o onze e as substituições. Quenda voltou quatro meses depois, Bragança foi MVP.

    “Perder tempo a ver o FC Porto? Vou ganhar tempo a ver o Arsenal.” Sporting com três vitórias seguidas pela quarta vez desde dezembro

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    22:42
    Mariana Fernandes

    Bragança, o único que quis impedir que tudo o vento levasse (a crónica do Estrela da Amadora-Sporting)

    Num jogo marcado pelo intenso vento que se fez sentir na Reboleira, o Sporting assinou exibição pobre e cinzenta mas conseguiu vencer o Estrela com um golo de Bragança, que voltou a ser crucial (0-1).

    Bragança, o único que quis impedir que tudo o vento levasse (a crónica do Estrela da Amadora-Sporting)

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    22:39
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    22:31
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Sporting vence Estrela da Amadora na Reboleira (0-1)

    Fim do jogo! O Sporting vence o Estrela da Amadora na Reboleira e mantém a perseguição à liderança do FC Porto. Daniel Bragança marcou o único golo da partida (0-1)

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    92'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Sporting

    Sai Trincão, entra Diomande.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Cinco minutos de tempo extra para jogar na Reboleira.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Cartaõ amarelo para Sydney van Hooijdonk, por falta sobre Debast.

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    22:24
    Mariana Fernandes

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    88'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Jefferson Encada, por simulação.

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    87'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Rui Silva, por demorar na cobrança de um pontapé de baliza.

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    80'
    Mariana Fernandes

    Remate de Jorge Meireles, de fora de área, a passar por cima da baliza de Rui Silva.

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    79'
    Mariana Fernandes

    Geny Catamo! Grande remate do moçambicano, de muito longe e descaído na direita, com a bola a esbarrar em cheio na trave da baliza do Estrela da Amadora.

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    76'
    Mariana Fernandes

    Tripla substituição no Estrela da Amadora

    Saem Eddy Doué, Rodrigo Pinho e Bruno Langa, entram Jefferson Encada, Sydney van Hooijdonk e Otávio.

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    22:09
    Mariana Fernandes

    O golo que está a fazer a diferença

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    70'
    Mariana Fernandes

    Rui Silva! Boa defesa do guarda-redes do Sporting, que voou para afastar um remate de Max Scholze que desviou em Suárez e quase o traiu.

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    22:04
    Mariana Fernandes

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    67'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Sporting

    Saem Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, entram Morita e Geovany Quenda.

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    65'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Estrela da Amadora

    Sai Robinho, entra Jorge Meireles.

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    21:57
    Mariana Fernandes

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