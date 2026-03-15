Histórico de atualizações
1 de 3

  • Entrada em destaque

    23:05
    Tiago Gama Alexandre

    Terminamos por aqui o acompanhamento do FC Porto-Moreirense, jogo que terminou com mais uma vitória portista (3-0). Voltamos esta terça-feira para seguirmos o início da segunda mão dos oitavos de final das provas europeias. Até lá, boa semana!

  • Entrada em destaque

    23:02
    Tiago Gama Alexandre

    "Esta não é a classificação real e nem devíamos perder tempo a fazer contas": Farioli diz que "foi a noite certa" para o FC Porto

    Na vitória frente ao Moreirense, Thiago Silva e o voleibol feminino foram homenageados, ao passo que Pietuszewski saiu por “problemas no estômago”. Farioli recusa “fazer contas a ‘ses'”.

    “Esta não é a classificação real e nem devíamos perder tempo a fazer contas”: Farioli diz que “foi a noite certa” para o FC Porto

  • Entrada em destaque

    22:40
    Tiago Gama Alexandre

    A noite de Oskar, o menino de ouro que voltou a assumir o papel principal para evitar o relaxamento (a crónica do FC Porto-Moreirense)

    O FC Porto tornou fácil um jogo que nunca passou disso, entrou dominante e resolveu as contas em 11 minutos, com Pietuszewski a destacar-se. Segunda parte de gestão teve golaço de William (3-0).

    A noite de Oskar, o menino de ouro que voltou a assumir o papel principal para evitar o relaxamento (a crónica do FC Porto-Moreirense)

  • Entrada em destaque

    22:36
    Tiago Gama Alexandre

    Os números da goleada portista

  • Entrada em destaque

    22:34
    Tiago Gama Alexandre

    O golaço de William a fechar as contas

  • Entrada em destaque

    22:21
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O FC Porto goleia o Moreirense (3-0)

    A meio da eliminatória europeia, o FC Porto voltou a mostrar que tem plantel para todas a frente e, no meio das oito mexidas de Farioli, somou nova goleada. Rivais estão agora a sete pontos (3-0).

  • Entrada em destaque

    94'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Miguel Silva

    Por travar Froholdt.

  • Entrada em destaque

    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Quatro minutos de compensação

    Jogam-se os últimos quatro minutos.

  • Entrada em destaque

    87'
    Tiago Gama Alexandre

    Moreirense faz mais substituições

    Saem Kiko Bondoso e Rodri Alonso, entram Kevyn e Miguel Silva.

  • Entrada em destaque

    22:09
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Lance de insistência, Bednarek recupera e abre em Froholdt, o médio coloca à entrada da área em William Gomes, que recebe, tira um defesa do caminho e puxa para o pé esquerdo, desferindo um remate colocado ao ângulo superior do poste mais distante.

  • Entrada em destaque

    81'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 3-0 por William Gomes

    Que golaço do brasileiro a resolver a partida!

  • Entrada em destaque

    22:06
    Tiago Gama Alexandre

    O remate ao poste de Landerson

  • Entrada em destaque

    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Moreirense também mexe

    Sai Landerson, entre Nile John.

  • Entrada em destaque

    72'
    Tiago Gama Alexandre

    FC Porto esgota as alterações

    Sai Pepê, entra William Gomes.

  • Entrada em destaque

    69'
    Tiago Gama Alexandre

    Grande defesa de André Ferreira

    Numa jogada que até começa num canto do Moreirense, o FC Porto recupera e parte para o contra-ataque, Mora serve Moffi com um grande passe, mas o remate do avançado é defendido pelo português.

  • Entrada em destaque

    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão no Dragão 44.672 espectadores.

  • Entrada em destaque

    66'
    Tiago Gama Alexandre

    Farioli também mexe

    Saem Zaidu Sanusi e Gabri Veiga, entram Pablo Rosario e Rodrigo Mora.

  • Entrada em destaque

    66'
    Tiago Gama Alexandre

    Responde Vasco Botelho da Costa

    Sai Afonso Assis, entra Jimi Gower.

  • Entrada em destaque

    64'
    Tiago Gama Alexandre

    Alan volta a tentar

    Rodri Alonso coloca em Alan à entrada da área, o médio enquadra-se e atira para defesa a dois tempos de Diogo Costa.

  • Entrada em destaque

    58'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Zaidu

    Por atingir Diogo Travassos.

1 de 3