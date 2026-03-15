Momentos-chave
- Os números da goleada portista
- Acabou! O FC Porto goleia o Moreirense (3-0)
- Golo do FC Porto! 3-0 por William Gomes
- Pietuszewski está lesionado
- Landerson acerta no poste!
- Recomeça a partida!
- Intervalo no Dragão! FC Porto em vantagem (2-0)
- Golo do FC Porto! 2-0 por Pietuszewski
- Golo do FC Porto! 1-0 por Gabri Veiga
- Começa o FC Porto-Moreirense!
- Farioli muda oito, Botelho da Costa com
- O onze inicial do Moreirense
- O onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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Terminamos por aqui o acompanhamento do FC Porto-Moreirense, jogo que terminou com mais uma vitória portista (3-0). Voltamos esta terça-feira para seguirmos o início da segunda mão dos oitavos de final das provas europeias. Até lá, boa semana!
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"Esta não é a classificação real e nem devíamos perder tempo a fazer contas": Farioli diz que "foi a noite certa" para o FC Porto
Na vitória frente ao Moreirense, Thiago Silva e o voleibol feminino foram homenageados, ao passo que Pietuszewski saiu por “problemas no estômago”. Farioli recusa “fazer contas a ‘ses'”.
“Esta não é a classificação real e nem devíamos perder tempo a fazer contas”: Farioli diz que “foi a noite certa” para o FC Porto
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A noite de Oskar, o menino de ouro que voltou a assumir o papel principal para evitar o relaxamento (a crónica do FC Porto-Moreirense)
O FC Porto tornou fácil um jogo que nunca passou disso, entrou dominante e resolveu as contas em 11 minutos, com Pietuszewski a destacar-se. Segunda parte de gestão teve golaço de William (3-0).
A noite de Oskar, o menino de ouro que voltou a assumir o papel principal para evitar o relaxamento (a crónica do FC Porto-Moreirense)
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Os números da goleada portista
⚽️ FINAL ✅
🔵 Porto 3 – 0 Moreirense 🟢
◉ Só deu fogo de dragão, que até podia ter feito mais estragos (5 flagrantes perdidas, para lá dos 3 tentos)
◉ Muitos ratings "douradinhos", numa exibição colectiva muito bem conseguida, ainda para mais a meio de uma exigente… pic.twitter.com/NZahjYUdR8
— GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2026
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O golaço de William a fechar as contas
⚽ GOLO
William Gomes 81'
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Acabou! O FC Porto goleia o Moreirense (3-0)
A meio da eliminatória europeia, o FC Porto voltou a mostrar que tem plantel para todas a frente e, no meio das oito mexidas de Farioli, somou nova goleada. Rivais estão agora a sete pontos (3-0).
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Amarelo para Miguel Silva
Por travar Froholdt.
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Quatro minutos de compensação
Jogam-se os últimos quatro minutos.
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Moreirense faz mais substituições
Saem Kiko Bondoso e Rodri Alonso, entram Kevyn e Miguel Silva.
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Anatomia de um golo
Lance de insistência, Bednarek recupera e abre em Froholdt, o médio coloca à entrada da área em William Gomes, que recebe, tira um defesa do caminho e puxa para o pé esquerdo, desferindo um remate colocado ao ângulo superior do poste mais distante.
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Golo do FC Porto! 3-0 por William Gomes
Que golaço do brasileiro a resolver a partida!
⚽ GOLO
William Gomes 81'
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O remate ao poste de Landerson
Moreirense, Jogada, Landerson, 53m
Landerson acerta no poste esquerdo com remate com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Alan.#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA26 #FCPMFC #FCP #MFC pic.twitter.com/yZwQq8b9BB
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Moreirense também mexe
Sai Landerson, entre Nile John.
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FC Porto esgota as alterações
Sai Pepê, entra William Gomes.
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Grande defesa de André Ferreira
Numa jogada que até começa num canto do Moreirense, o FC Porto recupera e parte para o contra-ataque, Mora serve Moffi com um grande passe, mas o remate do avançado é defendido pelo português.
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Números oficiais
Estão no Dragão 44.672 espectadores.
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Farioli também mexe
Saem Zaidu Sanusi e Gabri Veiga, entram Pablo Rosario e Rodrigo Mora.
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Responde Vasco Botelho da Costa
Sai Afonso Assis, entra Jimi Gower.
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Alan volta a tentar
Rodri Alonso coloca em Alan à entrada da área, o médio enquadra-se e atira para defesa a dois tempos de Diogo Costa.
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Amarelo para Zaidu
Por atingir Diogo Travassos.