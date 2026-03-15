⚽️ FINAL ✅

🔵 Porto 3 – 0 Moreirense 🟢

◉ Só deu fogo de dragão, que até podia ter feito mais estragos (5 flagrantes perdidas, para lá dos 3 tentos)

◉ Muitos ratings "douradinhos", numa exibição colectiva muito bem conseguida, ainda para mais a meio de uma exigente… pic.twitter.com/NZahjYUdR8

— GoalPoint (@_Goalpoint) March 15, 2026