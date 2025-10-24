O líder do Chega acusou hoje o seu adversário Gouveia e Melo de andar aos ziguezagues e de se colar ao PS e ao BE, ao refutar as críticas de que o seu partido é uma ameaça para a democracia.

“Quem começa uma candidatura presidencial a dizer que quer ser o candidato fora do sistema e acaba a dizer o mesmo que diz o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, quem faz ziguezagues, avanços e recuos não sou eu. É o almirante Gouveia Melo”, declarou Ventura aos jornalistas no Entroncamento, distrito de Santarém.

O líder do Chega criticou ainda o facto de Gouveia e Melo ter adotado posições que, segundo ele, se alinham com as de outros partidos, como o BE e o PS, citando como exemplos, as afirmações de que Mário Soares é o seu exemplo de presidente e que um imigrante, ao fim de dez anos, é tão português como qualquer outro cidadão.

“Isto é o mesmo que diz o BE e é o mesmo que diz o PS. Nós, do almirante Gouveia Melo, cada vez mais percebemos que não sabemos o que ele pensa. Não sabemos o que é que ele pensa sobre economia, sobre imigração, sobre corrupção, sobre nacionalidade”, declarou.