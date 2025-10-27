Momentos-chave
- Os números deste jogo
- Acabou! O FC Porto passa em Moreira de Cónegos (1-2)
- Golo do FC Porto! 1-2 por Deniz Gül
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Continua tudo empatado (1-1)
- Golo do FC Porto! 1-1 por Samu (g.p.)
- Penálti para o FC Porto!
- Golo anulado a Gabri Veiga!
- Golo do Moreirense! 1-0 por Alanzinho
- Começa o Moreirense-FC Porto!
- Duas novidades nos cónegos, uma nos dragões
- O onze inicial do FC Porto
- O onze inicial do Moreirense
Histórico de atualizações
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Fechamos assim este liveblog, depois da vitória do FC Porto frente ao Moreirense (1-2). Voltamos esta terça-feira, no início da Taça da Liga. Obrigado pela companhia, boa semana!
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"Estamos novamente a criar perigo ao adversário e isso é importante": Farioli diz que FC Porto conseguiu um "resultado importante"
Há 29 anos que o FC Porto não conseguia vencer os primeiros cinco jogos fora de casa no Campeonato. Farioli diz que viu a “chama” da sua equipa e que o Moreirense “começou a temer” os dragões.
“Estamos novamente a criar perigo ao adversário e isso é importante”: Farioli diz que FC Porto conseguiu um “resultado importante”
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Os números deste jogo
⚽️ STATS E MVP(s) ⭐️
???? Moreirense 1 – 2 FC Porto ????
◉ Dragão teve de activar o "modo raça" para dar a volta ao texto em Moreira de Cónegos, após Alanzinho ???????? ter mostrado novamente que anda tudo distraído há alguns anos
◉ Samu ???????? e Gül ???????? assinaram os golos mas, com os… pic.twitter.com/vDfXMzrtoj
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 27, 2025
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Deniz esfregou a cara e lavou a alma do dragão numa ida à vila com pouca magia (a crónica do Moreirense-FC Porto)
Na visita a Moreira de Cónegos, o FC Porto voltou a revelar dificuldades na criação, esteve a perder, mas empatou de penálti. Gül saiu do banco para virar o jogo no fim (1-2).
Deniz esfregou a cara e lavou a alma do dragão numa ida à vila com pouca magia (a crónica do Moreirense-FC Porto)
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Acabou! O FC Porto passa em Moreira de Cónegos (1-2)
O Moreirense começou melhor, mas Samu empatou de penálti em cima do intervalo. Na segunda parte, Gül saiu do banco para garantir a vitória no fim (1-2). FC Porto continua líder com mais três pontos.
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Dez minutos de compensação
Vão jogar-se mais dez minutos.
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Anatomia de um golo
Canto na esquerda para Mora, Kiwior desvia para o segundo poste, onde Gül aparece a desviar de cabeça para o segundo golo portista.
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Golo do FC Porto! 1-2 por Deniz Gül
É a cambalhota no resultado no final! Marca o avançado que acabou de entrar.
https://twitter.com/miamispurstop/status/1982932698063831291
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Farioli também mexe
Sai Samu Aghehowa, entra Yann Karamoh.
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Dupla substituição no Moreirense
Saem Alanzinho e Cédric Teguia, entram Rodrigo Alonso e Gilberto Batista.
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Defende Diogo Costa
Passe de cabeça de Schettine para Diogo Travassos, que corta para a baliza e, de fora da área, atira cruzado para grande defesa do português.
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Dupla alteração no FC Porto
Saem Francisco Moura e Pepê, entram Dominik Prpic e Deniz Gül.
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Alteração forçada no Moreirense
Sai Francisco Domingues, entra Álvaro Martínez.
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Falha William
William recebe na esquerda e, ao seu estilo, flete para dentro e atira ao lado.
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Amarelo para André Ferreira
Por perder tempo.
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Quase o golo do Moreirense
Benny recupera a bola a meio-campo, ganha espaço e atira de pronto para a baliza, mas o chapéu sai por cima, com Diogo Costa pregado ao relvado.
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Números oficiais
5.658 espectadores em Moreira de Cónegos.
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Primeira alteração no Moreirense
Sai Yan Lincon, entra Guilherme Schettine.
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Amarelo para o banco do Moreirense
Sai um cartão para o banco, por protestos.
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Nova substituição do FC Porto
Sai Gabri Veiga, entra Rodrigo Mora.