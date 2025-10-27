⚽️ STATS E MVP(s) ⭐️

???? Moreirense 1 – 2 FC Porto ????

◉ Dragão teve de activar o "modo raça" para dar a volta ao texto em Moreira de Cónegos, após Alanzinho ???????? ter mostrado novamente que anda tudo distraído há alguns anos

◉ Samu ???????? e Gül ???????? assinaram os golos mas, com os… pic.twitter.com/vDfXMzrtoj

— GoalPoint (@_Goalpoint) October 27, 2025