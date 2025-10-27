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    23:15
    Tiago Gama Alexandre

    Fechamos assim este liveblog, depois da vitória do FC Porto frente ao Moreirense (1-2). Voltamos esta terça-feira, no início da Taça da Liga. Obrigado pela companhia, boa semana!

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    23:12
    Tiago Gama Alexandre

    "Estamos novamente a criar perigo ao adversário e isso é importante": Farioli diz que FC Porto conseguiu um "resultado importante"

    Há 29 anos que o FC Porto não conseguia vencer os primeiros cinco jogos fora de casa no Campeonato. Farioli diz que viu a “chama” da sua equipa e que o Moreirense “começou a temer” os dragões.

    “Estamos novamente a criar perigo ao adversário e isso é importante”: Farioli diz que FC Porto conseguiu um “resultado importante”

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    22:33
    Tiago Gama Alexandre

    Os números deste jogo

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    22:30
    Tiago Gama Alexandre

    Deniz esfregou a cara e lavou a alma do dragão numa ida à vila com pouca magia (a crónica do Moreirense-FC Porto)

    Na visita a Moreira de Cónegos, o FC Porto voltou a revelar dificuldades na criação, esteve a perder, mas empatou de penálti. Gül saiu do banco para virar o jogo no fim (1-2).

    Deniz esfregou a cara e lavou a alma do dragão numa ida à vila com pouca magia (a crónica do Moreirense-FC Porto)

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    22:21
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O FC Porto passa em Moreira de Cónegos (1-2)

    O Moreirense começou melhor, mas Samu empatou de penálti em cima do intervalo. Na segunda parte, Gül saiu do banco para garantir a vitória no fim (1-2). FC Porto continua líder com mais três pontos.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Dez minutos de compensação

    Vão jogar-se mais dez minutos.

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    22:09
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Canto na esquerda para Mora, Kiwior desvia para o segundo poste, onde Gül aparece a desviar de cabeça para o segundo golo portista.

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    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 1-2 por Deniz Gül

    É a cambalhota no resultado no final! Marca o avançado que acabou de entrar.

    https://twitter.com/miamispurstop/status/1982932698063831291

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    83'
    Tiago Gama Alexandre

    Farioli também mexe

    Sai Samu Aghehowa, entra Yann Karamoh.

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    82'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla substituição no Moreirense

    Saem Alanzinho e Cédric Teguia, entram Rodrigo Alonso e Gilberto Batista.

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    76'
    Tiago Gama Alexandre

    Defende Diogo Costa

    Passe de cabeça de Schettine para Diogo Travassos, que corta para a baliza e, de fora da área, atira cruzado para grande defesa do português.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla alteração no FC Porto

    Saem Francisco Moura e Pepê, entram Dominik Prpic e Deniz Gül.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Alteração forçada no Moreirense

    Sai Francisco Domingues, entra Álvaro Martínez.

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    70'
    Tiago Gama Alexandre

    Falha William

    William recebe na esquerda e, ao seu estilo, flete para dentro e atira ao lado.

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    69'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para André Ferreira

    Por perder tempo.

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    66'
    Tiago Gama Alexandre

    Quase o golo do Moreirense

    Benny recupera a bola a meio-campo, ganha espaço e atira de pronto para a baliza, mas o chapéu sai por cima, com Diogo Costa pregado ao relvado.

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    65'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    5.658 espectadores em Moreira de Cónegos.

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    64'
    Tiago Gama Alexandre

    Primeira alteração no Moreirense

    Sai Yan Lincon, entra Guilherme Schettine.

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    60'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para o banco do Moreirense

    Sai um cartão para o banco, por protestos.

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    56'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova substituição do FC Porto

    Sai Gabri Veiga, entra Rodrigo Mora.

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