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    23:08
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O acompanhamento do Observador ao Mundial de Clubes regressa já amanhã com mais dois jogos dos oitavos de final: o Inter Milão-Fluminense, a partir das 20h, e o Manchester City-Al Hilal, às 2h. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!

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    23:07
    Mariana Fernandes

    Ainda não aprenderam que Kane só precisa de meia oportunidade (a crónica do Flamengo-Bayern Munique)

    Nada no jogo foi fácil, mas eles contam com um predador: Bayern Munique venceu o Flamengo em Miami com um bis de Harry Kane e carimbou o apuramento para os quartos, onde vai defrontar o PSG (2-4).

    Ainda não aprenderam que Kane só precisa de meia oportunidade (a crónica do Flamengo-Bayern Munique)

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    23:06
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Bayern Munique vence Flamengo e está nos quartos de final (2-4)

    Fim do jogo! O Bayern Munique vence o Flamengo em Miami e está nos quartos de final do Mundial de Clubes, onde já sabe que vai defrontar o PSG, enquanto que os brasileiros estão eliminados. Erick Pulgar (ag), Harry Kane, Goretzka, Gerson e Jorginho marcaram os golos da partida (2-4)

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    93'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Bayern Munique

    Saem Konrad Laimer e Harry Kane, entram Sacha Boey e Thomas Müller.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Sete minutos de tempo extra para jogar em Miami.

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    22:54
    Mariana Fernandes

    O quarto golo dos alemães

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    82'
    Mariana Fernandes

    Tripla substituição no Flamengo

    Saem Jorginho, Alex Sandro e Gerson, entram Nicolás de la Cruz, Ayrton Lucas e Wallace Yan.

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    74'
    Mariana Fernandes

    Mais um erro do Flamengo na saída de bola, com Kimmich a soltar para Harry Kane e o avançado inglês, na cara de Agustín Rossi, a rematar para bisar.

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    73'
    Mariana Fernandes

    Golo do Bayern Munique!

    Está feito o quarto dos alemães! Bisa Harry Kane!

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    72'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Bayern Munique

    Sai Gnabry, entra Jamal Musiala.

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    22:27
    Mariana Fernandes

    O segundo golo do Flamengo

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    58'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Bayern Munique

    Saem Coman e Goretzka, entram Sané e Pavlovic.

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    58'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Flamengo

    Sai De Arrascaeta, entra Bruno Henrique.

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    55'
    Mariana Fernandes

    Golo do Flamengo!

    Está feito o segundo dos brasileiros! Jorginho converte a grande penalidade!

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    53'
    Mariana Fernandes

    Grande penalidade para o Flamengo!

    É penálti para os brasileiros! De Arrascaeta cruzou na direita e Michael Olise intercetou a bola com a mão, com o árbitro Michael Oliver a assinalar grande penalidade sem qualquer dúvida.

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    50'
    Mariana Fernandes

    Livre direto de De Arrascaeta a passar por cima da baliza de Neuer.

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    45'
    Mariana Fernandes

    Arranca a segunda parte do Flamengo-Bayern Munique!

    Recomeça a partida em Miami!

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    22:00
    Mariana Fernandes

    As estatísticas ao intervalo

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    21:55
    Mariana Fernandes

    O terceiro golo dos alemães

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    21:55
    Mariana Fernandes

    Intervalo! Bayern Munique está a vencer o Flamengo (1-3)

    Fim da primeira parte! Bayern Munique está a vencer o Flamengo ao intervalo em Miami com golos de Erick Pulgar (ag), Harry Kane, Goretzka e Gerson (1-3)

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