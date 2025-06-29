Momentos-chave
- Final da partida! Bayern Munique vence Flamengo e está nos quartos de final (2-4)
- Golo do Bayern Munique!
- Golo do Flamengo!
- Grande penalidade para o Flamengo!
- Arranca a segunda parte do Flamengo-Bayern Munique!
- Intervalo! Bayern Munique está a vencer o Flamengo (1-3)
- Golo do Bayern Munique!
- Golo do Flamengo!
- Golo do Bayern Munique!
- Golo do Bayern Munique!
- Começa o Flamengo-Bayern Munique!
- Onze inicial do Bayern Munique
- Onze inicial do Flamengo
- Final da partida! PSG goleia Inter Miami e está nos quartos de final (4-0)
- Arranca a segunda parte do PSG-Inter Miami!
- Intervalo! PSG está a vencer o Inter Miami (4-0)
- Golo do PSG!
- Golo do PSG!
- Golo do PSG!
- Golo do PSG!
- Começa o PSG-Inter Miami!
- Onze inicial do Inter Miami
- Onze inicial do PSG
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O acompanhamento do Observador ao Mundial de Clubes regressa já amanhã com mais dois jogos dos oitavos de final: o Inter Milão-Fluminense, a partir das 20h, e o Manchester City-Al Hilal, às 2h. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!
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Ainda não aprenderam que Kane só precisa de meia oportunidade (a crónica do Flamengo-Bayern Munique)
Nada no jogo foi fácil, mas eles contam com um predador: Bayern Munique venceu o Flamengo em Miami com um bis de Harry Kane e carimbou o apuramento para os quartos, onde vai defrontar o PSG (2-4).
Ainda não aprenderam que Kane só precisa de meia oportunidade (a crónica do Flamengo-Bayern Munique)
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Final da partida! Bayern Munique vence Flamengo e está nos quartos de final (2-4)
Fim do jogo! O Bayern Munique vence o Flamengo em Miami e está nos quartos de final do Mundial de Clubes, onde já sabe que vai defrontar o PSG, enquanto que os brasileiros estão eliminados. Erick Pulgar (ag), Harry Kane, Goretzka, Gerson e Jorginho marcaram os golos da partida (2-4)
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Dupla substituição no Bayern Munique
Saem Konrad Laimer e Harry Kane, entram Sacha Boey e Thomas Müller.
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Sete minutos de tempo extra para jogar em Miami.
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O quarto golo dos alemães
Kane mais poderia ser? ????
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Tripla substituição no Flamengo
Saem Jorginho, Alex Sandro e Gerson, entram Nicolás de la Cruz, Ayrton Lucas e Wallace Yan.
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Mais um erro do Flamengo na saída de bola, com Kimmich a soltar para Harry Kane e o avançado inglês, na cara de Agustín Rossi, a rematar para bisar.
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Golo do Bayern Munique!
Está feito o quarto dos alemães! Bisa Harry Kane!
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Substituição no Bayern Munique
Sai Gnabry, entra Jamal Musiala.
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O segundo golo do Flamengo
A especialidade de Jorginho ????
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Dupla substituição no Bayern Munique
Saem Coman e Goretzka, entram Sané e Pavlovic.
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Substituição no Flamengo
Sai De Arrascaeta, entra Bruno Henrique.
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Golo do Flamengo!
Está feito o segundo dos brasileiros! Jorginho converte a grande penalidade!
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Grande penalidade para o Flamengo!
É penálti para os brasileiros! De Arrascaeta cruzou na direita e Michael Olise intercetou a bola com a mão, com o árbitro Michael Oliver a assinalar grande penalidade sem qualquer dúvida.
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Livre direto de De Arrascaeta a passar por cima da baliza de Neuer.
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Arranca a segunda parte do Flamengo-Bayern Munique!
Recomeça a partida em Miami!
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As estatísticas ao intervalo
⚽️ INTERVALO ????
???????? Flamengo 1 – 3 Bayern ????????
◉ Alemães entram em modo "agora é a sério" e levam boa vantagem
◉ Brasileiros ainda reagiram, mas os pontapés de fora da área têm sido letais#FLAxBAY #FIFACWC pic.twitter.com/Uw4Jq23Dvv
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O terceiro golo dos alemães
Só valem bujas ???? Agora foi Goretzka
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Intervalo! Bayern Munique está a vencer o Flamengo (1-3)
Fim da primeira parte! Bayern Munique está a vencer o Flamengo ao intervalo em Miami com golos de Erick Pulgar (ag), Harry Kane, Goretzka e Gerson (1-3)