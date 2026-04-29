Momentos-chave
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting empatou com o Tondela em Alvalade e leva cinco jogos sem ganhar, perdendo oficialmente o tricampeonato e estando agora a dois pontos do segundo lugar do Benfica. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Não era o melhor do mundo há 15 dias, agora também não sou pior." Rui Borges pede apoio dos adeptos e reconhece "fase menos positiva"
Treinador leonino reconheceu a fase “não tão boa”, mas garantiu que continua a sentir a confiança do clube e pediu apoio aos adeptos. Sporting perdeu oficialmente o tri e vive pior série em 14 meses.
“Não era o melhor do mundo há 15 dias, agora também não sou pior.” Rui Borges pede apoio dos adeptos e reconhece “fase menos positiva”
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Rui e a equipa sem pára-quedas que descobriu uma estranha atração pelo abismo (a crónica do Sporting-Tondela)
= jogo paradigmático para explicar o momento de um clube: Sporting esteve a ganhar ao Tondela, sofreu dois golos nos descontos e voltou a empatar, ficando a dois pontos do Benfica e da Champions (2-2)
Rui e a equipa sem pára-quedas que descobriu uma estranha atração pelo abismo (a crónica do Sporting-Tondela)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Sporting 2 – 2 Tondela ????
◉ ???????????? Crise total em Alvalade, com desfecho final incrível, com os leões a deixarem fugir uma vantagem de 2 golos nos descontos e a somarem a segundo tropeção consecutivo na Liga em casa num jogo em que… o Tondela ainda desperdiçou… pic.twitter.com/QNFLEIMLo4
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 29, 2026
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Final da partida! Sporting e Tondela empatam (2-2)
Fim do jogo! O Sporting empata com o Tondela em Alvalade e soma a quinta partida sem ganhar, ficando a dois pontos do Benfica e nove do FC Porto. Luis Suárez, João Silva (ag), Salvador Blopa (ag) e Cícero Alves marcaram os golos da partida (2-2)
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Que balde de água fria em Alvalade. Canto na direita e Cícero, ao primeiro poste, saltou mais alto do que todos os outros para cabecear para dentro da baliza e empatar o jogo.
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Golo do Tondela!
Os beirões fazem o empate! Marca Cícero!
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Canto na esquerda, Cícero tenta desviar de cabeça ao primeiro poste mas não chega lá e Salvador Blopa acaba por tocar com o ombro para dentro da própria baliza.
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Golo do Tondela!
Mas os beirões reduzem mesmo! Autogolo de Salvador Blopa!
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Defende Rui Silva!
Falha Makan Aiko! O guarda-redes do Sporting defende a grande penalidade do jogador do Tondela com uma enorme intervenção.
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Entretanto, já se jogam quatro minutos de tempo extra em Alvalade.
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Grande penalidade para o Tondela!
Há penálti na área do Sporting! Fábio Veríssimo assinala falta de Kochorashvili sobre Hugo Félix na grande área dos leões.
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Quase o golo do Tondela! Cruzamento de Joe Hodge na esquerda, com Tiago Manso a aparecer sozinho a rematar de primeira mas ao lado.
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Mais autogolos a favor na ????????Liga Betclic 2025/26:
3 Sporting
3 Benfica
3 SC Braga
3 Estoril Praia pic.twitter.com/nczlK2Wi5c
— Playmaker (@playmaker_PT) April 29, 2026
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Dupla substituição no Sporting
Saem Geny Catamo e Daniel Bragança, entram Nuno Santos e Kochorashvili.
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????????Salvador Blopa faz a estreia a assistir na Liga Portuguesa. Precisou de 12 minutos para ter influência direta num golo dos leões no campeonato. pic.twitter.com/3hbFlcTAJo
— Playmaker (@playmaker_PT) April 29, 2026
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Suárez desequilibrou na esquerda, Trincão abriu em Geny Catamo na direita e o moçambicano rematou rasteiro e cruzado, com João Silva a trair Bernardo Fontes ao desviar para a própria baliza.
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Golo do Sporting!
Está feito o segundo dos leões! Autogolo de João Silva!
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Cartão amarelo para Salvador Blopa, por falta sobre Rodrigo Conceição.
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Dupla substituição no Tondela
Saem Rony Lopes e Yaya Sithole, entram Hugo Félix e Cícero.