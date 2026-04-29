Histórico de atualizações
1 de 4

  • Entrada em destaque

    23:03
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting empatou com o Tondela em Alvalade e leva cinco jogos sem ganhar, perdendo oficialmente o tricampeonato e estando agora a dois pontos do segundo lugar do Benfica. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

  • Entrada em destaque

    23:01
    Mariana Fernandes

    "Não era o melhor do mundo há 15 dias, agora também não sou pior." Rui Borges pede apoio dos adeptos e reconhece "fase menos positiva"

    Treinador leonino reconheceu a fase “não tão boa”, mas garantiu que continua a sentir a confiança do clube e pediu apoio aos adeptos. Sporting perdeu oficialmente o tri e vive pior série em 14 meses.

    “Não era o melhor do mundo há 15 dias, agora também não sou pior.” Rui Borges pede apoio dos adeptos e reconhece “fase menos positiva”

  • Entrada em destaque

    22:31
    Mariana Fernandes

    Rui e a equipa sem pára-quedas que descobriu uma estranha atração pelo abismo (a crónica do Sporting-Tondela)

    = jogo paradigmático para explicar o momento de um clube: Sporting esteve a ganhar ao Tondela, sofreu dois golos nos descontos e voltou a empatar, ficando a dois pontos do Benfica e da Champions (2-2)

    Rui e a equipa sem pára-quedas que descobriu uma estranha atração pelo abismo (a crónica do Sporting-Tondela)

  • Entrada em destaque

    22:27
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

  • Entrada em destaque

    22:14
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Sporting e Tondela empatam (2-2)

    Fim do jogo! O Sporting empata com o Tondela em Alvalade e soma a quinta partida sem ganhar, ficando a dois pontos do Benfica e nove do FC Porto. Luis Suárez, João Silva (ag), Salvador Blopa (ag) e Cícero Alves marcaram os golos da partida (2-2)

  • Entrada em destaque

    95'
    Mariana Fernandes

    Que balde de água fria em Alvalade. Canto na direita e Cícero, ao primeiro poste, saltou mais alto do que todos os outros para cabecear para dentro da baliza e empatar o jogo.

  • Entrada em destaque

    94'
    Mariana Fernandes

    Golo do Tondela!

    Os beirões fazem o empate! Marca Cícero!

  • Entrada em destaque

    93'
    Mariana Fernandes

    Canto na esquerda, Cícero tenta desviar de cabeça ao primeiro poste mas não chega lá e Salvador Blopa acaba por tocar com o ombro para dentro da própria baliza.

  • Entrada em destaque

    92'
    Mariana Fernandes

    Golo do Tondela!

    Mas os beirões reduzem mesmo! Autogolo de Salvador Blopa!

  • Entrada em destaque

    92'
    Mariana Fernandes

    Defende Rui Silva!

    Falha Makan Aiko! O guarda-redes do Sporting defende a grande penalidade do jogador do Tondela com uma enorme intervenção.

  • Entrada em destaque

    91'
    Mariana Fernandes

    Entretanto, já se jogam quatro minutos de tempo extra em Alvalade.

  • Entrada em destaque

    90'
    Mariana Fernandes

    Grande penalidade para o Tondela!

    Há penálti na área do Sporting! Fábio Veríssimo assinala falta de Kochorashvili sobre Hugo Félix na grande área dos leões.

  • Entrada em destaque

    89'
    Mariana Fernandes

    Quase o golo do Tondela! Cruzamento de Joe Hodge na esquerda, com Tiago Manso a aparecer sozinho a rematar de primeira mas ao lado.

  • Entrada em destaque

    22:04
    Mariana Fernandes

  • Entrada em destaque

    86'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Sporting

    Saem Geny Catamo e Daniel Bragança, entram Nuno Santos e Kochorashvili.

  • Entrada em destaque

    21:58
    Mariana Fernandes

  • Entrada em destaque

    80'
    Mariana Fernandes

    Suárez desequilibrou na esquerda, Trincão abriu em Geny Catamo na direita e o moçambicano rematou rasteiro e cruzado, com João Silva a trair Bernardo Fontes ao desviar para a própria baliza.

  • Entrada em destaque

    79'
    Mariana Fernandes

    Golo do Sporting!

    Está feito o segundo dos leões! Autogolo de João Silva!

  • Entrada em destaque

    78'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Salvador Blopa, por falta sobre Rodrigo Conceição.

  • Entrada em destaque

    75'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Tondela

    Saem Rony Lopes e Yaya Sithole, entram Hugo Félix e Cícero.

1 de 4