Passou esta noite exatamente uma semana desde os dois violentos sismos que abalaram o norte da Venezuela, fazendo pelo menos 2.295 mortos e deixando mais de 11 mil pessoas feridas.

Uma semana depois da tragédia, o país continua ainda a tentar reerguer-se com bastantes dificuldades, como dá conta a imprensa venezuelana, que fala também de um crescente descontentamento entre os venezuelanos em relação ao modo como o governo de Caracas está a reagir.

De todo o mundo continua a chegar apoio humanitário: até agora já entraram no país 707.063 toneladas de ajuda humanitária oriundas de múltiplos países.

Acredita-se, porém, que continuem milhares de pessoas soterradas debaixo dos escombros na região de La Guaira. As autoridades venezuelanas já tiveram, por exemplo, de implementar processos simplificados para agilizar a identificação e libertação dos cadáveres das muitas vítimas mortais.

Os números poderão vir ainda a subir. Na manhã desta quinta-feira, mais de 38 mil pessoas continuavam dadas como desaparecidas ou incontactáveis num site criado por voluntários com o objetivo de facilitar a identificação de pessoas desaparecidas.