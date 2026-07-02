Momentos-chave
- Tomografia de Hérnan Gil revela ferimentos ligeiros. Sob observação médica, está consciente e em bom estado
- MNE: 81 mortos e 66 desaparecidos com nacionalidade portuguesa
- "A Venezuela lembrar-se-á desta solidariedade para sempre", diz Delcy Rodríguez sobre equipas internacionais de resgate
- María Corina Machado "tem o direito de entrar na Venezuela", afirma líder da oposição
- OMS afirma ser provável que o número total de vítimas mortais "aumente consideravelmente"
- Delcy Rodríguez celebra "grandeza do ser humano quando unido pelo propósito de salvar o outro" após resgate de Hernán Gil
- Hernán já foi retirado dos escombros após uma semana soterrado
- Resgate de Hernán, soterrado há uma semana, aguardado "a qualquer momento"
- Hernán está soterrado há uma semana. Tecnologia portuguesa está a ajudar no longo resgate
- Sobe para 79 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela
- Economia venezuelana poderá perder mais de 10 mil milhões de dólares após sismos
- Uma semana após os sismos, milhares continuam desaparecidos
Histórico de atualizações
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Bom dia!
Este liveblog fica por aqui. Pode continuar a acompanhar todas as atualizações sobre as consequências dos sismos na Venezuela neste novo artigo.
Sobe para 2.595 número de mortos e para 12.400 o de feridos nos sismos na Venezuela
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UNICEF estima em 680 mil as crianças venezuelanas que precisam de assistência
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estima que 680 mil crianças precisem de assistência na Venezuela depois do duplo terramoto, disse à EFE o porta-voz da organização para a América Latina.
Sendai Zena adiantou que a UNICEF está a procurar obter 52 milhões de dólares para ajudar já 230 mil crianças.
A UNICEF está a proporcionar às crianças e famílias assistência psicológica e médica, com vacinas, água e atividades recreativas para os menores.
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13,3 toneladas de ajuda humanitária enviadas pelo Luxemburgo chegam a La Guaira
O vice-ministro para as Relações Exteriores da Venezuela esteve presente na chegada de 13,3 toneladas de ajuda humanitária enviadas pelo Luxemburgo numa ação coordenada com a União Europeia, foi partilhado numa publicação da pasta no X.
#Noticia El viceministro Raúl Li Causi recibió en La Guaira un cargamento de 13,3 toneladas de ayuda humanitaria desde Luxemburgo, coordinado con la Unión Europea.https://t.co/2zMdf6C09B pic.twitter.com/mJT6w17VqD
— Min. del P.P. para Relaciones Exteriores (@Cancilleria_ve) July 2, 2026
No aeroporto internacional Simón Bolívar, no estado de La Guaira, Raúl Li Causi acompanhou a chegada de uma central elétrica, 16 geradores de energia, 23 malas de ferramentas e tendas para o abrigo de pessoas.
Dois socorristas do Luxemburgo também viajaram até ao país para auxiliar nas buscas por pessoas e no tratamento de feridos.
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Mais de 2.000 toneladas de alimentos e medicamentos chegaram ao aeroporto de Maiquetía
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela disse no seu perfil no X que mais de 2.000 toneladas de assistência de “nações irmãs” chegaram ao Aeroporto Internacional de Maiquetía, a cerca de 26 quilómetros de Caracas. Foram citados envios de medicamentos e alimentos por países como Guiné Equatorial, Panamá, Equador, Bolívia, Brasil e Colômbia.
????????El Centro de Recepción de Ayuda Internacional, dispuesto en el estado La Guaira, es una muestra de cooperación y hermandad en tiempos de contingencia.
Se han recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía más de 2.000 toneladas de asistencia de naciones hermanas ✈️????. pic.twitter.com/Vj1obF0RWx
— Min. del P.P. para Relaciones Exteriores (@Cancilleria_ve) July 2, 2026
“O Centro de Receção de Ajuda Internacional, instalado no estado de La Guaira, é uma demonstração de cooperação e fraternidade em tempos de contingência”, diz a publicação.
Noutra publicação na mesma rede social, o ministério agradeceu também a missão de resgate voluntária do México, que utiliza técnicas especializadas e cães na missão de busca por sobreviventes.
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México envia navio com ajuda humanitária para a Venezuela
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou o envio de uma embarcação provida de bens destinados a suprir as vítimas dos abalos na Venezuela. A partida do navio da Marinha está prevista para a próxima quinta-feira, segundo anunciou a dirigente numa conferência de imprensa, citada pelo El País.
Até à data, o México disponibilizou 250 operacionais especializados e 71,2 toneladas de ajuda humanitária.
O país também enviou oito unidades de energia para emergências e suprimentos da Cruz Vermelha.
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Tomografia de Hérnan Gil revela ferimentos ligeiros. Sob observação médica, está consciente e em bom estado
Hernán Gil ingressou no Hospital de Clínicas Caracas após oito dias soterrado pelos escombros dos sismos registados na Venezuela.
A vítima dos abalos está a receber atenção médica e permanece sob observação na Unidade de Cuidados Intensivos, segundo um trabalhador do centro hospitalar contactado pela agência Efe.
Em bom estado e consciente, Hérnan apresenta danos pouco significativos dadas as circunstâncias a que foi exposto. A tomografia efetuada revelou uma luxação da clavícula esquerda, pequenas bandas de atelectasia (que evidenciam danos nos alvéolos pulmonares), um hematoma na zona do crânio e uma leve sinusite inflamatória.
O sobrevivente dos sismos deu entrada no hospital às 15h00 (10h00 locais), depois da operação de 72 horas, que envolveu socorristas do Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica e El Salvador.
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MNE: 81 mortos e 66 desaparecidos com nacionalidade portuguesa
O Ministério dos Negócios Estrangeiros divulgou dados atualizados a respeito das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela.
De acordo com o órgão oficial, 81 cidadãos portugueses foram declarados mortos, 69 dos quais também tinham nacionalidade venezuelana. 14 das vítimas mortais são crianças, sendo as restantes 67 adultas. Para além disso, 66 sujeitos portugueses permanecem desaparecidos em consequência dos abalos.
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"A Venezuela lembrar-se-á desta solidariedade para sempre", diz Delcy Rodríguez sobre equipas internacionais de resgate
“A resposta conjunta de 31 países, juntamente com as equipas de resgate venezuelanas, demonstrou-nos que não estamos sozinhos“, disse a Presidente interina da Venezuela numa publicação no X.
La respuesta conjunta de 31 países, junto a los grupos de rescate venezolanos, nos ha demostrado que no estamos solos. El dolor se convierte en gratitud ante todos quienes han venido, arriesgando sus vidas para salvar a otros. ¡Venezuela recordará esta solidaridad por siempre! pic.twitter.com/W8QoJ9BBpW
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026
Delcy Rodríguez agradeceu mais uma vez aos socorristas internacionais que se deslocaram até ao seu país para ajudar nas buscas por pessoas e tratar dos feridos. “A Venezuela lembrar-se-á desta solidariedade para sempre”, declarou. “A dor transforma-se em gratidão perante todos os que vieram, arriscando as suas vidas para salvar outros”.
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María Corina Machado "tem o direito de entrar na Venezuela", afirma líder da oposição
“Como qualquer venezuelano, María Corina Machado tem o direito de entrar na Venezuela”, disse o seu aliado político, Edmundo González, numa publicação no X, em que afirmou no mesmo texto que “há princípios que não admitem negociação”.
Hay principios que no admiten negociación.
El derecho de todo venezolano a entrar, permanecer y regresar a su propio país no depende de una autorización del poder. Es un derecho reconocido por la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos.…
— Edmundo González (@EdmundoGU) July 2, 2026
Na mesma rede social, a Nobel da Paz e líder da oposição venezuelana exilada no Panamá havia alegado a 29 de junho ter o regime daquele país fechado o espaço aéreo para “impedir” a sua entrada.
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OMS afirma ser provável que o número total de vítimas mortais "aumente consideravelmente"
A Organização Mundial da Saúde publicou hoje um ponto de situação em que afirma ser provável que o número total de vítimas “aumente consideravelmente à medida que os esforços de busca e salvamento dão lugar às operações de recuperação“. A agência contabiliza até ao momento mais de 2.300 mortos, mais de 5.000 feridos e quase 16.000 desalojados.
No comunicado, foi também referido o envio de mais de seis toneladas de material médico de emergência, com o envio de mais 28 toneladas previstas para os próximos dias. A agência refere preocupação com o agravamento da crise humanitária naquele país cujo sistema de saúde “já tinha dificuldades em responder às necessidades da população” e está agora “ainda mais sobrecarregado“.
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Associações venezuelanas no Algarve recolhem donativos
Itens de primeiros socorros e higiene, purificadores de água, alimentos e tendas para abrigo estão entre os pedidos de associações venezuelanas que recolhem donativos no Algarve.
Com o intuito de enviar ajuda humanitária às famílias afetadas, foi criada a Iniciativa Todos por Venezuela, cuja estrutura de coordenação “foi criada com o objetivo de garantir uma resposta organizada, transparente e eficaz, promovendo a união de esforços entre as associações da comunidade venezuelana e luso-latina”, refere a publicação no Instagram, onde são também informados os pontos de recolha dos bens em várias cidades da região.
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Delcy Rodríguez celebra "grandeza do ser humano quando unido pelo propósito de salvar o outro" após resgate de Hernán Gil
A Presidente interina da Venezuela publicou, no seu perfil no X, vídeos gravados durante os trabalhos das equipas de socorro empenhadas no resgate de Hernán Gil.
“Após mais de 100 horas de trabalho contínuo, Hernán Gil foi resgatado com vida. Celebramos a grandeza do ser humano quando unido por um único propósito: salvar o outro. Obrigado aos nossos socorristas e ao apoio dos socorristas internacionais!”, escreveu.
Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de
Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026
Delcy Rodríguez agradeceu ainda numa outra publicação na mesma rede social aos profissionais que “entregaram os seus corpos, o seu tempo e as suas almas a esta missão”.
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Igreja Católica no Brasil lança campanha de angariação para a compra de bens essenciais
Através da campanha “SOS Venezuela – Solidariedade e Fraternidade”, a Igreja Católica no Brasil pretende angariar fundos para a compra de “alimentos, água potável, medicamentos, kits de higiene, abrigo temporário e outros itens essenciais” para as famílias que foram afetadas pelo terramoto.
Os dados bancários da campanha foram divulgados na página de notícias do Vaticano e a distribuição dos bens será realizada pela Cáritas Venezuela.
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Hernán já foi retirado dos escombros após uma semana soterrado
Já foi retirado dos escombros em La Guaira o segurança Hernán Alberto Gil Flores, que esteve soterrado durante sete dias nos escombros do centro comercial onde trabalhava. As imagens das televisões mostram uma multidão a festejar a retirada de Hernán após um longo e complexo resgate que envolveu vários operacionais portugueses.
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Resgate de Hernán, soterrado há uma semana, aguardado "a qualquer momento"
O resgate de Hernán, o homem que está há uma semana debaixo dos escombros em La Guaira, estará por momentos, confirmou à agência Lusa o comandante da Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa, Hugo Santos, presente no local.
“As equipas já conseguiram ter contacto físico com a vítima, já procederam à instalação de equipamentos de mobilização e, portanto, aguardamos a qualquer momento chegar ao que é pretendido”, disse Hugo Santos.
O responsável confirmou que o segurança do centro comercial, que ficou soterrado no dia dos sismos, precisará de exames médicos, mas “está estável, não apresenta risco de vida e, por si só, já é uma excelente notícia”.
As imagens das televisões mostram uma multidão junto aos escombros a aguardar a saída do homem. Pode ler mais sobre a história deste resgate com envolvimento português aqui.
Hernán está soterrado há uma semana. Tecnologia portuguesa está a ajudar no longo resgate
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Hernán está soterrado há uma semana. Tecnologia portuguesa está a ajudar no longo resgate
Força portuguesa está a ajudar no longo resgate de um segurança que ficou soterrado depois dos sismos na Venezuela. Homem de 44 anos está a ser alimentado por líquidos através de um tubo.
Hernán está soterrado há uma semana. Tecnologia portuguesa está a ajudar no longo resgate
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Sobe para 79 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela
O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos de quarta-feira na Venezuela subiu para 79, havendo ainda 64 desaparecidos, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
De acordo com o ministério, entre os 79 mortos, 69 tinham também nacionalidade venezuelana.
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Economia venezuelana poderá perder mais de 10 mil milhões de dólares após sismos
A economia venezuelana poderá perder mais de 10 mil milhões de dólares na sequência do duplo sismo que devastou o norte do país, de acordo com uma análise da Verisk citada pela Reuters.
A análise de risco tem em conta as condições macroeconómicas do país, a inflação, a reduzida existência de seguros e ainda o facto de o mercado venezuelano estar já bastante afetado pelas sanções.
A tragédia motivou a declaração do estado de emergência nacional.
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Vila Velha de Ródão recolhe bens essenciais
A Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, constituiu um centro de recolha de bens prioritários para apoiar a população venezuelana na resposta aos sismos.
“Perante a tragédia que se abateu sobre a Venezuela, um país que enfrentava já uma situação económica muito difícil, com uma série de carências ao nível das infraestruturas, a solidariedade e o envio de ajuda humanitária são absolutamente essenciais”, vincou o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão.
António Carmona sublinhou que Vila Velha de Ródão não podia deixar de responder positivamente ao apelo lançado pela comunidade venezuelana residente no concelho e assim disponibilizar instalações e meios do município para apoiar esta causa.
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Uma semana após os sismos, milhares continuam desaparecidos
Passou esta noite exatamente uma semana desde os dois violentos sismos que abalaram o norte da Venezuela, fazendo pelo menos 2.295 mortos e deixando mais de 11 mil pessoas feridas.
Uma semana depois da tragédia, o país continua ainda a tentar reerguer-se com bastantes dificuldades, como dá conta a imprensa venezuelana, que fala também de um crescente descontentamento entre os venezuelanos em relação ao modo como o governo de Caracas está a reagir.
De todo o mundo continua a chegar apoio humanitário: até agora já entraram no país 707.063 toneladas de ajuda humanitária oriundas de múltiplos países.
Acredita-se, porém, que continuem milhares de pessoas soterradas debaixo dos escombros na região de La Guaira. As autoridades venezuelanas já tiveram, por exemplo, de implementar processos simplificados para agilizar a identificação e libertação dos cadáveres das muitas vítimas mortais.
Os números poderão vir ainda a subir. Na manhã desta quinta-feira, mais de 38 mil pessoas continuavam dadas como desaparecidas ou incontactáveis num site criado por voluntários com o objetivo de facilitar a identificação de pessoas desaparecidas.