"Halo Infinite". Este Master Chief não é perfeito, mas é Master Chief

Nota prévia: esta análise diz respeito à campanha paga de “Halo: Infinite” e não ao modo multijogador online de acesso gratuito com o mesmo nome.

“Finish the fight” (“termina a batalha”, em português). Esta era uma das principais frases com a qual a Microsoft publicitava Halo 3, que foi lançado em 2007. Passados mais 14 anos, Master Chief, o protagonista desta saga que começou com Halo: Combat Envolved, em 2001, continua a ter de terminar a batalha. Com quem? Os mesmos inimigos de sempre: extraterrestres de várias raças que continuam a ameaçar a humanidade e a quem gostamos de atirar granadas e disparar armas várias, plasma e lasers nesta campanha lançada no início do mês.

Halo Infinite ↓ Mostrar ↑ Esconder Plataformas: PC, Xbox One e Xbox Series S e X A favor: Jogabilidade

Gráficos

Novas mecânicas para controlar Master Chief

Mundo aberto Contra: Algumas missões podem ser repetitivas

Mundo aberto é pequeno

Para quem é este jogo? Para os fãs de Halo; para quem quer uma experiência de excelência num jogo de tiros; para quem gosta de ficção científica. Para quem não é este jogo? Para quem não gosta de jogos de tiros; para quem tem de saber todos os pormenores de uma história que está a jogar; para quem não gosta de extraterrestres, nem se for para lhes dar tiros.

Passados todos estes anos, o grande problema de Master Chief, o Spartan-II também conhecido como John-117, continuam a ser o grupo “Covenant” de extraterrestres. Neste novo título, trata-se de uma fação, os “Banished”, liderada por aliens “Brute”, que querem voltar a reativar um Halo — as estruturas dos extintos Forerunners que podem aniquilar com toda a vida do universo. Pelo meio, querem também pôr em jogo a frágil paz na galáxia e voltar a trazer os perigosos Precursors que criaram uma das maiores ameaças de sempre: a praga Flood. Confuso? É normal.

Halo continua a alimentar uma história de ficção científica com um enredo que tem milhões de anos de peripécias e que, além de ter mudado a indústria dos videojogos, também criou dezenas livros e outros conteúdos de entretenimento. No entanto, não se assuste. Mesmo com um enredo que pode ser mais complexo, este jogo consegue ser uma simples aventura de tiros e exploração bem divertida.