“Diários de Andy Warhol”. Uma vida demasiado atormentada e solitária

“Sou um freak, não posso mudar isso. Sou demasiado invulgar.” A luta com a própria imagem nunca deixou de existir e atormentou-o até ao fim. O mesmo aconteceu com as crenças religiosas, incompatíveis com o estilo de vida que levava. O lado mais íntimo de Andy Warhol ganha o formato de uma série documental de seis partes, disponível na Netflix, e é certamente o mais perto que alguma vez estaremos de decifrar o artista.

“Diários de Andy Warhol” baseia-se no livro com o mesmo nome publicado em 1989, dois anos após a morte do artista. Nele estão as conversas diárias tidas ao telefone com a amiga Pat Hackett entre 1976 e 1987, que as transcreveu e editou. No projeto produzido por Ryan Murphy (“Glee”, “American Crime Story”) e realizado por Andrew Rossi, alguns excertos são lidos pela voz de Andy Warhol, simulada através de inteligência artificial. Mais impressionante do que isso é o facto de haver centenas (talvez milhares) de fotografias e vídeos caseiros que ilustram o que é contado nos diários. Não eram necessários telemóveis ou tablets, o artista tinha sempre uma câmara fotográfica ou de vídeo à mão. Muitos registos são tão banais como uma ida ao parque, mas parecem conter uma emoção e uma energia que raramente se alcança atualmente.

Latas da sopa de tomate Campbell’s e retratos de famosos com cores berrantes. Foram essas obras completamente fora do comum que tornaram Andy Warhol conhecido nos anos 60. Mais do que as telas que produzia, a verdadeira excentricidade era ele e, nessa década, ele era “o” nome da cena artística de Nova Iorque, aquele com quem todos queriam conviver e ser vistos. Warhol, o miúdo descendente de austríacos e húngaros que nunca se tinha integrado no bairro pobre e conservador de Pittsburgh, EUA, onde crescera, vivia fascinado com a fama, os brilhos, o glamour e a decadência que nessa altura andavam de mãos dadas. Criou um espaço, The Factory, onde as suas características mais estranhas eram o centro das atenções. Tinha assistentes, artistas, uma multidão de gente que lhe beijava os pés. Até que uma dessas pessoas apareceu com uma arma e disparou sobre ele. Andy Warhol quase morreu e esse evento definiu o resto da sua vida. Não é nunca o ponto central da história contada em “Diários de Andy Warhol” mas vai sendo referido aqui e ali, sobretudo quando Warhol fotografa o próprio corpo remendado por cicatrizes e o medo de hospitais o paraliza.

Há três episódios dedicados a cada um dos homens que lhe marcaram a vida. Nunca disse publicamente que era gay — preferia responder que era assexuado ou celibatário, mais uma excentricidade que completava uma personagem que era claramente construída para o público. No entanto, no círculo mais íntimo essa questão nem se colocava.

Jed foi mais um de muitos miúdos que se instalou em Nova Iorque à procura do sonho americano. Quando foi à Factory fazer uma entrega, disseram-lhe que era demasiado bonito para ser moço de recados e foi contratado na hora para o espaço. Quando Warhol foi baleado, Jed tratou dele como um enfermeiro dedicado e assim começou a relação. Warhol era o criativo, sempre com a cabeça em mil e um sítios; Jed, o pragmático. Tudo se desfez pouco depois de uma década quando o jovem se fartou de ser uma peça da mobília, sempre à espera que o companheiro regressasse das noitadas loucas no então badalado Studio 54.

Consciente dos erros cometidos, Andy Warhol prometeu a si próprio que iria apaixonar-se e demonstrar esse afeto. O escolhido foi Jon Gould, uma personagem totalmente diferente. Executivo nos estúdios Paramount, betinho e descendente de uma família conservadora. A discussão sobre se os dois tinham ou não uma ligação física é longa entre os vários amigos e colaboradores entrevistados no documentário. As opiniões dividem-se e, na verdade, as únicas duas pessoas capazes de responder já cá não estão para se manifestarem.

Mas por que raio é tão relevante a vida sexual de Andy Warhol? A questão é pertinente e nos longos episódios, que chegam a ter uma hora e 20 minutos, a conversa arrasta-se demasiado. Ainda assim, as relações íntimas de Warhol ditavam e influenciavam muitas das suas escolhas criativas e profissionais.