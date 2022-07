Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Tony Sirico morreu na passada sexta-feira, 8 de julho, a três semanas de completar oitenta anos. A sua mais icónica personagem, no entanto, durará para sempre. Bem antes de dar vida e alma a Paulie “Walnuts” Gualtieri em “The Sopranos”, Sirico levava uma vida preocupantemente semelhante à das personagens que tanto interpretaria ao longo da carreira, sendo até acusado de crimes como extorsão, roubo e porte de arma, cumprindo pena na famosa prisão de Sing Sing. Foi lá, numa visita de um grupo de atores ex-presidiários, que Sirico ganhou interesse pelas possibilidades da representação, inscrevendo-se em aulas e iniciando o seu trilho no mundo do show-business aquando da sua libertação.

Numa carreira que podemos descrever como homogénea, interpretou por mais de quarenta vezes algum tipo de figura da máfia, esporadicamente alterando com um polícia corrupto. Nas palavras do próprio em entrevista a Larry King “Eu não me importo, é isso que me paga a hipoteca”. Trabalhou com Scorsese no clássico “Tudo Bons Rapazes” (1990) e com Woody Allen mais de uma mão cheia de vezes (“Balas Sobre a Broadway”, de 1994, “Poderosa Afrodite”, de 1995, “Toda a Gente Diz que te Amo”, de 1996, “As Faces de Harry”, de 1997, “Celebridades”, de 1998, “Café Society”, de 2016, e “Roda Gigante”, de 2017) mas é com David Chase que constrói o seu mafioso mais memorável.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.