O concerto de Justin Bieber em Portugal, agendado para 21 de janeiro do próximo ano na Altice Arena, em Lisboa, foi adiado, tal como todas as restantes atuações previstas até março da digressão mundial do cantor.

O adiamento das datas da digressão, noticiado esta quinta-feira (por exemplo, pela revista norte-americana Vulture), abrange assim o concerto em Portugal. Na conta oficial de Facebook da promotora do concerto em Lisboa, a Ritmos e Blues, a informação foi corroborada: “Justin Bieber adia tournée europeia. Aguardamos nova data”.

O adiamento foi confirmado pelo próprio cantor e a sua equipa. Em nota oficial, são explicados os vários adiamentos e paragens que a digressão já teve: “A digressão, que estava originalmente prevista para 2020 mas teve de ser adiada devido à pandemia da Covid-19, começou em fevereiro de este ano em San Diego, na Califórnia, e passou por dez países localizados em três continentes”.

A 6 de setembro, o Justin anunciou que ia fazer uma pausa na digressão para dar prioridade à saúde. Essa notícia foi seguida de uma outra com o seu anúncio de cancelamento de 12 datas previstas até 18 de outubro. Com o anúncio de hoje, estas datas remanescentes ficam oficialmente adiadas. Potenciais datas novas vão depender da disponibilidade das salas e das datas [em que as mesmas estiverem livres]”, lê-se ainda na nota.

A nota oficial informa ainda que “os fãs com bilhetes para todas as datas adiadas devem aguardar por notícias novas sobre [eventuais novas] datas, salas e cidades, à medida que atualizações informativas forem sendo disponibilizadas”.

