Quatro anos depois da TVI ter anunciado o regresso da série infanto-juvenil “Morangos Com Açúcar”, eis que, chegados a 2023, o projeto que marcou a televisão portuguesa ao longo de doze temporadas está finalmente de volta. A produção fica a cabo da See My Dreams, nova produtora da Media Capital, que tem como rosto principal Piet-hein Baker, diretor geral da Plural, mas a maior novidade é a entrada de uma plataforma de streaming: a Prime Video. “Esperemos que seja um sucesso repetido, depois de nove anos na televisão, com a descoberta de muitos autores e actores”, referiu José Eduardo Moniz, diretor geral da TVI, na cerimónia de assinatura da parceria que decorreu nas instalações da Media Capital em Barcarena, esta segunda-feira.

Numa pequena sala do edifício mãe da TVI e da CNN Portugal, a notícia parecia guardada pelos deuses. Em 2018, o canal tinha anunciado o tão aguardado regresso de “Morangos com Açúcar”, que deu a conhecer ao país nomes como João Catarré (Pipo) e Benedita Pereira — além de ter formado a banda D’zrt, que este ano também regressam aos palcos, mas o projecto acabou por ser adiado. 20 anos depois, e com o regresso do “pai” da série à TVI, José Eduardo Moniz, que está convencido de que esta foi a aposta certa para iniciar uma parceria com uma plataforma de streaming internacional. Foi ele o mensageiro da boa nova. Foi ele quem garantiu ao Observador que este regresso, “foi uma ideia de todos”: TVI, See My Dreams e Prime Video. “Estamos a falar de uma marca forte, de sucesso de audiências e de receitas publicitárias. É um bom cartão de visita das produções da Media Capital no mercado internacional, a Prime Video foi um parceiro interessado e generoso”, garantiu.

A palavra “generoso” deixa no ar a hipótese de que foi preciso um player internacional para desatar o nó financeiro que permitisse a “Morangos Com Açúcar” ver novamente a luz do dia. José Eduardo Moniz referiu-se ao projeto como “coprodução”, mas a verdade é que nem o director da TVI nem o director geral da Plural Piet-hein Baker, quiseram revelar a percentagem de produção de cada um dos envolvidos. “É um enorme desafio produzir esta jóia da coroa da TVI e da Media Capital. Só desta forma é que esta série podia voltar e renascer no mercado português através de uma parceria internacional”, referiu o diretor-geral da Plural.

Piet-hein Baker esclareceu ainda que esta produtora, a See My Dreams “já existe há mais tempo” mas que este é o primeiro “grande projeto que define a variedade dos seus clientes”. “O objetivo é ter uma produtora especializada que tenha como clientes que não sejam só a TVI. Serão mais internacionais mas também podem ser nacionais. A equipa integrante já trabalhou cá, em Portugal, com outras plataformas de streaming”, afirmou ao Observador. O produtor referiu ainda que, apesar de ser uma parceria entre entidades privadas, irá recorrer ao cash rebate português, que ainda não está disponível, estando a primeira fase de candidaturas para o próximo dia 3 de abril, como anunciado pelo Ministério da Cultura.

A realização fica a cargo de Francisco Antunez, mas outra das novidades guardadas é que Maria João Mira, a primeira autora de “Morangos Com Açúcar”, volta a ser a “mãe” deste projeto, tal como dito por José Eduardo Moniz. E se a partir de 2003, a série desafiou os moldes tradicionais de fazer televisão, com a entrada de temas como o uso de drogas, personagens LGBT ou o bullying, agora o desafio será outro: adaptar a série aos dias de hoje, largar o formato novela e dar-lhe um cunho internacional. “Tive carta branca para a escrever. A série original era provocadora e disruptiva há 20 anos, agora já não. O desafio maior foi esse. Neste momento, existe uma exposição tão grande a informação, que muito pouca coisa é discutida todos os dias em todo o lado. Foi preciso encontrar elementos que trouxessem novidade”, afirmou a autora ao Observador. O certo é que o Colégio da Barra está de volta.

Já Ricardo Carbonero, da Prime Video SP/PT, rosto habitual nas apresentações de coprouções entre esta plataforma de streaming e a RTP, reafirmou a vontade que a Amazon tem “em investir no país”. “Queremos que seja uma grande aposta, houve muita sintonia deste o início entre nós, a See My Dreams e a Media Capital. É uma grande oportunidade de trabalharmos juntos e fazer uma grande série para que todo o mundo fale”, disse.

Ficou ainda garantido o regresso de actores que estiveram presentes nas 12 temporadas, sendo que a primeira de duas — uma sobre o ano lectivo normal, outra de verão, como acontecia — terá 20 episódios e passará simultaneamente na TVI e na Prime Video. “O elenco será maioritariamente português, mas como a série estará disponível em Espanha e no Brasil, também conta com atores dessas nacionalidades”, garantiu Piet-hein Baker.

Parte do casting desta série será público, à semelhança do que aconteceu em temporadas anteriores, e foi aberto esta segunda-feira, a partir das 21h30 nos sites do grupo Media Capital. A data de estreia não foi anunciada esta segunda-feira, mas os primeiros episódios poderão ser vistos a partir do último trimestre de 2023.