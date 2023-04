[ALERTA SPOILER: este artigo contém detalhes sobre o quarto episódio da quarta temporada de “Succession”. Se não os quer conhecer, não leia]

Humanidade é uma das melhores palavras disponíveis na língua; muitas significam muitas coisas; nenhuma outra significa uma coisa e o seu exato oposto – e aí reside, nesse paradoxo essencial, a razão de todas as histórias. Ser humano significa, simultaneamente, ter sentimentos, coração, ser bom, perdoar, entender, amar, superar-se, ajudar, sair de si, transcender-se, sublimar-se; e ser cruel, egoísta, fraco, falho, vingativo, injusto, traiçoeiro, capaz das piores vilanias. Requinte final: ambos os sentidos – isto é, a humanidade na sua inteireza – tendem a revelar-se na plenitude no mesmo tipo de momentos: quando alguém se revela humano-no-sentido-de-vulnerável e outro, ao cheirar o sangue, mostra por fim as suas cores.

Agora que já conversámos linhas suficientes para que quem ainda não tinha visto o episódio 3 não sofra um ataque de spoiling, podemos esclarecer que estamos, obviamente, a falar a propósito da morte de Logan Roy e das subsequentes ondas de choque: do luto, das carpideiras, dos abutres. Quem nunca assistiu à discussão de uma herança que se acuse, mas é ainda mais deprimente quando o que está em causa não são mansões nem Gauguins, mas um T1+1 em Rio de Mouro.

