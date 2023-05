É num espaço inspirado nos salons de pintura do século 19, que 111 obras de artistas nacionais e internacionais da Coleção do antigo Banco Privado Português vão estar expostas a partir desta terça-feira, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto. A exposição “A Quem Possa Interessar: uma coleção, uma carta” teve a curadoria de Isabel Braga e de Ricardo Nicolau e conta com obras de artistas considerados incontornáveis no panorama artístico compreendido entre os anos 1960 e a atualidade, sendo que 76 obras vieram da coleção do antigo BPP e 35 estavam no depósito de Serralves.

A mostra conta com obras de artistas que já têm trabalhos integrados no museu, como é o caso da pintora Helena Almeida, de A.R.Penck, Anselm Kiefer, Luc Tuymans, Sol LeWitt e Marlene Dumas, mas também com artistas que são apresentados em Serralves pela primeira vez, como Rosemarie Trockel, Martin Kippenberger, Mike Kelley, Alex Katz e William Kentridge.

É uma coleção que foi pensada tendo em atenção o contexto de Serralves e o facto de haver obras que permitem colmatar algumas lacunas na coleção em termos de nomes de artistas e que permitem fazer uma narrativa das últimas décadas de arte contemporânea. Esta coleção permite também integrar obras de artistas que já estão na Coleção de Serralves e, dessa forma, ter grupos de obras do mesmo artista que ajudem a entender os estilos, as diferenças na produção artística consoante as décadas em que o artista operou”, explica o curador Ricardo Nicolau, numa apresentação aos jornalistas que decorreu esta terça-feira.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.