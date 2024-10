"Sem Coração": a violência e a beleza da juventude do nordeste do Brasil

Não é ainda certo que a Inteligência Artificial não venha a colocar em causa dezenas de postos de trabalho na área do cinema. Para já, ferramentas como o ChatGPT têm sido utilizadas das mais variadas formas na sétima arte. Nara Normande, co-realizadora do filme Sem Coração ao lado de Tião, contou ao Observador que uma espectadora pediu àquela aplicação sugestões de filmes brasileiros de ficção científica. O resultado foi precisamente esta longa-metragem, que se estreia esta quinta-feira em Portugal, com distribuição da Nitrato Filmes, onde se conta uma história do final do século XX em Alagoas, nordeste do Brasil, à volta de um grupo de jovens, entre a beleza e a violência, onde Maya de Vicq) vive com medo de algo bom que lhe está prestes a acontecer.

Tem pouco de ficção científica, é mais ligado a um realismo com a magia ingénua de gente nova à procura de um sentido. Por ali não habitam algoritmos, só existe um lugar paradisíaco que não se coíbe de mostrar ventos de homofobia, pobreza, descoberta da sexualidade, o privilégio e a angústia de partir. Sem Coração cruza a liberdade de quem vive longe das grandes metrópoles com a classe social de cada uma destas jovens figuras. E aqui, literalmente, se vive tudo à flor da pele. O filme esteve no Festival de Veneza em 2023 e venceu o Prémio do Público no festival Queer deste ano, em Lisboa.

[trailer oficial do filme “Sem Coração”:]

Sem Coração parte de um trabalho anterior de ambos os realizadores numa curta com o mesmo nome que foi premiada em Cannes em 2014. É um prolongamento, uma nova exploração, para perceber o impacto do momento original num pequeno grupo de miúdos. A grande diferença é que, ao contrário do primeiro projeto, onde uma pessoa estranha chega aquele lugar, agora temos alguém de uma classe média que tem de sair para ir estudar para Brasília, no meio de tantas emoções que está a descobrir. Ficam os outros, com menos posses, menos oportunidades, entregues a tempos livres passados dentro de pequenos assaltos a casas de ricos e bailes de rua, onde o perigo vai espreitando. O mar junta-os, a paisagem é um recreio a céu aberto, em que a falta de responsabilidades — ou de figuras de autoridade — convida às mais ingénuas tropelias.

Nara Normande, tal como Tamara, também nasceu na região de Alagoas (em Guaxuma, para ser mais concreto) e, por isso, nesta que é a sua primeira longa-metragem, com produção de Emilie Lesclaux (de Bacurau, realizado por Kléber Mendonça Filho, que também produziu esta obra), colocou aqui uma experiência pessoal. “Também me aconteceu estar a despedir-me deste lugar. Saí de Alagoas com 13 anos. O lugar da Tamara é diferente dos outros, tem um privilégio que os amigos não têm, vai conhecer um sentimento novo com a ‘Sem Coração’. No fundo, é Tamara que se vai embora mas, antes, observa tudo quanto pode”, contra em conversa com o Observador.

Tamara descobre que gosta de mulheres, vê um dos seus amigos a ser apertado por capangas e descobre que outro foi morto e deixado à beira da estrada. Tudo isto num tom sempre natural, que não puxa a lágrima fácil do espectador. No fundo, é confrontada com a sua condição de privilégio e o quão inconsequente pode ser perante a realidade que a rodeia.

Mas quem é esta Sem Coração (Eduarda Samara)? Uma jovem com uma cicatriz no meio do peito, que pesca em apneia como ninguém. É feroz, não se deixa limitar pela condição de saúde, que nunca sabemos realmente qual é. Não precisamos. A sua personalidade misteriosa deixa Tamara intrigada. Uma fantasia digna da idade, que a deixa com vontade de descobrir mais. Sem Coração é, de facto, intrigante porque diz pouco e repete os seus hábitos clinicamente. Vive com o pai pescador numa pequena casa. Deixa que os jovens tenham sexo com ela, dentro de uma piscina vazia, sem revelar um pingo de tesão. “Este é um lugar bonito e violento, quisemos trabalhar sobre o medo do que queremos, que é algo não tanto habitual. Mas é um medo que também está ligado à coragem, tal como mostra a personagem da ‘Sem Coração’. Nunca quisemos mostrar fragilidade, fazê-la de coitadinha”, revela Tião.