"Rivais": um chavascal delicioso

Quem leu as minhas últimas resenhas pode considerar que sou uma pessoa difícil de agradar. Esquisitinha, que aprecia embirrar com terceiros. Que gosta de dizer mal de tudo, só porque sim. E nada disto é verdade. Bom… Quase nada. Eu amo dizer mal de coisa, mas com critério. Tal como o Lord Baddingham, um dos lados da barricada de Rivais, cultivo os meus ódios de estimação “como se de orquídeas selvagens se tratassem”.

Rivais é uma adaptação do segundo volume da série de livros The Rutshire Chronicles e, segundo a sinopse da Disney+, “mergulha de cabeça no mundo feroz da televisão onde os penteados são grandes e as ambições ainda maiores”. Isto porque a ação se passa em 1986, esse inesquecível ano em que o campeonato do mundo de futebol aconteceu no México, Portugal entrou para a CEE e Vera Roquette chegou aos nossos ecrãs com o Agora Escolha. Ainda na sinopse, podemos ler que “os negócios fazem-se nas salas de conferência, mas também nos quartos. Ninguém sabe ao certo quem vai ficar por cima. Com cada homem e mulher preocupados apenas com o próprio umbigo, poderá o amor verdadeiros florescer?” Spoiler alert: o que não falta aqui são florescimentos. De amor, não sei, mas dos chamados galhos nas testas de cônjuges diversos garantidamente. Mas como os que semeiam têm não raras vezes uma testa igualmente semeada, tudo se equilibra.

A nova série da Disney+ é boa a valer e só não digo que me conquistou logo no primeiro plano, porque o primeiro plano é o rabo aristocrata de Rupert Campbell-Black e eu tenho um casamento para preservar. Fun fact: o primeiro livro de Jilly Cooper, autora de Rivais agora adaptado para série, foi uma obra de não-ficção intitulada How to Stay Married. Curioso no mínimo, tendo em conta a quantidade de gente adúltera que povoa o universo da autora.

[o trailer de “Rivais”:]

Rabos e restantes zonas erógenas à parte, que é coisa que não falta nesta série sem discriminação de género, Rivais tinha, de facto, tudo para me agradar e agradou. Retrata o universo da televisão no Reino Unido, farol do audiovisual público e privado na Europa, desde sempre. Mostra o lado lamacento das elites e não estou a falar da promiscuidade. E tem personagens de verdade, que tanto são capazes de um gesto de grande generosidade, como são uns requintados filhos da égua na cena seguinte. Isto é, gente como a gente.

Lord Tony Baddingham, o dono da televisão privada regional vai roubar Declan O’Hara à BBC. Declan é uma espécie de Miguel Sousa Tavares com bigode que quer ir às canela dos entrevistados sem dó nem piedade, sendo que na estação pública está açaimado editorialmente pela então Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Thatcher por sua vez tem como conselheiro Rupert Campbell-Black, o arqui-inimigo de Tony. Aristocrata, ex-campeão olímpico de salto equestre e, citando a mulher de Tony, Monica “um vírus que todas as esposas apanham mais cedo ou mais tarde”.

Tony vai fazer de um tudo para revalidar a licença do seu canal, tornar o programa de Declan num sucesso de audiências e terraplanar Rupert. Por sua vez, Declan quer números, mas não quer sacrificar a sua integridade enquanto jornalista. Em simultâneo, quer manter um casamento que já viu melhores dias, enquanto a sua mulher Maud, ex-atriz com dificuldade em lidar com o envelhecimento e a monogamia, quer terraplanar o olímpico Rupert na sua cama. Já o Rupert prefere a versão mais recente, a filha mais velha de Declan e Maud, Taggie. Uma joia de moça, que não sabe bem o que fazer da vida, então ocupa-se a organizar, tomar conta, alimentar e passar a pano a vida dos que a rodeiam. Mas no fundo quer passar a pano os abdominais de Rupert. E ninguém aqui a vai julgar por isso.