A luso-venezuelana Victoria Nicole, de 14 anos, alcançou este sábado o 2.º lugar do Festival Eurovisão da Canção Júnior, conquistando assim o melhor resultado de sempre para Portugal. Com o tema “Esperança”, a artista que era uma das favoritas à vitória arrecadou 96 pontos do júri e 117 pontos do público, que votou online, com um total de 213 pontos.

A final da Eurovisão Júnior decorreu este sábado em Madrid com o troféu a ser entregue à Geórgia, pela canção “To My Mom”, interpretada por Andria Putkaradze, que obteve 239 pontos no total. Foi a quarta vitória da Geórgia no concurso. A Ucrânia ficou em terceiro lugar com a canção “Hear me Now” interpretada por Artem Kotenko.

Veja a atuação da portuguesa Victoria Nicole na Eurovisão Junior.#JESC2024 pic.twitter.com/Z3AmGbgvLF — Mundo Vivo (@mundo__vivo) November 16, 2024

Victoria Nicole interpretou “Esperança”, que tem parte da letra em português e outra parte em castelhano. Foi composta com Nininho Vaz Maia e Bárbara Tinoco, mentores do The Voice Kids Portugal, concurso que ganhou este ano e que lhe permitiu representar Portugal na Eurovisão Júnior. Nascida na Venezuela, foi em 2018 que, aos oito anos, Victoria veio viver para Portugal. Em Ílhavo começou a ter aulas de canto e de piano e, atualmente, toca também cavaquinho.

Nas redes sociais, a jovem já veio reagir aos resultados do concurso, afirmando-se “muito feliz por ter ficado em segundo lugar”. “Muito obrigada a todos os que votaram por Portugal. Sinceramente, a vitoria da Geórgia foi muito merecida, tem uma mensagem muito bonita”, disse num vídeo publicado na página de Instagram do Festival da Canção.