O CCB e o grupo Alves Ribeiro assinaram esta terça-feira o contrato para a construção de um hotel de luxo, apartamentos turísticos e lojas, que estarão prontos dentro de quatro anos, concluindo assim um projeto que se arrastou por décadas.

“O projeto que hoje lançamos não começou agora, é uma linha contínua que remonta ao final do século passado, quando os arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado o imaginaram”, disse Nuno Vassallo e Silva, presidente do conselho de administração da Fundação Centro Cultural de Belém (CCB), durante a cerimónia de assinatura do contrato.

O contrato de subcessão do direito de superfície para edificação e exploração de hotel e área de comércio, por um período de 65 anos, assinado esta terça-feira, resultou de um procedimento internacional para a construção dos módulos 4 e 5 do CCB, do qual saiu vencedor o grupo Alves Ribeiro. O projeto foi lançado em outubro de 2023 e envolve um investimento de cerca de 80 milhões de euros.

A construção destes novos módulos constava já do projeto de arquitetura originalmente traçado na década de 1990 pela dupla de arquitetos Vittorio Gregotti (italiano) e Manuel Salgado/ Atelier Risco, a par dos módulos 1, 2 e 3, onde estão o Centro de Congressos e Reuniões, o Centro de Espetáculos e o Centro de Exposições, agora Museu MAC/CCB.

Para Vassalo e Silva, esta é também uma “homenagem” aos arquitetos e aos seus antecessores à frente do CCB, que “sonharam e persistiram na defesa de um espaço que hoje é uma identidade de Lisboa e que se projeta para o futuro”.

“De facto, foi um combate de décadas para a conclusão de um projeto que nunca se realizou plenamente e, sobretudo, reforçando esta ideia deste longo caminho que veio desde o projeto inicial do Gregotti e do Salgado de criar este caminho pedonal que liga a Praça do Império até à Torre de Belém”, disse o responsável aos jornalistas.

Nuno Vassallo e Silva acredita que o projeto vai tornar aquela zona “mais atrativa” e destacou que as novas valências serão fontes de receita, vão dinamizar o setor cultural e artístico e vão tornar o CCB cada vez mais sustentável. “O terreno vai ser entregue muito em breve e vão começar já este ano os trabalhos e algumas escavações”, estando a abertura prevista para 16 de julho de 2029.

De acordo com o calendário das principais fases do projeto, entre 21 de julho e 30 de setembro deste ano, decorrem as sondagens e os estudos geotécnicos, seguindo-se as obras de demolição, escavações e contenções, de 2 julho de 2026 a 12 de janeiro de 2027. A obra de arquitetura e especialidades terão lugar entre 25 de junho de 2027 e 30 de maio de 2029.

A obra contemplará uma unidade hoteleira com 161 quartos duplos e um aparthotel com 126 unidades, além de um centro de comércio e novos serviços, numa área de construção de cerca de 32.500 metros quadrados. A sustentabilidade financeira do CCB é um aspeto “fundamental”, pois esta nova fonte de receita permitirá aumentar as receitas próprias, disse Vassallo e Silva. “E isso começa a partir de hoje. Há uma renda anual que vai escalonada de 350 mil euros, agora, até, daqui a 40 anos, 1 milhão e 250 mil euros”, afirmou.

De acordo com o plano faseado, o valor das rendas será de 350 mil euros, nos primeiros quatro anos, 650 mil euros, do 5.º ao 10.º ano, 1.000.000 de euros, do 11.º ao 40.º ano, e 1.250.000 euros, daí em diante, até ao 65.º ano. “É um valor muito significativo”, afirmou o presidente do CCB, sublinhando que o encargo de toda a responsabilidade da construção, do ponto de vista financeiro, cabe a Alves Ribeiro.

Vassallo e Silva adiantou ainda que está para breve o anúncio da criação de um bilhete único, ligando várias instituições, que começará com o CCB, o MAAT — Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia e o Pavilhão Julião Sarmento. Esses vão ser os primeiros e é um bilhete único, com a validade de um mês, que tem um desconto de 20% relativamente ao PVP das instituições e que vai arrancar em breve, previsivelmente, ainda durante o ano.

“A nossa perspetiva e a intenção do CCB, enquanto polo dinamizador deste projeto de conciliação entre os vários equipamentos de arte contemporânea, é estender aos outros equipamentos aqui do distrito de Belém, e já estamos em conversações com o MACAM [Museu de Arte Contemporânea Armando Martins], afirmou.

Uma das propostas em estudo para o CCB, entregue ao designer Nuno Gusmão, é a criação de um “quarteirão das artes”, inspirado nas sete artes clássicas. O projeto prevê espaços interiores e exteriores com obras de arte, incluindo calçada portuguesa com desenhos reinterpretados, poesia gravada, esculturas, projeções e pinturas de jovens artistas portugueses, explicou esta terça-feira o autor do projeto.

Os espaços comerciais serão abertos a artistas e artesãos, funcionando como ateliers, lojas e locais de restauração em formato de “porta aberta”, explicou o artista.

Está ainda prevista uma sala de cinema para 55 pessoas, que será multifuncional, e quartos de hotel de estilo minimalista com aposta em peças de design português, tal como o restaurante “de luxo”, com vista para o rio, acrescentou Nuno Gusmão.

Apesar da apresentação deste projeto, com todas as suas especificidades, Vassallo e Silva ressalvou que o quarteirão das artes ainda “não é um conceito fechado” e que, para já, não será anunciado nada. O trabalho que está a ser desenvolvido é no sentido de “reforçar a zona de Belém”, e o quarteirão das artes “é uma ideia”, um caminho que está a ser feito.

Segundo Vassallo e Silva, “o CCB não está terminado e talvez nunca venha a estar. Está sempre em movimento e em processo”.