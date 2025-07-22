Kathryn Bigelow, Lanthimos, Sofia Coppola ou Van Sant: uma constelação de estrelas a caminho do Festival de Veneza

O diretor artístico do Festival de Veneza, Alberto Barbera, acaba de anunciar ao mundo o impressionante programa que irá compôr o certame, que este ano decorre a partir de 27 de Agosto. Foram anunciados 21 obras a concurso pelo Leão de Ouro. Neste lote, estão alguns dos filmes mais aguardados do ano.

A Mostra já anunciara La Grazia para as honras de abertura: o novo filme de Paolo Sorrentino é o primeiro dos cinco filmes italianos a concurso, participação elevada da cinematografia transalpina no festival da casa. Barbera pouco acrescentou ao quase nada que se sabe de La Grazia, “é absolutamente importante não arruinar a surpresa.” Interpretam Toni Servillo e Anna Ferzetti. A sinopse fica-se por uma breve “história de amor passada em Itália.”

Antes do anúncio desta manhã, também Jim Jarmusch se tinha encarregado de anunciar que Father Mother Sister Brother teria o Lido como destino, entrada inédita na competição do norte-americano que estreou praticamente toda a sua obra em Cannes. Acontece que, desta vez, Cannes hesitou na selecção. E demorou mais do que devia. A um ponto tal que Jim, indignado e cansado da espera, foi bater a outra porta. Há 22 anos que o realizador não mostrava um filme em Veneza, desde o saudoso Coffee and Cigarettes, com o fabuloso Tom Waits a partilhar mesa, entre outros, com Bill Murray ou Roberto Benigni.

Curiosidade: Tom Waits está de regresso ao trabalho do seu compincha e faz parte do elenco de Father Mother Sister Brother, desta vez ladeado por Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett e a inesquecível Françoise Lebrun. É um filme em tríptico sobre relações entre pais e filhos, rodado no Nordeste americano (Father), em Dublin (Mother) e em Paris (Sister Brother).