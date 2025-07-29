Num comunicado divulgado esta terça-feira, os responsáveis pela Casa Capitão apresentam-no como “um novo espaço cultural em Lisboa, com uma programação transversal e multidisciplinar que cruza diferentes expressões artísticas contemporâneas”.

“Situada no Beato, a Casa Capitão reabre em setembro e inicia uma nova etapa: um espaço de programação cultural contínua, dedicado à criação, experimentação e partilha. A inauguração está marcada para 19 de setembro, com um fim de semana de acesso livre que propõe mais de 40 atividades para todas as idades”, lê-se no comunicado.

A Casa Capitão, após um processo de requalificação total do edifício que em tempos foi residência do diretor da antiga Manutenção Militar, ocupa quatro andares e tem várias áreas dedicadas à programação cultural, restauração e lazer, com espaços que acolhem entre 30 e 500 pessoas, entre as quais um terraço, de acordo com o diretor do espaço, Gonçalo Riscado, citado no comunicado.

A programação incluirá música, palavra e discurso, pensamento e debate, artes visuais e performativas, formação e criação, audiovisual e novos media, gastronomia, design e moda.

Para os primeiros três dias de funcionamento do novo espaço — 19, 20 e 21 de setembro — está agendada uma programação cultural diurna e noturna, de acesso gratuito, que inclui concertos de Afonso Cabral, Capicua, Conferência Inferno, Luca Argel, Hause Plants e Vaiapraia.

A programação para esses dias inclui também performances, instalações artísticas, exibição de curtas e longas-metragens, sessão de contos e oficinas “criativas e artesanais”.

Numa primeira fase, a Casa Capitão funcionou entre agosto e outubro de 2020, com uma programação artística e cultural regular, que incluiu concertos, DJ sets, oficinas e leituras encenadas.

No ano seguinte, voltou a abrir, entre maio e outubro, novamente com concertos, DJ sets, oficinas e exposições.

A agenda da Casa Capitão para os primeiros meses inclui atuações de Baiuca, Bia Ferreira, Black Sea Dahu, Bonga, Cari Cari, Destroyer, David Bruno, EU.clides, FEBRE 90’s, Greentea Peng, Isabella Lovestory, Kaythlin Aurelia Smith, Letrux, Mari Froes, Rodrigo Alarcon, Saul Williams, Sega Bodega, The Wallners, Water From Your Eyes, Wavves e Williem Tyler.