O Museu Nacional da Música (MNM), instalado na Ala Norte do Palácio Nacional de Mafra, vai abrir a 22 de novembro, anunciou esta quarta-feira a Museus e Monumentos de Portugal.

O museu, atualmente dirigido pelo musicólogo Edward Luiz Ayres d’Abreu, alberga uma das mais ricas coleções europeias de instrumentos musicais dos séculos XVI ao XX, de tradição erudita e popular, alguns deles classificados como tesouros nacionais. Depois de encerrar em Lisboa em outubro de 2023, a data de reabertura, incialmente apontada para 2024, foi sendo sucessivamente adiada.

Em contraste com o espaço na estação de metropolitano do Alto dos Moinhos, em Lisboa, onde o museu chegou em 1994 numa situação então anunciada como provisória, mas que se manteve até 2023, em Mafra, o centro contempla uma área total de 7.500 metros quadrados e um espaço expositivo de 2.000 metros quadrados.

Num comunicado enviado às redações, a Museus e Monumentos justifica a data da inauguração, 22 de novembro, com o facto de ser uma data historicamente marcada pela celebração de Santa Cecília, padroeira dos músicos. O programa de abertura, que se estende por todo o fim-

de-semana e dias seguintes inclui “momentos musicais diversos com, entre outros, o compositor e percussionista Iúri Oliveira, a Orquestra de Foles, a Orquestra de Gamelão da NOVA FSCH e Embaixada da Indonésia, ou o carrilhão LVSITANVS, o maior e mais pesado carrilhão itinerante do mundo”, lê-se na mesma nota.

Até ao final do mês de novembro a entrada será livre, embora sujeita à lotação dos espaços. Antes mesmo da inauguração, o espaço vai receber especialistas já neste mês de outubro para debater o impacto do som no futuro dos museus na conferência “Sound in Museums”, entre os dias 17 e 19 deste mês.