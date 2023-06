Percorre-se sala atrás de sala e o sentimento é de pequenez perante uma imensidão que quantificada resulta em 1800 metros quadrados de área expositiva. O contraste das futuras instalações do Museu Nacional da Música (MNM), em Mafra, é gritante com o espaço na estação de metropolitano do Alto dos Moinhos, em Lisboa, onde o museu chegou em 1994 numa situação então anunciada como provisória, mas que se manteve até hoje.

Quem nos guia pelas 15 salas vazias, ainda com entulho no chão e muito trabalho a fazer, é Edward Ayres de Abreu, musicólogo, compositor português e desde setembro diretor do MNM. Assumiu o cargo num momento-chave: a instituição está finalmente em processo de mudança para o Real Edifício de Mafra — que é composto pelo Palácio, a Basílica, o Convento, o Jardim do Cerco e a Tapada. O museu ocupará parte do que foi em tempos a área do Palácio, recentemente usada pela Escola Prática de Infantaria.

A abertura chegou a estar apontada para 2023. Afinal, não deverá chegar antes de 2024. Dentro de semanas começarão as obras, uma empreitada que tem o custo de 5.557 milhões (mais IVA), com o Município de Mafra a contribuir com 1 milhão — o resto é proveniente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

