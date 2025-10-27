O filme “Tapete Voador”, do realizador Justin Amorim, recebeu o Grande Prémio de Curta-Metragem no Festival de Cinema Mediterrânico de Montpellier, que terminou no fim de semana em França, revelou a produtora Promenade Films.

O festival de cinema terminou no sábado e os prémios foram anunciados no domingo, com o júri a atribuir o prémio de melhor curta-metragem a “Tapete Voador”, “baseado numa das várias histórias verídicas do maior caso de pedofilia institucionalizada em Portugal”.

Segundo a produtora de Justin Amorim, que também é realizador, este filme “nasce da profunda investigação sobre o caso Casa Pia”, um processo judicial que partiu de uma investigação jornalística em 2002 sobre abusos sexuais de alunos na centenária instituição estatal de ensino de Lisboa.

Na curta-metragem, Ricardo é um adolescente “à procura de escapar à realidade impiedosa que o sufoca a ele e às pessoas à sua volta, impedindo-o de levantar voo”, refere a sinopse.

O filme é interpretado por Ivo Arroja, Joana Bernardo, Inês Castel-Branco, Gonçalo Coré, entre outros.

“Tapete Voador” tem direção de fotografia de Leonor Teles, música original de Alba Baptista e consultoria de argumento da jornalista Felícia Cabrita, cujo trabalho jornalístico tornou público aquele caso.

A curta-metragem já foi exibida em vários festivais, nomeadamente no de Guadalajara (México) e no Curtas de Vila do Conde.

Segundo a produtora Promenade Films, “Tapete Voador” vai ser exibido em novembro no Festival Queer Porto e no Festival Entre Olhares, em Lisboa.