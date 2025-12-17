A edição de 2026 da ARCOmadrid, uma das feiras de arte contemporânea mais visitadas no mundo, decorre entre 4 e 8 de março, em Espanha, com 170 galerias no programa geral, incluindo 13 de Portugal, anunciou esta quarta-feira a organização.

Esta será a 45.ª edição da ARCOmadrid, feira que em 2024 foi visitada por 95 mil pessoas.

Segundo um comunicado da organização, em 2026 haverá 170 galerias no programa geral da ARCOmadrid, a que se somarão outras representadas em três secções comissariadas.

No programa geral de 2026 da ARCOmadrid haverá 13 galerias portuguesas ou presentes em Portugal: Balcony, Cristina Guerra Contemporary Art, Foco, Fortes D’Aloia & Gabriel. Francisco Fino, Jahn und Jahn, Kubikgallery, Lehmann, Mais Silva, Miguel Nabinho, Monitor, Pedro Cera e Vera Cortês.

Na edição de 2025, houve 15 galerias portuguesas na ARCOmadrid.

Além do programa geral, a edição de 2026 terá três secções comissariadas —”Opening”, dedicada a novas galerias e, na qual, ao contrário dos últimos anos, não haverá desta vez presença portuguesa; “ARCO20245” e “Perfis. Arte Latinoamericana”.

A secção “ARCO2045”, comissariada por José Luis Blondet e Magali Arriola, incorpora o “tema central” da ARComadrid de 2026 e pretende ser um convite “a refletir sobre possíveis futuros e linguagens experimentais da arte com o fim de vislumbrar novos horizontes”, segundo a organização.

Quanto a “Perfis. Arte Latinoamericana”, comissariada por José Esparza Chong Cuy, “continuará a destacar a histórica relação da ARCOmadrid com a América Latina” através da apresentação de 11 artistas por 11 galerias.

A ARCOmadrid sublinha que estarão representados 31 países na edição de 2026 e o peso da América Latina, com “uma especial participação do Brasil e da Argentina”.

Há 15 galerias brasileiras no programa geral da ARCOmadrid de 2026 e quatro na secção “Perfis. Arte Latinoamericana”: A Gentil Carioca, Galatea, Quadra e Yehudi-Hollander Pappi.