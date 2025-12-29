Conan Osiris regressa aos álbuns com "Xenonexo"

Xenonexo é composto por 20 canções, entre as quais Telemóveis, música com a qual Conan Osiris venceu o Festival da Canção em 2019, e com a qual representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, no mesmo ano, tendo falhado a final do concurso.

O músico tem concerto marcado no Porto, na Casa da Música, a 11 de janeiro. Os bilhetes custam entre 15 e 30 euros.

Conan Osiris (Tiago Miranda), músico autodidata de Lisboa, ganhou mediatismo com o Festival da Canção, mas contava já com três álbuns editados: Silk (2014), Música, Normal (2016) e Adoro Bolos (2017).

Na primeira edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, em 2019, venceu a categoria Revelação.

Conan Osiris já gravou também com artistas como Branko, Scúru Fitchádu, Expresso Transatlântico, João Maia Ferreira, Karetus, Nuno Ribeiro e Filipe Sambado.