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Conan Osiris regressa aos álbuns com "Xenonexo"

Este artigo tem mais de 6 meses

Para além do regresso aos álbuns, o músico autodidata editou também "MUSICÆ MMXV", um mini-álbum com musicas lançadas de forma independente em 2015. "Xenonexo" é composto por 20 canções.

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O músico tem concerto marcado no Porto, na Casa da Música, a 11 de janeiro

Pedro Pina/LUSA

O músico tem concerto marcado no Porto, na Casa da Música, a 11 de janeiro

Pedro Pina/LUSA

O cantor português Conan Osiris editou um novo álbum, Xenonexo, o sucessor de Adoro Bolos (2017) e que inclui Telemóveis, música que levou em 2019 à Eurovisão, foi esta segunda-feira anunciado.

Além de Xenonexo, “como presente extra”, Conan Osiris editou também MUSICÆ MMXV, “um mini-álbum com música lançada em 2015 no SoundCloud e em vídeos do Facebook do artista, mas que nunca havia sido oficialmente lançada nas plataformas de streaming, incluindo a infame faixa QMD, refere a cooperativa Ao Sul do Mundo, que representa o artista, num comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Xenonexo é composto por 20 canções, entre as quais Telemóveis, música com a qual Conan Osiris venceu o Festival da Canção em 2019, e com a qual representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, no mesmo ano, tendo falhado a final do concurso.

O músico tem concerto marcado no Porto, na Casa da Música, a 11 de janeiro. Os bilhetes custam entre 15 e 30 euros.

Conan Osiris (Tiago Miranda), músico autodidata de Lisboa, ganhou mediatismo com o Festival da Canção, mas contava já com três álbuns editados: Silk (2014), Música, Normal (2016) e Adoro Bolos (2017).

Na primeira edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, em 2019, venceu a categoria Revelação.

Conan Osiris já gravou também com artistas como Branko, Scúru Fitchádu, Expresso Transatlântico, João Maia Ferreira, Karetus, Nuno Ribeiro e Filipe Sambado.

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