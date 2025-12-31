O ator americano Isiah Whitlock Jr morreu esta terça-feira aos 71 anos, avançou o agente, Brian Liebman, numa publicação no Instagram. “É com enorme tristeza que comunico o falecimento do meu querido amigo e cliente Isiah Whitlock Jr. Quem o conhecia, amava-o. Um ator brilhante e uma pessoa ainda melhor”, escreveu Liebman.

Isiah Whitlock Jr participou em séries como The Wire, onde interpretou o senador estadual corrupto Clay Davis, uma das personagens do submundo do tráfico de drogas e da política criminosa em Baltimore, Maryland. Da sua carreira fazem ainda parte séries como Veep, Lei e Ordem, The Good Wife ou Louie.

Com mais de 125 créditos de atuação em seu nome, a carreira de Whitlock passou ainda pelo cinema, com vários papéis em filmes de Spike Lee, incluindo She Hate Me, 25th Hour, Red Hook Summer, Chi-Raq, BlacKkKlansman e Da 5 Bloods.