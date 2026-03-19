Carla Maciel e Gonçalo Waddington navegam o "Veneno": do luto à perda deles próprios

Veneno — História de um Casamento é da neerlandesa Lot Vekemans, aqui adaptado por Vera San Payo de Lemos e João Lourenço e encenado por João Lourenço. “A peça é de 2009 e sabíamos que estava há muitos anos em cena na Alemanha. Fomos lá ver. Tinha um cenário muito mau, mas foi interessante”, recorda João Lourenço ao Observador.

O nome do filho foi adaptado: de Jakob passou a Tiago. No entanto, as referências espaciais não foram alteradas. A história passa-se nos Países Baixos e há até uma alusão a Portugal, para onde se muda o irmão da protagonista. Nenhum dos membros do casal tem nome, quase como se a ausência de uma identidade fizesse com que possam ser cada um de nós.

Na versão portuguesa, Veneno ganha um pós-título, História de Um Casamento, e não é por acaso que assim é, em vez de História da Perda de um Filho. Tem várias camadas, resumidas de forma sublime numa frase dele (Gonçalo Waddington): “Somos um homem e uma mulher que, primeiro, perderam um filho, depois a si próprios e depois um ao outro”.

Aliás, quando os dois começam a falar do passado é a partida dele que suscita tensão. “A peça começa com o porquê de ele ter ido embora naquela noite. É uma experiência mais recorrente do que a experiência de perder um filho, mas não deixa de ser violenta. Também se faz o luto de uma relação”, diz Vera San Payo de Lemos.

Carla Maciel foi o nome escolhido desde o início, mas pô-la a contracenar com o marido podia ter sido um desafio, reconhece João Lourenço. “O problema dos dois é que, de repente, podem ser dois atores que levam os ensaios para casa.” Depois perceberam que seria uma mais valia. “Temos mais a ganhar com eles, são 25 anos como casal, têm olhares e formas de comunicar só deles, conhecem-se como ninguém”, diz Vera.

Os olhares são fruto de muita intimidade, os gestos são uma coreografia perfeita, mas isso não significa que não tenham conseguido desconstruir o que os une. Pelo contrário, são capazes de se mostrar vulneráveis e desprotegidos no meio dos silêncios incómodos ou perante informações que o outro partilha e que nem sempre são acolhidas com serenidade.

Ela ficou: na mesma cidade, na mesma casa, nos sítios por onde passava com o filho, nos cenários de todas as recordações. Ele partiu: incapaz de salvar o casamento depois de não ter conseguido salvar o filho, comido pela culpa de quem deixa tudo para trás à procura de paz.

“Detesto a felicidade, pessoas felizes. Tu não?”, atira ela a dada altura.

“Então, quando olhas para mim, vês uma história que correu mal?”, questiona ele noutro momento.

Há muitos ressentimentos, a maioria desembrulhados por ela freneticamente, como uma criança que rasga o papel de embrulho sem perder tempo. Ele, apesar de mais contido (e aparentemente resolvido), é uma bomba relógio que pode rebentar a qualquer altura. Porém, há também momentos ternos porque, afinal, houve um tempo em que estas duas pessoas se amaram profundamente. “Sempre gostaste de observar pessoas no comboio. E de pessoas que ficam com os olhos cheios de lágrimas quando estão a falar de camélias”, recorda ele.

Uma tareia literal

Durante uma hora e dez minutos, Carla Maciel e Gonçalo Waddington esgotam-se física e psicologicamente — não há mais ninguém em palco e há raríssimos momentos de silêncio. A história é tão exigente mentalmente que acabam o espetáculo exaustos — e com nódoas negras. “A sério, não estamos a fingir, estamos os dois cheios de nódoas”, garante Carla enquanto arregaça uma das mangas da camisola.

E como é que se desliga depois de uma experiência tão intensa? “Às vezes é preciso discutir: ‘Hoje naquela fala fizeste não sei o quê’!”, garante Carla Maciel. “Depois vamos daqui para o metro a pé, apanhamos um bocado de vento e arejamos as ideias”, acrescenta Gonçalo Waddington.

Partilham o camarim, até porque, garantem, seria estranho estarem longe do outro. Cinco minutos antes do início do espetáculo concentram-se, ficam em silêncio e lá vão eles. “Eu entro primeiro, fico ali uns minutos sentado [enquanto termina o vídeo e sobe a tela] e esse é o tempo certo para me concentrar”, explica Waddington ao Observador.

Nenhum deles conhecia o texto de Lot Vekemans e, quando perceberam que havia uma versão cinematográfica de Veneno [de 2024, com Tim Roth e Trine Dyrholm], resolveram espreitar, mas nem a meio chegaram. “Não achei muito interessante e, ao mesmo tempo, não me apetecia ver alguém a fazer aquilo”, confessa Gonçalo Waddington.

Porém, Carla Maciel descobriu uma coincidência que acabaria por legitimar a forma como já estava a entender e interpretar a personagem da peça. “Quando estávamos a ensaiar, vimos o [filme] Hamnet, mas foi porque queríamos ver o filme, não foi como preparação. Fala de luto e foi uma espécie de confirmação de que estávamos no caminho certo.”

Método não têm, a não ser que estejamos a falar da rapidez com que decoram o texto. “É verdade que ter o domínio absoluto do texto, e não termos de andar com ele nas mãos, nos permite explorar mais coisas, descobrir emoções”, explica Carla Maciel. “Podemos errar e voltar atrás. O João também nos dá muita liberdade.”

Na verdade, ambos têm estado bastante consumidos pelo projeto. “É como a personagem da Carla diz na peça: ‘Ponho o leite no copo e estou a pensar naquilo’. A peça parece habitar a minha cabeça em tudo o que faço. Estou no metro, a ir para estúdio, etc, e estou a pensar naquela cena, naquela frase”, diz Gonçalo. “Todos os dias ajustamos coisas para sentirmos que é orgânico, não pode sair forçado”, completa Maciel.

É, ainda assim, preciso haver limites. “Também temos de fazer uma pausa porque se torna muito obsessivo. Porque trabalhamos juntos. E ainda bem que temos outras coisas para fazer, para podermos esquecer um bocado”, garante Waddington.