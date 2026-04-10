A ópera “Por Todos Nós”, com que o Teatro Aberto celebra seu 50.º aniversário e do da Revolução de Abril, estreia-se no dia 20 de maio, no Teatro Aberto, em Lisboa, anunciou o Teatro Aberto.

“Por Todos Nós”, com música de Eurico Carrapatoso e libreto de João Lourenço e Vera San Payo Lemos, baseia-se no romance “Os Memoráveis” (2014), de Lídia Jorge, obra em que a escritora “revisita os protagonistas e os mitos da Revolução de Abril de 1974”. A direção musical é de João Paulo Santos.

O romance de Lídia Jorge centra-se em “três jovens que, trinta anos após os acontecimentos, procuram entender o que foram aqueles tempos e que consequências tiveram para a sociedade em que vivem”.

No romance, de acordo com a sinopse, a ação centra-se em 2004, quando uma jornalista é convidada a fazer um documentário sobre a queda da ditadura. Com a sua equipa, entrevista intervenientes no golpe de estado e testemunhas dos acontecimentos, revisitando os mitos da Revolução.

O percurso permite perceber “o efeito da passagem do tempo” sobre os protagonistas e a sociedade portuguesa. “Transfiguradas, como se fossem figuras sobreviventes de um tempo já inalcançável, as personagens de ‘Os Memoráveis’ tentam recriar o que foi a ilusão revolucionária, a desilusão de muitos dos participantes e o árduo caminho para uma Democracia”, descreve a sinopse da obra literária.

A ópera “Por Todos Nós” é encenada por João Lourenço, com interpretação do Coro do Teatro Nacional S. Carlos e da Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por João Paulo Santos.

A produção tem cenário de João Mendes Ribeiro, figurinos de Marisa Fernandes, vídeo de João Gambino, luz de Anabela Gaspar e coreografia de Gisela Dória.

Após a estreia, no dia 20 de maio, “Por Todos Nós” tem récitas na sala Azul do Teatro Aberto, sempre às 20h00, e, no dia 24, domingo, às 16h00.

A ópera é uma coprodução do Novo Grupo/Teatro Aberto com o Organismo de Produção Artística/Teatro Nacional de S. Carlos, e conta com a parceria institucional da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e o apoio da Fundação “la Caixa”, em colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian.