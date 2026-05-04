“Hannibal”

Filmin, segunda-feira, 4 de maio

Não é novidade, mas se nunca viu Hannibal, a série spin-off baseada na personagem criada por Thomas Harris (e estrela de filmes como O Silêncio dos Inocentes), esta estreia no Filmin é uma desculpa como qualquer outra para a começar. Para já, só está disponível a primeira temporada – a melhor, na nossa opinião. Hannibal é um investida mais próxima do formato procedural (uma situação que é apresentada e resolvida me cada episódio) na história do psiquiatra e canibal Hannibal Lecter e junta um pormenor extraordinário à receita: Hannibal a confecionar muitos dos seus pratos — e sim, alguns com carne humana. Se ainda não está convencido, talvez Mads Mikkelsen como protagonista o deixe rendido à ideia de lhe dar uma oportunidade nesta semana.

“Citadel”, temporada 2

Prime Video, segunda-feira, 4 de maio

O projeto Citadel estreou-se há três anos, em abril de 2023, com uma ideia ambiciosa: ser a mesma série e ser várias séries ao mesmo tempo. Ou seja: há uma história que é o motor de tudo – esta, cuja segunda temporada chega esta semana – e há histórias satélites à volta que são produções que fogem à norma anglo-saxónica. No caso, a italiana Citadel: Diana e a indiana Citadel: Honey Bunny. A segunda temporada da série-mãe regressa então à narrrativa de Mason Kane e Nadia Sinh — Richard Madden e Priyanka Chopra, respetivamente — um casal que se vê obrigado a voltar à vida de espião/agente secreto para meter tudo em ordem. Pelo meio também há Stanley Tucci.

“Lendas”

Netflix, quinta-feira, 7 de maio

Escrita por Neil Forsyth, e com Steve Coogan como protagonista, Lendas é o prato principal da Netflix nesta semana. Um thriller, pois claro, que tem por base uma história verídica que envolve políticas britânicos que nos anos 90 agiram à paisana para desmantelar grupos organizados de tráfico de droga.

“O Homem das Castanhas”

Netflix, quinta-feira, 7 de maio

Por falar em thriller, esta semana há um nórdico no menu. O regresso da série de 2021, muito apreciada na altura, com mais seis episódios, todos disponíveis nesta semana. Se faz parte do clube de fãs de thrillers nórdicos, esta segunda temporada é imperdível.

“Prisoner”, quinta-feira, 7 de maio

SkyShowtime

Criada por Matt Charman, Prisoner é uma produção britânica com Tahar Rahim e Izuka Hoyle. Um criminoso e uma guarda prisional que o está a escoltar encontram-se numa situação caricata: estão algemados e têm de fugir a uns maus que são mesmo muito maus. A série de seis episódios não teve boas críticas, mas consta que a coisa é tão parva que até entretém um pouco. Nunca se sabe, há coisas que nos surpreendem.

“Unconditional”

Apple TV+, sexta-feira, 8 de maio

Nova série israelita no catálogo da Apple TV+ – coisa que não admira, dado o sucesso de Teerão —, esta inspirada nas histórias reais de Naama Issaschar e de Brittney Griner, a jogadora de basquetebol norte-americana, ambas presas à chegada a território russo por conterem – segundo autoridades – substâncias ilícitas na bagagem.

“Song Of The Samurai”

HBO Max, sábado, 9 de maio

Adaptação do trabalho de Shinya Umemura, Song Of The Samurai é uma adaptação live action de uma popular manga japonesa. A história anda à volta de um grupo de samurais de elite durante o período Edo – também conhecido como o período dourado da cultura japonesa —, ou seja entre o século XVI e meados do século XIX.