“Trying”, temporada 5

Apple TV+, quarta-feira, 8 de julho

A história de Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) tem os seus encantos. Uma daquelas comédias discretas do catálogo da Apple, que começou de uma forma ternurenta e ao longo das temporadas foi reunindo um conjunto de boas ideias para justificar a sua existência. Caiu bem ali no meio da pandemia, as aventuras de um casal que está a tentar ter um filho, o desespero e a posterior planificação quando há alguma esperança. Ao longo das temporadas deixaram de tentar, optaram pela adoção e tem sido uma nova aventura desde então. Bom, mais ou menos… entretanto já adotaram duas crianças. A quinta temporada prossegue com a família alargada e crescida, num humor ligeiro que procura a ocasional comoção.

“Restauro de Família”, temporada 2

Disney+, quarta-feira, 8 de julho

Há quase vinte anos – como o tempo passa – Kat Dennings deu nas vistas em dois filmes com um ADN muito próprio das histórias “coming of age” que se faziam naquela altura, Charlie Bartlett — Psicanálise para Todos e Nick and Norah Playlist Infinita. Apesar de depois de ter entrado no Universo Cinematográfico da Marvel, via Thor, a sua carreira no cinema nunca pegou realmente. Foi fazendo televisão, comédia, primeiro em 2 Broke Girls, depois Dollface e, agora, este Restauro de Família, onde contracena com Tim Allen. Pai e filha, cada um com as suas maleitas familiares, trabalham juntos numa garagem, onde os arranjos de carro são sempre pretexto para outras conversas.

“Eu Não Tenho Medo”

Netflix, quarta-feira, 8 de julho

México, 1986. Poderia ser o início de mais um texto sobre uma série ou de um filme sobre o Mundial de futebol mas esta história é bem diferente. Minissérie mexicana sobre um menino, Miguel, que vive numa zona rural e que é amedrontado por outros sobre um local ali perto que parece estar amaldiçoado por uma bruxa. Sem medos, decide ir investigar, não descobre uma bruxa, antes um outro miúdo, Felipe, mais ou menos da sua idade, que está preso naquela casa e que, o próprio, se julga morto. Não está morto, nem a história envolve bruxaria, mas algo mais macabro, Felipe foi raptado e colocado ali. Miguel cuida dele, fazem uma amizade, e vai descobrindo que, em princípio, os raptores estão mais próximos de si do que poderia imaginar. Eu Não Tenho Medo parece uma boa história sobre a saída da infância e da descoberta das verdades que nos desencantam.

“Uma Casa na Pradaria”

Netflix, quinta-feira, 9 de julho

A história de Laura Ingalls Wilder passa por nova adaptação, desta vez na era do streaming. Uma Casa na Pradaria conta a história da infância de Wilder, de como a sua família cresceu e construiu um lar numa zona dos Estados Unidos que ainda estava a ser explorada. A história é cândida e esperançosa como se quer, há um lado ternurento no desconhecido, que tanto passa pelas coisas simples – como erguer uma casa – como pelo encontro com momentos e figuras inesperadas, sejam animais ou americanos nativos.