A banda irlandesa U2 divulgou esta terça-feira um novo tema, “Street of Dreams”, o avanço de um novo álbum de estúdio do grupo, o primeiro em nove anos, a ser editado no final deste ano.

De acordo com a editora Universal Music Portugal, a música, disponível nas plataformas de streaming, é acompanhada por um videoclipe, “filmado na Cidade do México, em maio, altura em que a banda marcou também presença na final do Street Child World Cup 2026, realizada no Parque Ecológico Lago de Texcoco”.

Formados em Dublin em 1976, os U2 contam com 15 álbuns de estúdio, o mais recente dos quais, “Songs of Experience”, editado em dezembro de 2017, como complemento de “Songs of Innocence”, de 2014.

A editora recorda que a banda voltou à estrada em 2018 com a digressão “eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour”, uma produção em arenas, apresentada em Portugal.

Ao longo da carreira, a banda, que em 2005 entrou para o Rock and Roll Hall of Fame, conquistou vários prémios, entre os quais 22 Grammy e o prémio Embaixador da Consciência da Amnistia Internacional.

Os U2 são responsáveis por temas de sucesso como “Where the streets have no name”, “Sunday Bloody Sunday”, “One”, “I still haven’t found what I’m looking for”, “With or without you”, “Beautiful Day”, “Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of”, “Stay (Faraway, So Close!)”, “All I want is you” e “New Years Day”.

A banda já atuou oito vezes em Portugal. Em setembro de 2018 atuou duas vezes na MEO Arena, em Lisboa. Em 2010 deram dois concertos no Estádio Cidade de Coimbra, em 2005, 1997 e 1993 tocaram no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e em 1982 estiveram no festival de Vilar de Mouros.

Em 2005, os U2 foram condecorados pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Ordem da Liberdade.

Em 2014, o artista português Alexandre Farto, que assina Vhils, criou “Raised by Wolves”, um vídeo incluído no projeto visual “Films of Innocence”, editado em dezembro de 2014, e um complemento do álbum “Songs of Innocence”.