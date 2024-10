Para o Ministério Público, Ricardo Salgado criou uma estrutura “composta por empresas e por pessoas” que “permitia a expropriação do BES e o prejuízo dos seus clientes”. Para isso, recrutou José Castella (um dos principais arguidos do processo, mas que em março de 2020 morreu ), Francisco Machado da Cruz, Amílcar Morais Pires e Isabel Almeida, “mediante a divisão de tarefas e funções que a cada um se encontravam adstritas”, para um plano que se desenvolveu entre 2009 e 2014.

Esteve 20 anos à frente do BES e é considerado pelo Ministério Público como o “big boss” do Grupo Espírito Santo. É o arguido que vai responder pelo maior número de crimes (62): 29 de burla qualificada, 12 de corrupção ativa no setor privado, 7 de branqueamento, 5 de falsificação de documento, 4 de infidelidade, 2 de falsificação de documento qualificada, 2 crimes de manipulação de mercado e 1 crime de associação criminosa. Os crimes de burla terão gerado prejuízos superiores a 11 mil milhões de euros.

Em conjunto com Ricardo Salgado, Amílcar Pires — que é indicado também como um dos principais arguidos neste processo — terá “criado um mercado de títulos com o único propósito de obter dinheiro de clientes”, refere o MP, acrescentando que “gozou, no GES, de um estatuto remuneratório superior ao conhecido aos demais acionistas de topo do Grupo Espírito Santo”.

Descrito pelo Ministério Público como um dos “cérebros das operações criminosas”, Amílcar Pires chega agora a tribunal acusado de 11 crimes de burla qualificada, 7 de branqueamento, 2 de falsificação, 1 de infidelidade, 1 de manipulação de mercado, 1 de associação criminosa e 1 crime de corrupção passiva. Foi administrador financeiro do BES, era considerado o homem de confiança de Ricardo Salgado e participou, segundo o Ministério Público, na associação criminosa formada por Ricardo Salgado, tendo, por exemplo, assegurado a venda da dívida própria aos clientes do BES com o objetivo de cobrir perdas irrecuperáveis noutros negócios do banco.

Isabel Almeida reportava diretamente a Amílcar Morais Pires, administrador financeiro do BES, era considerada o seu braço direito e é apontada pelo Ministério Público como um dos membros da associação criminosa liderada por Ricardo Salgado. Isabel Almeida terá sido recrutada por Ricardo Salgado para, entre 2009 e 2014 — ano da queda do banco —, garantir a captação de dinheiro dos clientes do BES para as empresas do grupo. No fundo, defende o Ministério Público, Isabel Almeida terá assegurado a colocação, direta e indireta, de dívida da ESI, da Rioforte, da ES Irmãos, da ES Tourism, da Escom e da Esfil nos clientes do Grupo BES. E terá garantido também que os clientes do banco investiam os seus recursos em papel comercial da ESI e da Rioforte, numa altura em que não era conhecida a situação de insolvência da ESI, nem o risco de integridade patrimonial da Rioforte. Os clientes, defende o Ministério Público, terão sido condicionados, “com base em informação falsificada”, a investir em títulos tóxicos “que, além do mais, não valiam o preço que por eles foi cobrado”.

A antiga diretora do departamento financeiro, de mercados e de estudos do Banco Espírito Santo vai a julgamento por 19 crimes: 1 de associação criminosa, 1 de corrupção passiva, 11 de burla qualificada, 5 de branqueamento e 1 de manipulação de mercado.

Ficou conhecido como “commissaire aux compte” e era o contabilista do Grupo Espírito Santo. O Ministério Público considera que desde 2009, a ESI, holding de topo do GES, estava insolvente e que Francisco Machado da Cruz sabia dessa situação. Aliás, a investigação acredita mesmo que Ricardo Salgado mandou Machado da Cruz fazer atos de “viciação das demonstrações financeiras da ESI”. E terá também avançado com um conjunto de operações de financiamento da ESI na Suíça, no Luxemburgo e no Panamá.

Paulo Ferreira

Até 2014, ano da queda do BES, Paulo Ferreira foi diretor do departamento financeiro, que era liderado por Isabel Almeida. Está acusado pelo Ministério Público de um crime de associação criminosa, um crime de corrupção passiva no setor privado, três crimes de burla qualificada, um crime de manipulação de mercado e um crime de branqueamento de capitais.

À exceção do crime de burla qualificada, os crimes de que Paulo Ferreira está acusado — foi o último a ser constituído arguido, em junho de 2020 — estão relacionados com o emprego das mais-valias da venda do BES Luxemburgo na eliminação de passivo do GES. Já os três crimes de burla, defende a acusação, decorrem do uso das unidades do Grupo BES na venda de obrigações de outras empresas do grupo, o que provocou prejuízos ao banco superiores a um milhão de euros.

Mas há mais prejuízos: a acusação do MP aponta ainda 791 milhões de euros de prejuízos por emissões do BES Luxemburgo e mais 813 milhões de euros de perdas pela venda de ações preferenciais de três sociedades veículo do Crédit Suisse e EG Premium a clientes do Grupo BES.