Não haverá melhor época do que esta para desenvolver a atividade da leitura prolongada. Por isso, e em mais um ano que passa, cumprimos esta missão: sugerir títulos para que o tempo não se perca.

Já fizemos uso deste espaço anual para propor clássicos intemporais e para recomendar romances do século XXI. Desta vez, dedicámo-nos à não-ficção publicada em Portugal desde 2001. Jornalistas, críticos e cronistas que habitualmente escrevem no Observador participam nesta lista, sugerindo biografias e ensaios, análises históricas e grandes reportagens transformadas em exercícios literários. Boas leituras.