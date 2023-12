Quem joga com quem e onde se cruzam os favoritos? O calendário completo do Europeu de 2024

Portugal no grupo F com República Checa, Turquia e um vencedor do playoff, Espanha está no grupo da morte com Itália e Croácia e pode haver cruzamento entre os melhores nas meias. Veja aqui o calendário.

Portugal começa fase final do Europeu com a Rep. Checa em Leipzig no dia 18, seguindo-se os jogos com a Turquia em Dortmund (dia 22) e com o vencedor do playoff C com Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão em Gelsenkirchen (dia 26). Ficar em primeiro ou segundo pode fazer a diferença, sendo que passar como vice-líder pode valer logo um encontro com a França nos oitavos. Espanha ficou no grupo da morte com Itália, Croácia e Albânia e vencedor pode jogar com a Seleção nas meias-finais. Confira aqui o calendário de todos os encontros e possíveis cruzamentos até à final de Berlim a 14 de julho.