O resumo do jogo, em números: Sporting foi mais forte em termos ofensivos na segunda parte e chegou mesmo à goleada em Alverca

⚽️ FINAL ✅

???? Alverca 1 – 4 Sporting ????

◉ Leão foi ao Ribatejo somar uma goleada que desafia os xG criados, muito à custa do novo RECORDE de golos de fora da área nesta Liga: 3!

◉ Alverca quis disputar mas leão foi (ainda) mais eficaz no segundo tempo, onde também construiu… pic.twitter.com/qoTcLF6u2t

— GoalPoint (@_Goalpoint) March 22, 2026