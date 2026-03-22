Histórico de atualizações
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    22:13
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo neste liveblog! Sporting goleou o Alverca por 4-1 e subiu ao segundo lugar da Liga com os mesmos pontos do que o Benfica mas menos um jogo, ficando à espera de como vai acabar o Sp. Braga-FC Porto (dragões vencem por 2-1 a dez minutos do final). Boa noite!

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    22:12
    Bruno Roseiro

    Rui Borges chegou às 50 vitórias pelo Sporting

    Rui Borges, que chegou a Alvalade no final de dezembro de 2024, chegou às 50 vitórias como treinador do Sporting

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    22:10
    Bruno Roseiro

    Da resposta-não-resposta a Mourinho ao cartão a Suárez: "Pensei que lhe ia dar o cartão branco, que agora é usual..."

    Sporting voltou a golear Alverca, leva 22 jogos na Liga sem perder e ganhou pela 17.ª vez esta época por três ou mais golos de diferença entre nova lesão de Nuno Santos e um lance insólito de Suárez.

    Da resposta-não-resposta a Mourinho ao cartão a Suárez: “Pensei que lhe ia dar o cartão branco, que agora é usual…”

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    22:09
    Bruno Roseiro

    Pedro Gonçalves foi o MVP do jogo

    Pedro Gonçalves, que bisou, foi o MVP do jogo e em termos estatísticos

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    20:50
    Bruno Roseiro

    Pote abriu o livro para consolar quem mais dá e menos tem (a crónica do Alverca-Sporting)

    Num jogo marcado pela lesão de Nuno Santos quando voltava à titularidade 500 dias depois, Sporting fez das fraquezas forças para fintar uma viagem difícil a Alverca e acelerar antes da paragem (1-4).

    Pote abriu o livro para consolar quem mais dá e menos tem (a crónica do Alverca-Sporting)

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    20:38
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    O resumo do jogo, em números: Sporting foi mais forte em termos ofensivos na segunda parte e chegou mesmo à goleada em Alverca

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-4 para o Sporting

    Final do jogo em Alverca! Sporting goleia por claros 4-1 com golos de Pedro Gonçalves (dois), Luis Suárez e Geny Catamo e volta ao segundo lugar com os mesmos pontos do Benfica mas um jogo a menos, ficando agora à espera do Sp. Braga-FC Porto

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    88'
    Bruno Roseiro

    Mangas acerta no poste

    Grande oportunidade para o Sporting, com Rafael Nel a ver o desvio na área ser cortado em cima da linha e Ricardo Mangas a acertar depois com estrondo no poste

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    19:57
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Livre na zona lateral descaído sobre a esquerda após falta sobre Ricardo Mangas e tentativa com sucesso de Pedro Gonçalves de colocar a bola direta na baliza

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    86'
    Bruno Roseiro

    Golo do Sporting! 1-4 por Pedro Gonçalves

    E é golo do Sporting! Pedro Gonçalves recoloca a diferença nos três golos com o segundo golo no encontro

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    19:55
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Jogada de envolvimento do Alverca pela direita, bola no meio em Marezi e grande movimento do avançado a rematar colocado sem hipóteses para Rui Silva

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    82'
    Bruno Roseiro

    Golo do Alverca! 1-3 por Marezi

    E é golo do Alverca! Marezi sai do banco para reduzir a desvantagem dos ribatejanos para 3-1

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    82'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituição no Sporting

    Rui Borges faz mais duas mexidas, com as saídas de Fresneda e Suárez para as entradas de Ricardo Mangas e Rafael Nel

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    74'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Alverca

    Nova mexida no Alverca, com a saída de Figueiredo para a entrada de Clarisia

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    71'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Sporting

    Rui Borges volta a mexer na equipa, com as saídas de Gonçalo Inácio e Morita para as entradas de Debast e Daniel Bragança

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    19:39
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Grande jogada de envolvimento com a bola a passar por todos os jogadores do meio-campo para a frente do Sporting, passagem para o lado direito do ataque e diagonal de Geny Catamo da direita para o meio antes do remate forte para o 3-0

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    68'
    Bruno Roseiro

    Golo do Sporting! 0-3 por Geny Catamo

    E é golo do Sporting! Geny Catamo aumenta a vantagem para 3-0 com mais um grande golo no Ribatejo

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    64'
    Bruno Roseiro

    Primeiras três substituições no Alverca

    Custódio faz uma tripla mexida na equipa, com as saídas de Lincoln, Sandro Lima e Chiquinho para as entradas de Vasco Moreira, Marezi e Gui

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    19:30
    Bruno Roseiro

    Luis Suárez marcou o 33.º golo da época

    Luis Suárez marcou o 33.º golo da época e mantém os três golos de vantagem em relação a Pavlidis na lista dos melhores marcadores

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    57'
    Bruno Roseiro

    Suárez falha o golo isolado na área

    Nabil teve um remate com muito perigo na área na sequência de uma bola, Sporting falha agora o terceiro: Pedro Gonçalves isolou Luis Suárez na área descaído sobre a esquerda mas o remate de pé esquerdo sai ao lado da baliza de André Gomes

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