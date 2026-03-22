Momentos-chave
- Final do jogo! 1-4 para o Sporting
- Mangas acerta no poste
- Golo do Sporting! 1-4 por Pedro Gonçalves
- Golo do Alverca! 1-3 por Marezi
- Golo do Sporting! 0-3 por Geny Catamo
- Golo do Sporting! 0-2 por Luis Suárez
- João Pinheiro marca penálti, Suárez diz que não é falta
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-1 para o Sporting
- Golo do Sporting! 0-1 por Pedro Gonçalves
- E rola a bola, início do Alverca-Sporting
- Rui Borges faz apenas uma alteração na equipa inicial
- Onze inicial do Sporting
- Custódio não faz alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Alverca
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo neste liveblog! Sporting goleou o Alverca por 4-1 e subiu ao segundo lugar da Liga com os mesmos pontos do que o Benfica mas menos um jogo, ficando à espera de como vai acabar o Sp. Braga-FC Porto (dragões vencem por 2-1 a dez minutos do final). Boa noite!
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Rui Borges chegou às 50 vitórias pelo Sporting
Rui Borges, que chegou a Alvalade no final de dezembro de 2024, chegou às 50 vitórias como treinador do Sporting
✍️ Com o triunfo de hoje, o Míster Rui Borges atinge as 5️⃣0️⃣ vitórias de Leão ao peito! ???? pic.twitter.com/x5Wwlxf2xZ
— Sporting CP (@SportingCP) March 22, 2026
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Da resposta-não-resposta a Mourinho ao cartão a Suárez: "Pensei que lhe ia dar o cartão branco, que agora é usual..."
Sporting voltou a golear Alverca, leva 22 jogos na Liga sem perder e ganhou pela 17.ª vez esta época por três ou mais golos de diferença entre nova lesão de Nuno Santos e um lance insólito de Suárez.
Da resposta-não-resposta a Mourinho ao cartão a Suárez: “Pensei que lhe ia dar o cartão branco, que agora é usual…”
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Pedro Gonçalves foi o MVP do jogo
Pedro Gonçalves, que bisou, foi o MVP do jogo e em termos estatísticos
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Alverca 1 – 4 Sporting ????
◉ O Pedro "Pote Mágico" Gonçalves que no arranque da Liga prometia rebentar com o algoritmo voltou a aparecer hoje em Alverca, com um bis de qualidade ("passe colocado" e "livre directo traiçoeiro") que muito facilitou a tarefa… pic.twitter.com/xKMPaTVmy7
— GoalPoint (@_Goalpoint) March 22, 2026
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Pote abriu o livro para consolar quem mais dá e menos tem (a crónica do Alverca-Sporting)
Num jogo marcado pela lesão de Nuno Santos quando voltava à titularidade 500 dias depois, Sporting fez das fraquezas forças para fintar uma viagem difícil a Alverca e acelerar antes da paragem (1-4).
Pote abriu o livro para consolar quem mais dá e menos tem (a crónica do Alverca-Sporting)
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O resumo do jogo, em números
O resumo do jogo, em números: Sporting foi mais forte em termos ofensivos na segunda parte e chegou mesmo à goleada em Alverca
⚽️ FINAL ✅
???? Alverca 1 – 4 Sporting ????
◉ Leão foi ao Ribatejo somar uma goleada que desafia os xG criados, muito à custa do novo RECORDE de golos de fora da área nesta Liga: 3!
◉ Alverca quis disputar mas leão foi (ainda) mais eficaz no segundo tempo, onde também construiu… pic.twitter.com/qoTcLF6u2t
— GoalPoint (@_Goalpoint) March 22, 2026
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Final do jogo! 1-4 para o Sporting
Final do jogo em Alverca! Sporting goleia por claros 4-1 com golos de Pedro Gonçalves (dois), Luis Suárez e Geny Catamo e volta ao segundo lugar com os mesmos pontos do Benfica mas um jogo a menos, ficando agora à espera do Sp. Braga-FC Porto
⏹️ Os Leões regressam à #LigaPortugalBetclic com uma vitória fora de portas ⚔️????
⚽️ Pedro Gonçalves (2), Luis Suárez e Geny Catamo.
???? 1-4 ???? // #FCASCP pic.twitter.com/vj7NshqlO7
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Mangas acerta no poste
Grande oportunidade para o Sporting, com Rafael Nel a ver o desvio na área ser cortado em cima da linha e Ricardo Mangas a acertar depois com estrondo no poste
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Anatomia de um golo
Livre na zona lateral descaído sobre a esquerda após falta sobre Ricardo Mangas e tentativa com sucesso de Pedro Gonçalves de colocar a bola direta na baliza
⚽ GOLO
Pedro Gonçalves 86'
I Liga (#27) | Alverca 1-(4) Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA27 #ALVSCP #ALV #SCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/7VMsUEcUTm pic.twitter.com/FLan1GwdV8
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Golo do Sporting! 1-4 por Pedro Gonçalves
E é golo do Sporting! Pedro Gonçalves recoloca a diferença nos três golos com o segundo golo no encontro
86' ⚽ POTE DE LIVRE DIRETO!! BIS NA PARTIDA!!!
???? 1-4 ???? // #FCASCP pic.twitter.com/liCo9ucYo4
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Anatomia de um golo
Jogada de envolvimento do Alverca pela direita, bola no meio em Marezi e grande movimento do avançado a rematar colocado sem hipóteses para Rui Silva
⚽ GOLO
M. Milovanović 83'
I Liga (#27) | Alverca (1)-3 Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA27 #ALVSCP #ALV #SCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/7VMsUEcUTm pic.twitter.com/oP7YFTVkD7
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Golo do Alverca! 1-3 por Marezi
E é golo do Alverca! Marezi sai do banco para reduzir a desvantagem dos ribatejanos para 3-1
82’ GOLOOOOOOOOO!!!!!!!!
Remate forte Marezi, colocado, e está lá dentro!#FCASCP | 1-3 | #NascidosParaVoar pic.twitter.com/0wXfOwHhKq
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Mais duas substituição no Sporting
Rui Borges faz mais duas mexidas, com as saídas de Fresneda e Suárez para as entradas de Ricardo Mangas e Rafael Nel
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Mais uma substituição no Alverca
Nova mexida no Alverca, com a saída de Figueiredo para a entrada de Clarisia
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Mais duas substituições no Sporting
Rui Borges volta a mexer na equipa, com as saídas de Gonçalo Inácio e Morita para as entradas de Debast e Daniel Bragança
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Anatomia de um golo
Grande jogada de envolvimento com a bola a passar por todos os jogadores do meio-campo para a frente do Sporting, passagem para o lado direito do ataque e diagonal de Geny Catamo da direita para o meio antes do remate forte para o 3-0
⚽ GOLO
Geny 68'
I Liga (#27) | Alverca 0-(3) Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA27 #ALVSCP #ALV #SCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/7VMsUEcUTm pic.twitter.com/xFNTOEekWH
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Golo do Sporting! 0-3 por Geny Catamo
E é golo do Sporting! Geny Catamo aumenta a vantagem para 3-0 com mais um grande golo no Ribatejo
68' ⚽ GENYYYYYYYYYYYY!!! ESTÁ FEITO O TERCEIRO DA PARTIDA!!
???? 0-3 ???? // #FCASCP pic.twitter.com/syfKktWLiQ
— Sporting CP (@SportingCP) March 22, 2026
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Primeiras três substituições no Alverca
Custódio faz uma tripla mexida na equipa, com as saídas de Lincoln, Sandro Lima e Chiquinho para as entradas de Vasco Moreira, Marezi e Gui
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Luis Suárez marcou o 33.º golo da época
Luis Suárez marcou o 33.º golo da época e mantém os três golos de vantagem em relação a Pavlidis na lista dos melhores marcadores
33.º ⚽ golo de Luis Suárez esta época, o 24.º na Liga – é o melhor marcador da prova, com + 3 golos que Pavlidis
⚠ Suárez marcou nos 7 últimos jogos realizados no campeonato – total de 9 golos neste período pic.twitter.com/wbyZx02erh
— Playmaker (@playmaker_PT) March 22, 2026
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Suárez falha o golo isolado na área
Nabil teve um remate com muito perigo na área na sequência de uma bola, Sporting falha agora o terceiro: Pedro Gonçalves isolou Luis Suárez na área descaído sobre a esquerda mas o remate de pé esquerdo sai ao lado da baliza de André Gomes