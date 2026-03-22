O contexto era complicado, os números não facilitavam a missão. Olhando para o trajeto em casa no ano civil de 2026, o Alverca não tinha qualquer derrota (apesar dos cinco empates seguidos) e era preciso recuar até dezembro para encontrar um adversário a passar no Ribatejo. No entanto, não houve duas sem três e, após os triunfos em Alvalade para a Taça da Liga (5-1) e para o Campeonato (2-0), o Sporting voltou a ser mais forte do que o Alverca, goleando por 4-1 no regresso aos encontros da Primeira Liga após a partida adiada com o Tondela e na sequência da passagem aos quartos da Liga dos Campeões frente ao Bodö/Glimt.

Nesta altura, o Sporting leva 22 jogos sem perder no Campeonato (a última derrota foi na receção ao FC Porto na quarta ronda), 45 encontros consecutivos sempre a marcar e 24 partidas sem desaires na condição de visitante, sendo que Rui Borges nunca sofreu uma derrota jogando fora para a principal prova nacional. Mais: com um bis de Pedro Gonçalves incluindo o primeiro golo de livre direto em Alvalade, o 33.º remate certeiro de Luis Suárez esta temporada e mais um golo de Geny Catamo, os leões conseguiram pela 17.ª vez na presente época por três ou mais golos de diferença, 12 em encontros do Campeonato.

3.ª vitória do ???? Sporting em 3 jogos frente ao FC Alverca esta época, com 11 golos marcados e 2 sofridos pic.twitter.com/hauwdfiBDu — Playmaker (@playmaker_PT) March 22, 2026

O próprio treinador Rui Borges viveu uma noite especial em Alverca, somando a 50.ª vitória pelos verde e brancos desde que assumiu o comando no final de dezembro de 2024. “Fico feliz, é mais um marco no meu caminho e da minha equipa técnica. Tem sido um caminho muito bom, muito feliz, onde temos feito um grande trabalho. Tudo o que é qualidade de jogo e dados assim o demonstram. Mais do que esses 50 jogos [vitórias], fico feliz por estes meses todos na liderança de um grande Sporting”, comentou na conferência.

✍️ Com o triunfo de hoje, o Míster Rui Borges atinge as 5️⃣0️⃣ vitórias de Leão ao peito! ???? pic.twitter.com/x5Wwlxf2xZ — Sporting CP (@SportingCP) March 22, 2026

Antes, na zona de entrevistas rápidas da SportTV, o técnico tinha abordado não só a lesão de Nuno Santos mas também o cartão amarelo a Luis Suárez num lance em que caiu na área, João Pinheiro assinalou falta para penálti, o colombiano disse ao árbitro que tinha caído sem que André Gomes tivesse tocado no seu pé mas ainda foi sancionado por uma alegada simulação. “O Trincão foi toque, o Nuno foi muscular. À partida deve ser muscular. É o risco da paragem tão longa dele. Fico triste porque tem lutado imenso. Estava feliz por voltar ao onze. Mas há que trabalhar na recuperação e ele, mais do que ninguém, mentalmente é fortíssimo. O Pote foi cãibra e não quisemos arriscar. Nada mais do que isso. Suárez? Não percebi muito bem. Tentei perceber junto do quarto árbitro, ele disse-me ‘simulação’ mas ele não fez simulação nenhuma, ainda para mais disse poderia não ser penálti. Honestamente pensei que ia dar o cartão branco, que agora é usual, e era merecido, mas são coisas do futebol… Toda a gente erra e nós erramos também”, referiu.

Os registos atuais do Sporting na Liga ????????:

➡ 22 jogos sem perder

➡ 45 jogos a marcar

➡ 24 jogos sem perder fora de casa

➡ Uma derrota nos 42 últimos jogos realizados fora de casa

➡ Rui Borges continua invicto fora de casa como treinador do Sporting pic.twitter.com/iHQAnADo3U — Playmaker (@playmaker_PT) March 22, 2026

“Era importante dar essa frescura, sabíamos que a frescura não ia estar igual ao jogo da Liga dos Campeões mas a equipa estava ligada. Na primeira parte chegámos bem ao golo mas depois adormecemos um pouco e deixámos o Alverca acreditar. Foi criando perigo e o jogo parecia que estava controlado mas podíamos ficar expostos a qualquer problema. Ao intervalo tentámos falar para não levar com tantas transições, até porque estávamos a exagerar no jogo interior com o Alverca a defender com 11 jogadores. A equipa entrou bem, foi uma segunda parte soberba com bola e sem bola. Fomos dinâmicos com bola, fomos mais para os corredores laterais e fomos mais para a frente. Uma segunda parte melhor do que a primeira”, completou.

17.ª vez que o Sporting vence por 3 + golos de diferença esta época, a 12.ª na Liga ???????? pic.twitter.com/hJnDp0ppgo — Playmaker (@playmaker_PT) March 22, 2026

Mais tarde, Rui Borges abordou também os comentários de José Mourinho após o jogo com o V. Guimarães quando disse que ficava contente pelo técnico e pelas equipas portuguesas mas não gostava de ver o Sporting ser campeão europeu: “Já sei que vão rebentar comigo, se eu gostava que o Sporting fosse campeão europeu, eu não gostava. Não gostava mesmo. O último em Portugal fui eu, não gostava mesmo”. “Se eu fiquei incomodado? “Não, longe disso. Foi uma opinião sincera do mister, respeito. Se eu gostava de ver o Benfica campeão europeu? Eu sou português, acima de tudo. Quero que os portugueses ganhem”, respondeu.

O FC Alverca sofreu a 1.ª derrota em ???? casa no ano de 2026: a sua última derrota caseira tinha sido em dezembro de 2022, frente ao FC Porto ⚠ Os ribatejanos terminaram com uma série de 5 empates consecutivos e somam, agora, 9 jogos sem vencer pic.twitter.com/FykNdx9CbA — Playmaker (@playmaker_PT) March 22, 2026

“Estamos focados em nós, é o que importa. Sabemos o que temos de fazer nestes jogos agora na reta final do campeonato e é nisso que estamos focados, não estamos focados nos adversários diretos, seja o que vem à frente ou o que está atrás. Estamos focados no que controlámos, que é o nosso jogo. Sempre foi assim e a equipa deu essa resposta hoje em campo. O único foco é sobre nós e o que podemos fazer nos nossos jogos. Mais uma grande resposta, agora alguns vão para as seleções e nós vamos respirar um bocadinho nestes dias para preparar um mês intenso que vem pela frente”, concluiu o treinador.