“Um dos princípios básicos é o acesso ao tribunal, a reivindicação legítima dos direitos. Como posso aceitar que alguém que defende a liberdade de direito venha atentar contra quem legitimamente reclama a proteção dos seus direitos?”, questiona a advogada.

A mesma argumenta que a legenda do vídeo e os cortes só podem ser realizados com o objetivo de afetar outra pessoa e dizer o contrário “choca por uma questão de honestidade intelectual”.

Joana Marques vai falando com a sua defesa enquanto ouve as alegações.

“Ouvimos a ré dizer que ‘não há humor sem ofender’”, posição da qual a advogada discorda, mas diz ser condizente com o humor de Joana Marques.

A advogada diz que “mesmo que coloque os óculos cor de rosa”, não consegue ver que “no humor fazem tudo sem intenção”, o que choca com os “comentários de ódio e de difamação” que lê nas publicações.

Confronta as declarações de Joana Marques, que disse que “todo o humor ofende”, com as de Ricardo Araújo Pereira, que afirmou que o humor não é feito só para ofender, serve também para estabelecer um contraditório entre duas opiniões — sussurrando que talvez tenha sido essa a única opinião acertada do humorista nas suas declarações.