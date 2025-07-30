Momentos-chave
- Havai dá autorização para regresso a zonas evacuadas na costa
- EUA retira avisos de tsunami nos estados do Oregon e Washington e em boa parte da Califórnia
- Todos os 126 portos do Peru foram fechados devido ao alerta de tsunami. Ondas começaram a chegar na última hora
- Ilha da Páscoa desloca habitantes e turistas devido ao alerta de tsunami
- Peru com alertas sonoros para habitantes se manterem afastados das praias
- Emitido alerta de tsunami na capital das Ilhas Marianas
- O outro sismo de Kamchatka há 73 anos de 9,0 que casou perdas de um milhão no Hawai
- Equador ordena evacuação das zonas costeiras nas ilhas Galápagos
- Ondas de tsunami começam a atingir a Polinésia Francesa. Quando atingirem altura máxima, serão mais pequenas do que o previsto
- Maior parte da costa do Chile sob alerta vermelho devido a tsunami
- Califórnia pede à população para manter-se afastada das praias
- Colômbia ordena evacuações nas zonas costeiras do Pacífico
- Vulcão Klyuchevskoy entra em erupção na Rússia após sismo
- Centrais nucleares ao longo da costa do Pacífico não foram afetadas pelo sismo
- Polinésia Francesa sob alerta de tsunami. São esperadas ondas de até quatro metros
- Kremlin diz que os sistemas de alerta sísmico "funcionaram bem" e confirma que não há vítimas do sismo
- Alerta de tsunami em Kamchatka, onde se registou epicentro do sismo, foi levantado
- MNE sem registo de ocorrências a envolver cidadãos portugueses no Japão
- Japão baixa alerta de tsunami na maioria do território
- Também nas Filipinas foram cancelados os alertas de tsunami emitidos
- China levanta alerta amarelo de tsunami. 200 mil pessoas chegaram a ser retiradas de casa e voos foram cancelados
- Alerta revisto no Havai: "Não se espera que um grande tsunami atinja o estado"
- Depois do sismo, o tsunami. Vídeos mostram água a recuar e depois onda a atingir Severo-Kurilsk, na Rússia
- MNE diz que postos consulares portugueses têm estado "atentos" ao possível tsunami no Havai e Costa Oeste dos EUA
- Tsunami chega à costa da Califórnia, informa o serviço de meteorologia norte-americano
- Sinos a tocar, carros a abanar e tetos a ceder. As imagens que mostram a terra a tremer na Rússia
- Trabalhadores evacuados da central nuclear de Fukushima
- Sismo de magnitude 8,8 em Kamchatka é o maior desde 2011 em todo o mundo. Está no top 10 de maiores sismo desde 1900
- No Havai não se registam para já consequências das ondas provocadas pelo sismo com epicentro ao largo da costa russa
- "MANTENHA-SE FORTE E SEGURO!" Trump pede à população para seguir recomendações das autoridades
- Sismo registado na região russa de Kamchatka é o mais forte desde 1952 e foi seguido de tsunami que atingiu a cidade de Severo-Kurilsk
- Quase 2 milhões de japoneses estão sob alerta de evacuação
- Ondas de tsunami atingem o Havai
- "Vão para um terreno mais elevado", pedem autoridades havaianas. Vigora alerta de tsunami após sismo na Rússia
Histórico de atualizações
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Bom dia,
Fica por aqui a cobertura do sismo de magnitude 8,8 na Rússia. Obrigada por ter estado connosco!
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Ponto de situação
- Japão: Já não há qualquer alerta de tsunami ativo mas mantêm-se avisos de possível tsunami nas costa norte e oeste do arquipélago
- Costa Oeste dos EUA (Califórnia): Mantém-se avisos em zonas específicas do estado, nomeadamente no norte e na costa sul.
- Peru: Todos os 126 portos do país foram fechados devido ao alerta ativo de tsunami. Ondas de até 1,8 metros já começaram a chegar à costa do Peru, sem registo de quaisquer danos.
- Equador: Alerta de tsunami continua ativo. Ondas de até 1,3 metros atingiram o arquipélago das Ilhas Galápagos, território equatoriano no Pacífico.
- Colômbia: Departamentos banhados pelo Pacífico continuam sob aviso de tsunami, com zonas balneares encerradas e recomendações de afastamento do mar.
- Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão e Vanuatu: A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos emitiu um alerta de ameaça de tsunami nos três países, de acordo com a embaixada norte-americana na Papua Nova Guiné.
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Havai dá autorização para regresso a zonas evacuadas na costa
O Departamento de Transportes do estado norte-americano do Havai deu autorização para o regresso à normalidade nas zonas costeiras evacuadas por causa do alerta de tsunami no estado.
Os portos comerciais podem agora ser reabertos e os aeroportos voltaram a operar normalmente, lê-se no comunicado publicado na rede social X.
Não há registo de quaisquer danos nas autoestradas do estado insular do Pacífico, lê-se ainda.
https://twitter.com/DOTHawaii/status/1950612227922202937
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EUA retira avisos de tsunami nos estados do Oregon e Washington e em boa parte da Califórnia
As autoridades dos Estados Unidos retiraram os avisos de tsunami para a costa dos estados do Oregon e de Washington, no noroeste do país, assim como para maior parte da costa da Califórnia.
Partes da zona costeira do norte e do sul da Califórnia, porém, continuam sobre este aviso, segundo o mapa fornecido.
TSUNAMI ADVISORY continues for reduced area: Message #19 for M8.8 80mi SE Petropavlovsk, Kamchatka 1625PDT Jul 29. See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. pic.twitter.com/c7ncBVMac5
— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 30, 2025
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Todos os 126 portos do Peru foram fechados devido ao alerta de tsunami. Ondas começaram a chegar na última hora
Todos os portos no Peru foram encerrados devido ao alerta de tsunami, anunciou o Centro de Operações de Emergência Nacional na rede social X.
???? Actualización: de acuerdo a la @DHN_peru, inició el arribo del tren de olas desde las 11:50 y continuaría hasta las 14:11 horas en todo el litoral. Se prevé que altura de olas sea entre 0.78 a 1.86 metros. Se continuará informando. pic.twitter.com/NpOdxm4bJV
— COEN – INDECI (@COENPeru) July 30, 2025
As ondas do tsunami, segundo o Centro, terão começado a chegar à costa do país pelas 17h50 (hora de Lisboa) e vão continuar até 20h50,
“A altura das ondas deve variar entre 0,78 e 1,86 metros”, lê-se noutra publicação.
???? Actualización: de acuerdo a la @DHN_peru, inició el arribo del tren de olas desde las 11:50 y continuaría hasta las 14:11 horas en todo el litoral. Se prevé que altura de olas sea entre 0.78 a 1.86 metros. Se continuará informando. pic.twitter.com/NpOdxm4bJV
— COEN – INDECI (@COENPeru) July 30, 2025
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Ilha da Páscoa desloca habitantes e turistas devido ao alerta de tsunami
Os habitantes e turistas da Ilha de Páscoa, no Chile, localizada a cerca de 3700 quilómetros da costa oeste da América do Sul, foram deslocadas para uma igreja situada num terreno mais alto devido ao alerta de tsunami no Oceano Pacífico, relata o The Guardian.
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Peru com alertas sonoros para habitantes se manterem afastados das praias
Os peruanos receberam alertas sonoros e mensagens de texto do Instituto Nacional de Defesa Civil, alertando-os para se manterem afastados da praia e instruindo as autoridades para fecharem os pontos de acesso costeiros ao longo dos três mil quilómetros de costa do país.
De acordo com o The Guardian, o Centro de Operações de Emergência do Peru emitiu um alerta de tsunami, fechando 65 portos, evacuando os trabalhadores portuários e restringindo as atividades de pesca e navegação nesta quarta-feira, após o sismo de magnitude 8,8 na península russa de Kamchatka.
Em Lima, capital peruana, a estrada costeira conhecida como costanera foi encerrada, embora La Punta, uma península no distrito portuário vizinho de Callao, não tenha sido evacuada.
“A sequência de ondas será percetível, mas não será suficientemente elevada para causar um impacto significativo na população”, afirmou Jorge Vizcarra, porta-voz da Marinha do Peru.
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Emitido alerta de tsunami na capital das Ilhas Marianas
Em Saipan, a maior ilha e capital das Ilhas Marianas, foram emitidos alertas de tsunami. Os serviços públicos foram encerrados e as empresas que se localizam nas zonas baixas também fecharam portas, escreve o The Guardian.
As bombas de combustível tinham, esta tarde, longas filas de carros para abastecer.
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O outro sismo de Kamchatka há 73 anos de 9,0 que casou perdas de um milhão no Hawai
Há “apenas” 73 anos, um outro sismo, de magnitude superior, 9,0, na mesma região russa — em Kamchatka —, também causou o mesmo tipo de susto do desta quarta-feira. Na altura, pelo facto de se tratar de uma zona pouco povoada, também não se registaram mortos. Mas o tsunami que gerou atingiu o Hawai provocando perdas avaliadas num milhão de dólares, com barcos, casas, docas e estradas destruídas pelas ondas.
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Equador ordena evacuação das zonas costeiras nas ilhas Galápagos
As autoridades das ilhas Galápagos, no Equador, ordenaram a evacuação das pessoas que vivem nas zonas costeiras vulneráveis.
O governo, citado pelo The Guardian, deu indicações para que as pessoas se dirigissem para as zonas que são consideradas seguras pela agência de gestão de emergência do país.
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Sismo de 8,8 na península russa de Kamchatka é maior em todo o mundo desde 2011 e entrou no top 10 dos maiores sismos desde 1900
Região russa não é estranha à atividade sísmica intensa, com o primeiro sismo de magnitude 9,0 a ter sido registado no mundo precisamente em Kamchatka, em 1952.
Sismo de 8,8 na península russa de Kamchatka é o maior em todo o mundo desde 2011 e entrou no top 10 dos maiores sismos desde 1900
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Ondas de tsunami começam a atingir a Polinésia Francesa. Quando atingirem altura máxima, serão mais pequenas do que o previsto
As ondas de tsunami começaram a atingir as ilhas da Polinésia Francesa. Para já, ainda não atingiram a altura máxima, mas as autoridades, citadas pelo The Guardian, preveem que possam chegar aos 1,10/2,50 metros. Serão, desta forma, mais pequenas do que os quatro metros inicialmente previstos.
Mais cedo, como o Observador relatou neste mesmo liveblog (na entrada das 12h38), as autoridades da Polinésia Francesa emitiram um alerta de tsunami.
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Maior parte da costa do Chile sob alerta vermelho devido a tsunami
O Chile colocou sob alerta vermelho, o mais elevado, a maior parte da sua costa de 6.400 quilómetros, de Arica a Parinacota (perto da fronteira norte) até Magalhães (no extremo sul), devido à possibilidade de ocorrer um tsunami.
Segundo a agência Associated Press, o Ministério da Educação desse país cancelou as aulas em grande parte da costa.
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Califórnia pede à população para manter-se afastada das praias
As autoridades da cidade de Crescent City, na Califórnia, pedem à população para manter-se longe das praias após um sismo de 8,8 na costa russa ter provocado ondas de tsunami.
A agência Associated Press lembra que a cidade de Crescent City foi uma das regiões que em 1964 foi atingida por um tsunami que matou 11 pessoas e destruiu centenas de edifícios. Este é considerado o pior desastre relacionado com tsunamis a ser registado nos Estados Unidos.
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Colômbia ordena evacuações nas zonas costeiras do Pacífico
A Colômbia ordenou aos habitantes que evacuem as praias e as zonas costeiras ao longo do Pacífico.
“Alerta de tsunami para Choco e Nariño. Recomenda-se a evacuação de praias e zonas costeiras baixas”, escreveu na rede social X a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres.
#Alerta de tsunami para Chocó y Nariño #Advertencia para Cauca y Valle del Cauca tras sismo de 8.8 frente a la costa este de #Kamchatka, #Rusia.
Se recomienda evacuar de manera preventiva ???? las playas y zonas de bajamar en las costas de #Nariño y #Chocó. Diríjase a lugares… pic.twitter.com/osIBmJDUEl
— UNGRD???????? (@UNGRD) July 30, 2025
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Vulcão Klyuchevskoy entra em erupção na Rússia após sismo
O vulcão Klyuchevskoy, na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, entrou em erupção após o forte sismo de quarta-feira no Pacífico, informa a Reuters.
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Centrais nucleares ao longo da costa do Pacífico não foram afetadas pelo sismo
Os relatórios preliminares da Agência Internacional de Energia Atómica indicam que “não há impacto na segurança das centrais nucleares ao longo da costa do Pacífico”.
IAEA is in contact with Japan national authorities about 8.8 magnitude earthquake off Russia's east coast & resulting tsunami. Initial reports indicate no safety impact for nuclear power plants along Pacific coast. ALPS treated water discharge halted in line w/ safety protocols. pic.twitter.com/B6xcJqS1uq
— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 30, 2025
Na rede social X, a agência informou que está em “contacto com as autoridades nacionais japonesas sobre o sismo de magnitude 8,8 na costa leste da Rússia e o tsunami resultante”.
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Polinésia Francesa sob alerta de tsunami. São esperadas ondas de até quatro metros
As autoridades da Polinésia Francesa emitiram um alerta de tsunami, com a possibilidade de ondas até quatro metros atingirem as ilhas de Ua Huka, Nuku Hiva e Hiva Oa nas primeiras horas da madrugada (hora local). São 1h37 na Polinésia Francesa neste momento.
De acordo com a Reuters, os moradores destas ilhas remotas — cerca de 10 mil ao todo — foram incentivados a deslocar-se para zonas mais altas e seguir as instruções oficiais.
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Kremlin diz que os sistemas de alerta sísmico "funcionaram bem" e confirma que não há vítimas do sismo
O Kremlin informa que os sistemas de alerta “funcionaram bem” na resposta ao sismo de 8,8 com epicentro ao largo da costa da península russa de Kamchatka.
Citado pela Reuters, o governo russo confirma ainda que não há registo de vítimas.
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Alerta de tsunami em Kamchatka, onde se registou epicentro do sismo, foi levantado
A ameaça de tsunami na península russa de Kamchatka já não se encontra em vigor, anunciou o governo, citado pela agência estatal russa TASS no Telegram.
Foi nesta região que se verificou o epicentro do sismo de magnitude 8,8.