EUA retira avisos de tsunami nos estados do Oregon e Washington e em boa parte da Califórnia

O Departamento de Transportes do estado norte-americano do Havai deu autorização para o regresso à normalidade nas zonas costeiras evacuadas por causa do alerta de tsunami no estado.

Os portos comerciais podem agora ser reabertos e os aeroportos voltaram a operar normalmente, lê-se no comunicado publicado na rede social X.

Não há registo de quaisquer danos nas autoestradas do estado insular do Pacífico, lê-se ainda.

https://twitter.com/DOTHawaii/status/1950612227922202937