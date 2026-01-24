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    21:25
    Tiago Gama Alexandre

    Terminado o acompanhamento ao minuto do Arouca-Sporting, que terminou com a vitória leonina no fim (1-2), encerramos este liveblog. O desporto volta ao Observador já este domingo, com o Benfica-Estrela da Amadora a partir das 18 horas. Obrigado por ter estado connosco, boa noite!

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    21:23
    Tiago Gama Alexandre

    "A vontade e a atitude competitiva que tivemos leva-nos a ganhar jogos": Rui Borges dedica vitória à "dona Cândida" e destaca Suárez

    Em Arouca, Suárez chegou aos nove golos nos últimos seis jogos e deu a vitória ao Sporting, que tem melhor registo que na época passada. “Segunda volta quase perfeita pode não chegar”, alertou Borges.

    “A vontade e a atitude competitiva que tivemos leva-nos a ganhar jogos”: Rui Borges dedica vitória à “dona Cândida” e destaca Suárez

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    20:23
    Tiago Gama Alexandre

    O golo da vitória do Sporting nos instantes finais

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    20:09
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas e os dados desta partida

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    20:03
    Tiago Gama Alexandre

    Confusão no relvado

    O jogo acaba com mais escaramuças no relvado e Rui Silva e Hjulmand terão, inclusivamente, visto o cartão amarelo.

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    20:00
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O Sporting passa em Arouca com vitória sofrida (1-2)

    O Sporting até entrou bem em Arouca, com Suárez a marcar, mas quebrou no início da segunda parte e só conseguiu desbloquear o jogo no fim, com mais um golo do colombiano (1-2).

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    98'
    Tiago Gama Alexandre

    Matías Rocha também é expulso!

    Agora é o central que é expulso no banco, aparentemente por protestos.

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    97'
    Tiago Gama Alexandre

    Matheus Reis expulso!

    O defesa é expulso no banco de suplentes e tem de ser agarrado pelos companheiros.

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    19:56
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Geny Catamo recebe na direita, longe de marcação, e cruza de pé esquerdo para o segundo poste, onde Suárez apareceu a desviar de cabeça para o golo que deverá ser da vitória.

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    96'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Sporting! 1-2 por Luis Suárez

    Bola na área e golo do colombiano na última jogada! O Sporting volta à vantagem-

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Cinco minutos de descontos

    Vão jogar-se mais cinco minutos.

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    90'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Suárez

    Por pontapear a bola depois de o árbitro ter assinalado uma falta sobre Sánchez.

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    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Javi Sánchez

    Por perder tempo.

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    86'
    Tiago Gama Alexandre

    Vasco Seabra volta a mexer

    Sai Barbero, entra Miguel Puche.

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    85'
    Tiago Gama Alexandre

    Grande defesa de Arruabarrena

    Pote cobra o livre em zona central, ligeiramente descaído para a direita, para o interior, Hjulmand ganha nas alturas e obriga o uruguaio a uma grande intervenção.

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    84'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Djouahra

    Por falta sobre Fresneda.

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    82'
    Tiago Gama Alexandre

    Defesa apertada de Rui Silva

    Canto na direita, Javi Sánchez desvia com o ombro e obriga o português a nova defesa.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Novas mexidas de Borges

    Saem Matheus Reis e Luís Guilherme, entram Zeno Debast e Alisson Santos.

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    77'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Arruabarrena

    Por queimar tempo.

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    76'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova mudança de Vasco Seabra

    Sai Lee Hyunju, entra Pablo Gozálbez.

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