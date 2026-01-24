Momentos-chave
- Acabou! O Sporting passa em Arouca com vitória sofrida (1-2)
- Matías Rocha também é expulso!
- Matheus Reis expulso!
- Golo do Sporting! 1-2 por Luis Suárez
- Golo do Arouca! 1-1 por Barbero
- Arranca a segunda parte!
- Intervalo! Leão em vantagem em Arouca (0-1)
- Golo do Sporting! 0-1 por Luis Suárez
- Começa o Arouca-Sporting!
- Uma novidade na equipa da casa, duas nos leões
- O onze inicial do Sporting
- O onze inicial do Arouca
Histórico de atualizações
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Terminado o acompanhamento ao minuto do Arouca-Sporting, que terminou com a vitória leonina no fim (1-2), encerramos este liveblog. O desporto volta ao Observador já este domingo, com o Benfica-Estrela da Amadora a partir das 18 horas. Obrigado por ter estado connosco, boa noite!
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"A vontade e a atitude competitiva que tivemos leva-nos a ganhar jogos": Rui Borges dedica vitória à "dona Cândida" e destaca Suárez
Em Arouca, Suárez chegou aos nove golos nos últimos seis jogos e deu a vitória ao Sporting, que tem melhor registo que na época passada. “Segunda volta quase perfeita pode não chegar”, alertou Borges.
“A vontade e a atitude competitiva que tivemos leva-nos a ganhar jogos”: Rui Borges dedica vitória à “dona Cândida” e destaca Suárez
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O golo da vitória do Sporting nos instantes finais
⚽ GOLO
L. Suárez 96'
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As estatísticas e os dados desta partida
⚽️ FINAL ✅
???? Arouca 1 – 2 Sporting ????
◉ Leão "safa-se" in-extremis em Arouca, num jogo onde só foi superior ao Arouca no primeiro tempo
◉ Inácio e sobretudo o "bombeiro" colombiano Suárez foram os únicos leões que escaparam ao "soninho" com que a turma de Rui Borges voltou… pic.twitter.com/u7fcDc8O5R
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 24, 2026
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Confusão no relvado
O jogo acaba com mais escaramuças no relvado e Rui Silva e Hjulmand terão, inclusivamente, visto o cartão amarelo.
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Acabou! O Sporting passa em Arouca com vitória sofrida (1-2)
O Sporting até entrou bem em Arouca, com Suárez a marcar, mas quebrou no início da segunda parte e só conseguiu desbloquear o jogo no fim, com mais um golo do colombiano (1-2).
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Matías Rocha também é expulso!
Agora é o central que é expulso no banco, aparentemente por protestos.
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Matheus Reis expulso!
O defesa é expulso no banco de suplentes e tem de ser agarrado pelos companheiros.
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Anatomia de um golo
Geny Catamo recebe na direita, longe de marcação, e cruza de pé esquerdo para o segundo poste, onde Suárez apareceu a desviar de cabeça para o golo que deverá ser da vitória.
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Golo do Sporting! 1-2 por Luis Suárez
Bola na área e golo do colombiano na última jogada! O Sporting volta à vantagem-
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Cinco minutos de descontos
Vão jogar-se mais cinco minutos.
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Amarelo para Suárez
Por pontapear a bola depois de o árbitro ter assinalado uma falta sobre Sánchez.
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Amarelo para Javi Sánchez
Por perder tempo.
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Vasco Seabra volta a mexer
Sai Barbero, entra Miguel Puche.
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Grande defesa de Arruabarrena
Pote cobra o livre em zona central, ligeiramente descaído para a direita, para o interior, Hjulmand ganha nas alturas e obriga o uruguaio a uma grande intervenção.
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Amarelo para Djouahra
Por falta sobre Fresneda.
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Defesa apertada de Rui Silva
Canto na direita, Javi Sánchez desvia com o ombro e obriga o português a nova defesa.
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Novas mexidas de Borges
Saem Matheus Reis e Luís Guilherme, entram Zeno Debast e Alisson Santos.
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Amarelo para Arruabarrena
Por queimar tempo.
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Nova mudança de Vasco Seabra
Sai Lee Hyunju, entra Pablo Gozálbez.