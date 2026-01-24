⚽️ FINAL ✅

???? Arouca 1 – 2 Sporting ????

◉ Leão "safa-se" in-extremis em Arouca, num jogo onde só foi superior ao Arouca no primeiro tempo

◉ Inácio e sobretudo o "bombeiro" colombiano Suárez foram os únicos leões que escaparam ao "soninho" com que a turma de Rui Borges voltou… pic.twitter.com/u7fcDc8O5R

— GoalPoint (@_Goalpoint) January 24, 2026