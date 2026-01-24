A visita ao sopé da Serra da Freita trouxe, novamente, a versão tardia do leão de Rui Borges. Depois de vencer categoricamente o PSG com um golo ao minuto 90, o Sporting repetiu a faceta na visita ao reduto de Arouca, com Luis Suárez a assumir o papel de herói… outra vez. No jogo deste sábado, a contar para a 19.ª jornada do Campeonato Nacional, os leões dominaram o primeiro tempo, onde criaram todas as ocasiões de perigo, mas só conseguiram desatar o nó do empate a dez minutos do intervalo, pelo colombiano. Contudo, os arouquenses tiveram uma reentrada forte na etapa complementar, criaram várias ocasiões e empataram por Barbero. A partir daí, a equipa leonina demorou a reagir e só o conseguiu na última jogada, com o avançado a somar o seu nono golo nos últimos seis jogos após um cruzamento de Geny Catamo (1-2).

No final, o Sporting somou mais uma vitória na Primeira Liga e chegou às 38 jornadas consecutivas a marcar, registo em que é a melhor equipa. Em termos globais, os leões marcam há 31 jogos, naquele que é o seu melhor registo dos últimos 85 anos. Para além disso, esta é a terceira época consecutiva em que a turma de Alvalade anota, pelo menos, 81 golos ao cabo de 32 jogos (81 em 2024/25 e 87 em 2023/24). Por outro lado, o Sporting leva 15 jogos sem perder no Campeonato e, à 19.ª jornada, tem mais um ponto do que na época passada (48 contra 47), a segunda melhor pontuação dos últimos cinco anos, a melhor defesa das últimas cinco temporadas (10 golos sofridos) e, pela quarta vez nos últimos cinco anos, tem 15 ou mais vitórias.

No Campeonato Nacional, foi a segunda vez que os leões venceram uma partida com um golo no descontos, depois de Morten Hjulmand ter feito, também de cabeça, o tento vitorioso em casa do Santa Clara. Pela negativa, o Sporting leva, agora, oito jogos consecutivos fora de Alvalade a sofrer golos, com o último registo intacto a distar da visita a Tondela, no final de outubro.

???? Liga Portugal Betclic – Jornada 19 ⚽️ FC Arouca 1-2 #SportingCP Arouca dividiu o jogo mas apareceu a estrelinha do Sporting! pic.twitter.com/XQCQKapy7D — xLP (@xLP_oficial) January 24, 2026

“Sabíamos que ia ser um jogo difícil, pelo adversário, pelo tempo e pelo desgaste. Entrámos bem, controlámos os 45 minutos iniciais e entrámos mal na segunda parte. Em dez minutos, o Arouca podia ter virado o jogo. Depois voltámos a correr atrás do prejuízo. Podíamos ter tido melhores decisões nos corredores, mas foi a vontade e a atitude competitiva que tivemos e que também nos leva a ganhar jogos. Não digo desligar total, mas entrámos com algum souplesse nos primeiros dez minutos que nos saíram caros. Tentámos despertar ao intervalo, sabíamos que o início da segunda parte podia ser comprometedor, mas não adiantou. Não há como controlar. Eles não vão estar sempre 90 minutos a top, com a mesma energia e ligados, mas soubemos acreditar até ao fim. Os adeptos foram incansáveis. Dedico a vitória à minha mãe, que faz anos. A vitória é para ela, que deve ter sofrido muito. Deixo um beijinho à dona Cândida”, começou por dizer o treinador leonino na flash-interview da sport tv.

“Mais qualidade no banco? Claro que sim, tenho vindo a dizê-lo. A diferença é que, quando temos jogadores, temos mais soluções, seja para refrescar, seja para dar soluções diferentes. O Zeno [Debast] tem melhor decisão do que o Matheus [Reis] e estávamos com bola. É um exemplo. O Pote pelo Trincão, que caiu um bocadinho… é natural, tem jogado sempre. Ficámos mais fortes em termos coletivos, até no decorrer do jogo. Suárez? Não são os golos, é a forma como trabalha para a equipa diariamente. Tem uma energia que empurra a equipa e ajuda. Os jogadores sabem que está lá a toda a hora. Foi uma boa contratação e sabíamos o que nos ia dar. Não adianta pensar no Dragão. Temos o Nacional em casa, o jogo para a Taça e a Liga dos Campeões. Faltam muitos jogos e não estou focado nisso. Para sermos campeões temos de fazer uma segunda volta quase perfeita e mesmo assim pode não chegar. Temos de controlar os nossos jogos e aí não há margem de erro, temos de ganhar. A segunda volta vai ser mais difícil do que a primeira, os pontos vão estar mais caros, as dificuldades vão aumentar e isso viu-se hoje [sábado]”, concluiu.

[Veja o resumo do Arouco-Sporting:]