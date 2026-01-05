O presidente da Ucrânia recorreu à rede social X para confirmar publicamente que se reuniu com Vasyl Maliuk e que juntos estiveram a discutir potenciais candidatos para a nomeação como novo chefe do Serviço de Segurança do país.

“Encarreguei Vasyl Maliuk de tornar as nossas operações assimétricas as mais fortes do mundo. Os recursos necessários e o apoio político estão disponíveis”, afirmou, agradecendo-lhe “pelo seu serviço militar” e propondo “que ele “se concentrasse especificamente nesta área”.

I had a meeting with Vasyl Maliuk. I thanked him for his combat service and proposed that he focus on this line of work specifically. There must be more Ukrainian asymmetric operations against the occupier and the Russian state, and more solid results in eliminating the enemy.… pic.twitter.com/vMge3mW7T9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2026

Maliuk foi nomeado chefe da SBU em fevereiro de 2023, sucedendo a Ivan Bakanov, que foi demitido pela sua incapacidade em eliminar espiões russos. Sob a sua liderança, os serviços ucranianos realizaram várias operações de repercussão internacional, incluindo o ataque com recurso a drones a dezenas de bombardeiros estratégicos russos estacionados a milhares de quilómetros da Ucrânia. Maliuk foi também o responsável pelos ataques à ponte de Kerch, que liga a Crimeia ao território russo.

Na rede X, Zelensky também foi informando ao longo da manhã que se encontrou com vários membros de alta patente da SBU para discutir questões operacionais, assim como com o seu ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba.

“Discutimos a situação em torno da Ucrânia, abordando tanto os aspetos políticos como no plano da informação. É fundamental que a perspetiva da Ucrânia sobre os assuntos globais seja representada de forma eficaz e transmitida com força suficiente. Estou contente por Dmytro fazer parte da equipa da Ucrânia e concordámos em definir as orientações para uma maior cooperação”, declarou.