Trump anuncia acordo para desarmamento do Hamas

O movimento Hamas pode vir a aderir em breve ao acordo de desarmamento do grupo proposto por Washington e pelo Conselho da Paz de Trump. A informação é avançada por duas fontes da Casa Branca ao Canal 12 israelita, citado pelo The Times of Israel.

“Segundo a publicação, Qatar, Egipto e Turquia estão a pressionar o Hamas a assinar o acordo, possivelmente nos próximos dias. O Irão, por outro lado, está pressionar o grupo terrorista a ganhar tempo e não assinar”, refere o jornal.

De acordo com as fontes, o Hamas entregaria todos dos dados sobre as suas infraestruturas, com fábricas de armamento, depósitos e mapas dos túneis, e os seus membros seriam perdoados. As armas ficariam sob a guarda do novo Governo tecnocrático a formar no enclave.

Do mesmo modo, o desarmamento duraria entre seis a outro meses, com o Governo a assumir o controlo gradual da Faixa de Gaza “para verificar se estavam livres de armas”.

De acordo com as mesmas fontes, os grupos anti-Hamas também entregariam as suas armas e os civis poderiam “vender armas pessoais às Forças de Segurança Israelitas”.

No entanto, as Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla ingelsa), continuariam a operar na chamada “linha amarela” até ao desarmamento total do Hamas, mas parariam os ataques contra líderes do movimento.

“Este é um bom acordo para Israel”, disse uma fonte norte-americana, mas que garante que, se o Hamas “enganar” os mediadores, “tudo vai parar e Israel não abre mão de nada”.

Hoje, foi noticiado que o Hamas e Israel estariam perto de um acordo sobre a segunda fase do cessar-fogo em Gaza.