Histórico de atualizações
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    23:30
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Benfica venceu Tondela por 3-0 e confirmou a passagem à Final Four da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sp. Braga nas meias-finais. Voltamos na próxima sexta-feira, com o regresso do Campeonato que começa uma nova jornada com o Sporting-Alverca em Alvalade. Até lá, boa noite

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    23:24
    Bruno Roseiro

    "Durante muito tempo houve pouca ambição e ritmo. Falhei": o mea culpa de Mourinho entre elogios ao sprint de Otamendi aos 90+5'

    José Mourinho viu “tranquilidade a mais” na equipa que começou a vitória frente ao Tondela, sentiu diferenças com a entrada dos pesos pesados e acabou a elogiar Otamendi pelo exemplo que dá em campo.

    “Durante muito tempo houve pouca ambição e ritmo. Falhei”: o mea culpa de Mourinho entre elogios ao sprint de Otamendi aos 90+5′

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    23:05
    Bruno Roseiro

    Há sempre a voz do capitão para Mourinho não ficar tão rouco (a crónica do Benfica-Tondela)

    Insistência de Mourinho no trabalho com Lukebakio dá frutos mas vitória voltou a ser desbloqueada com um penálti convertido por Otamendi, que assinalou jogo 250 a marcar como nunca tinha feito (3-0).

    Há sempre a voz do capitão para Mourinho não ficar tão rouco (a crónica do Benfica-Tondela)

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    23:04
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    O resumo do jogo, em números: Benfica foi superior em todos os capítulos e venceu Tondela de forma natural por 3-0

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 3-0 para o Benfica

    Final do jogo na Luz! Benfica vence Tondela por 3-0 com golos de Otamendi, Lukebakio e Pavlidis e está na Final Four da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sp. Braga nas meias-finais

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    22:45
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Boa recuperação de bola de João Rêgo no último terço, passe de Leandro Barreiro para Pavlidis na área e remate de primeira do grego a não dar hipóteses a Cañizares

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo do Benfica! 3-0 por Pavlidis

    E é golo do Benfica! Pavlidis deixa também marca e faz o 3-0em período de descontos frente ao Tondela

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    86'
    Bruno Roseiro

    Richard Ríos vê amarelo

    Richars Ríos chega tarde a um lance com Rony Lopes, atinge o adversário de forma dura e vê amarelo

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    85'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Benfica

    Mourinho esgota as mexidas, com as saídas de Aursnes e Lukebakio para entradas de Tomás Aráujo e João Rêgo

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    22:31
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Grande jogada coletiva com Pavlidis em combinação com Richard Ríos, passe largo do luxemburguês para o colombiano e grande trabalho do antigo jogador do Palmeiras a deixar adversários pelo caminho antes da assistência para Lukebakio fazer o 2-0

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    82'
    Bruno Roseiro

    Golo do Benfica! 2-0 por Lukebakio

    E é golo do Benfica! Lukebakio estreia-se a marcar nos encarnados e faz o 2-0 que sentencia de vez o encontro

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    78'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Tondela

    Tondela esgota as alterações, com a saída de Hodge para a entrada de Rony Lopes

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    77'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Benfica

    José Mourinho mexe de novo na equipa, com a saída de Sudakov para a entrada de Richard Ríos

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    72'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Tondela

    Ivo Vieira volta a trocar unidades na frente, com a entrada de Jordan para o lugar de Yefrei Rodríguez

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    64'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Benfica

    Mourinho mexe também na equipa pela primeira vez, com as entradas de Prestianni e Pavlidis para as saídas de Schjelderup e Ivanovic

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    62'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Tondela

    Ivo Vieira faz mais duas mexidas na equipa, com as saídas de Hélder Tavares e Afonso Rodrigues para as entradas de Maranhão e Juanse

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    60'
    Bruno Roseiro

    Tiago Manso vê amarelo

    Mais um cartão amarelo para jogadores do Tondela, neste caso para Tiago Manso por uma entrada mais dura sobre Sudakov

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    59'
    Bruno Roseiro

    Ivanovic volta a ameaçar o golo

    Grande jogada na esquerda entre Dahl e Schjelderup, assistência para Ivanovic e remate cruzado que passa perto do poste de Cañizares

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    48'
    Bruno Roseiro

    Sudakov marca mas golo é anulado

    Boa pressão alta dos encarnados, passe de Leandro Barreiro a procurar a diagonal de Lukebakio e assistência de calcanhar do belga para o remate de pé esquerdo de Sudakov na área para o 2-0, que foi anulado por fora de jogo na jogada de Lukebakio

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    46'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição no Tondela

    Primeira alteração no Tondela, com a saída de Medina (que já tinha amarelo) para a entrada de Marques

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