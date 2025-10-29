O resumo do jogo, em números: Benfica foi superior em todos os capítulos e venceu Tondela de forma natural por 3-0

TAÇA DA LIGA | Goleada nas "calmas", com estreantes nos golos

◉ O Benfica está na final four sem sobressaltos, num jogo que ganhou com tranquilidade, mesmo sem encantar

◉ Lukebakio ???????? (MVP) foi sempre o maior "espalha brasas" e teve a recompensa, com o primeiro golo de águia… pic.twitter.com/GwjAaEHkkG

— GoalPoint (@_Goalpoint) October 29, 2025