Momentos-chave
- Final do jogo! 3-0 para o Benfica
- Golo do Benfica! 3-0 por Pavlidis
- Golo do Benfica! 2-0 por Lukebakio
- Sudakov marca mas golo é anulado
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 1-0 para o Benfica
- Golo do Benfica! 1-0 por Otamendi
- E é penálti para o Benfica!
- Sp. Braga será adversário de Benfica ou Tondela na Final Four
- E rola a bola, início do jogo
- Ivo Vieira faz dez alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Tondela
- Mourinho faz cinco alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Benfica
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Benfica venceu Tondela por 3-0 e confirmou a passagem à Final Four da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sp. Braga nas meias-finais. Voltamos na próxima sexta-feira, com o regresso do Campeonato que começa uma nova jornada com o Sporting-Alverca em Alvalade. Até lá, boa noite
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"Durante muito tempo houve pouca ambição e ritmo. Falhei": o mea culpa de Mourinho entre elogios ao sprint de Otamendi aos 90+5'
José Mourinho viu “tranquilidade a mais” na equipa que começou a vitória frente ao Tondela, sentiu diferenças com a entrada dos pesos pesados e acabou a elogiar Otamendi pelo exemplo que dá em campo.
“Durante muito tempo houve pouca ambição e ritmo. Falhei”: o mea culpa de Mourinho entre elogios ao sprint de Otamendi aos 90+5′
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Há sempre a voz do capitão para Mourinho não ficar tão rouco (a crónica do Benfica-Tondela)
Insistência de Mourinho no trabalho com Lukebakio dá frutos mas vitória voltou a ser desbloqueada com um penálti convertido por Otamendi, que assinalou jogo 250 a marcar como nunca tinha feito (3-0).
Há sempre a voz do capitão para Mourinho não ficar tão rouco (a crónica do Benfica-Tondela)
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O resumo do jogo, em números
O resumo do jogo, em números: Benfica foi superior em todos os capítulos e venceu Tondela de forma natural por 3-0
TAÇA DA LIGA | Goleada nas "calmas", com estreantes nos golos
◉ O Benfica está na final four sem sobressaltos, num jogo que ganhou com tranquilidade, mesmo sem encantar
◉ Lukebakio ???????? (MVP) foi sempre o maior "espalha brasas" e teve a recompensa, com o primeiro golo de águia… pic.twitter.com/GwjAaEHkkG
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 29, 2025
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Final do jogo! 3-0 para o Benfica
Final do jogo na Luz! Benfica vence Tondela por 3-0 com golos de Otamendi, Lukebakio e Pavlidis e está na Final Four da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sp. Braga nas meias-finais
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Anatomia de um golo
Boa recuperação de bola de João Rêgo no último terço, passe de Leandro Barreiro para Pavlidis na área e remate de primeira do grego a não dar hipóteses a Cañizares
Pavlidis a fechar as contas na Luz ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #SLBenfica #CDTondela pic.twitter.com/b7gdtlPlnG
— sport tv (@sporttvportugal) October 29, 2025
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Golo do Benfica! 3-0 por Pavlidis
E é golo do Benfica! Pavlidis deixa também marca e faz o 3-0em período de descontos frente ao Tondela
GOOOOLOOOOOOOO!!!! PAVLIDIS!!!!
???? 3-0 ???? [90+5'] #SLBCDT | #TaçadaLiga pic.twitter.com/OwJqXPPyxw
— SL Benfica (@SLBenfica) October 29, 2025
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Richard Ríos vê amarelo
Richars Ríos chega tarde a um lance com Rony Lopes, atinge o adversário de forma dura e vê amarelo
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Mais duas substituições no Benfica
Mourinho esgota as mexidas, com as saídas de Aursnes e Lukebakio para entradas de Tomás Aráujo e João Rêgo
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Anatomia de um golo
Grande jogada coletiva com Pavlidis em combinação com Richard Ríos, passe largo do luxemburguês para o colombiano e grande trabalho do antigo jogador do Palmeiras a deixar adversários pelo caminho antes da assistência para Lukebakio fazer o 2-0
Rios bailou, Lukebakio fez o segundo das águias ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #SLBenfica #CDTondela pic.twitter.com/2xYQ9RB8qf
— sport tv (@sporttvportugal) October 29, 2025
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Golo do Benfica! 2-0 por Lukebakio
E é golo do Benfica! Lukebakio estreia-se a marcar nos encarnados e faz o 2-0 que sentencia de vez o encontro
GOOOOLOOOOOOOO!!!! LUKEBAKIO!!!!
???? 2-0 ???? [83'] #SLBCDT | #TaçadaLiga pic.twitter.com/4Ef0OXqytQ
— SL Benfica (@SLBenfica) October 29, 2025
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Mais uma substituição no Tondela
Tondela esgota as alterações, com a saída de Hodge para a entrada de Rony Lopes
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Mais uma substituição no Benfica
José Mourinho mexe de novo na equipa, com a saída de Sudakov para a entrada de Richard Ríos
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Mais uma substituição no Tondela
Ivo Vieira volta a trocar unidades na frente, com a entrada de Jordan para o lugar de Yefrei Rodríguez
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Primeiras duas substituições no Benfica
Mourinho mexe também na equipa pela primeira vez, com as entradas de Prestianni e Pavlidis para as saídas de Schjelderup e Ivanovic
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Mais duas substituições no Tondela
Ivo Vieira faz mais duas mexidas na equipa, com as saídas de Hélder Tavares e Afonso Rodrigues para as entradas de Maranhão e Juanse
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Tiago Manso vê amarelo
Mais um cartão amarelo para jogadores do Tondela, neste caso para Tiago Manso por uma entrada mais dura sobre Sudakov
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Ivanovic volta a ameaçar o golo
Grande jogada na esquerda entre Dahl e Schjelderup, assistência para Ivanovic e remate cruzado que passa perto do poste de Cañizares
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Sudakov marca mas golo é anulado
Boa pressão alta dos encarnados, passe de Leandro Barreiro a procurar a diagonal de Lukebakio e assistência de calcanhar do belga para o remate de pé esquerdo de Sudakov na área para o 2-0, que foi anulado por fora de jogo na jogada de Lukebakio
⏱️ 51 mins
???? Benfica 1 – 0 Tondela ????
◉ Quando pensas que o Tugão não pode piorar…
… eis que há um (belo) golo na Luz anulado por 1cm, uma margem cientificamente estudada como impossível de ser confirmada, a não ser no Tugão, claro ????♂️#SLBCDT #AllianzCup #TaçaDaLiga… pic.twitter.com/NsYW80gBGK
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 29, 2025
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Primeira substituição no Tondela
Primeira alteração no Tondela, com a saída de Medina (que já tinha amarelo) para a entrada de Marques